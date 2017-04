Reunión mensual Plenaria de Socios

Días atrás se llevó a cabo la Reunión mensual Plenaria de Socios de la Cámara de Profesionales de Puerto Quequén, cuyo presidente es el Ing., Mario Goicoechea, a la que asistieron más de 50 socios e invitados, empresarios, profesionales, y destacados referentes de instituciones locales. Destacándose, en esta ocasión, la presencia del Dr. Arturo Rojas, Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén así como de los miembros del Directorio.

Asimismo, estuvieron presentes los Gerentes de los Bancos Nación y Provincia, Carlos Gilhaus y Mauro Lorenzo, el Sr. Alberto Condenanza, Presidente de la recientemente formada Cámara de Turismo de Necochea y Quequén y los Sres. Juan Marchetti, Administrador de la Aduana de Necochea y Jorge Cozzi, Jefe de Inspección de la institución.

Por otro lado, consolidando la vocación de CAPROQ de apoyar el fomento del deporte en la ciudad, se realizó un homenaje y entrega de diplomas a tres destacados atletas juveniles, Florencia Farnos, Ana Farías y Manuel Servat y a su entrenador Mauro Cabrera, quien también se desempeña como entrenador de la Selección Nacional Juvenil de Atletismo.

Luego, como es tradicional, la Cámara dio la bienvenida a los nuevos socios, y que se suman a los casi 50 miembros de CAPROQ: Gonzalo Martínez, Presidente de ARG Brokers, broker de seguros radicada en Necochea con una cartera de más de 60.000 asegurados en todos el país; y Matías Sierra, Gerente Comercial de Aguamarina Sport, empresa fundada en nuestra ciudad con una trayectoria en el rubro textil de más de 45 años.

Al inicio de la cena, Alberto Condenanza, Presidente de la Cámara de Turismo se refirió a los inicios de las institución a mediados de 2016, al advertir la necesidad de generar un espacio de participación y debate en el sector privado, con el objetivo de promover el turismo en la ciudad. Para finalizar, expresó su deseo de que “este encuentro marque el comienzo de una fructífera relación entre ambas instituciones”

Luego, el Presidente del Consorcio de Puerto Quequén, expuso un breve informe de su gestión haciendo hincapié en las inversiones realizadas y proyectadas para la estación marítima. En ese sentido, se refirió a la importancia de los proyectos llevados a cabo por los equipos técnicos de la institución, “tanto para la construcción de nuevos puentes, como para la recuperación del tren de carga, hay que armar proyectos porque sin ellos no hay obras, quedan solo en expresión de deseo”. Asimismo, el Dr. Arturo Rojas hizo referencia a la consulta de CAPROQ acerca del “Plan Estratégico”, señalando que “a mitad de año contaremos con un nuevo Plan Director, pensando en los próximos diez años” algo que no se hacía en Puerto Quequén desde el año 1996.

Para finalizar el encuentro, Willie Zorzi, miembro de la Comisión Directiva, agradeció a los presentes y remarcó el funcionamiento de CAPROQ, y de las cenas de socios en particular, como usina de ideas y de opiniones, para llevar a cabo acciones que promuevan el crecimiento de la ciudad.

Escuchar a Rojas

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Escuchar a Castagno y Condenanza

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Escuchar a Zorzi

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.