Los Necochenses merecemos otro alumbrado

Miembros de la ONG "Juntos por Necochea” acompañados por un grupo de pequeños comerciantes del micro centro de Necochea presentarán esta semana un nuevo recurso ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Guido Lorenzino.

Se trata de la reiteración de un reclamo para modernizar todo el sistema de luminarias del centro. El pedido se refiere al alumbrado público municipal, que es de muy mala calidad, por la poca luminosidad que brindan, ya que la mayoría tienen más de 20 años de antigüedad.

Además, indicaron que existen muchas luminarias que no están funcionando, por estar quemadas o presentar algún desperfecto. También resaltan que, además de mejorar la calidad del Alumbrado Público, se generaría un ahorro de mas del 40 % de energía consumida, un menor costo de mantenimiento y una sustancial mejora en la seguridad de la mencionada zona. El servicio debe estár garantizado por la Municipalidad, así como el mantenimiento está a cargo de la Usina, a traves de una consecion otorgada por el HCD local. Los vecinos, por su lado, pagan el alumbrado a través de la factura de luz, o de las tasas municipales, en forma optativa.



El reclamo ya había sido elevado tanto a la Municipalidad, a cargo del Intendente Facundo Lopez como a la Usina y al Concejo Deliberante, aún sin respuesta, por lo que la decisión actual es, antes de ir a una instancia judicial, presentar un reclamo para llegar a una mediación justa ante la Defensoría del Pueblo, en La Plata.



Roberto Gómez, dirigente del Peronismo Que Viene, y miembro de la ONG "Juntos por Necochea”, explicó que se encuentran trabajando con algunos comerciantes, e invita a los que puedan estar interesados, a acercarse a través de la página web de la ONG, adonde pueden bajarse un recurso tipo, imprimirlo, y acompañarlo de una fotocopia del DNI y una de la factura del alumbrado, a efectos de ser presentado correctamente.



El defensor del Pueblo actuaría como intermediario o mediador entre el vecino y la UPC o la Municipalidad, por el pedido de renovación del sistema de luminarias.

La demanda sugiere que se cambie el sistema por uno de LED, como hay en la mayoría de los municipios vecinos, como Balcarce, Tandil, o Tres Arroyos , por mencionar algunos ejemplos.



"No descartamos la instancia judicial - ya que puede haber un delito toda vez que el Municipio viene cobrando por un servicio que no presta o lo hace en forma deficiente - pero entendemos que la Defensoría es una vía adecuada, para resolver este tema sin llegar a esa instancia, que siempre es mas lenta además de mas costosa” expresó Gómez a una FM local. Por Roberto GOMEZ - Juntos X Necochea ​ - ONG en formación ​