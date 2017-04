Malestar en el Sindicato de Municipales

El Intendente López no termina de sorprendernos En el día de la fecha, nos hemos visto sorprendidos con las declaraciones del Intendente López, en relación al conflicto que mantenemos los trabajadores municipales y sus representantes del S.T.M.N. Sorprende la falta de respeto que sigue demostrando hacia los Trabajadores Municipales y sobre todo deja en claro que es él quien maneja una agrupación que pretende tener representación de algunos trabajadores. Cómo puede ser, que el Intendente sepa cuántos trabajadores del sindicato Municipal de Necochea se han desafiliado? Cómo puede ser que el Intendente “sepa los pasos” que va a dar su agrupación anunciando, que “realizaran una manifestación avalando la propuesta presentada”?. No creemos en el asombro del Intendente, por las medidas adoptadas por el S.T.M.N., si su actitud frente al mismo ha sido vilipendiarlo, perseguirlo y realizar una campaña de “apriete” para que los trabajadores se desafilien, se afilien a su agrupación, y en caso contrario les quitan horas extras, los amenazan con cambios en el lugar de trabajo y en algún caso hasta concretó la cesantía de un trabajador de la comisión de este STMN. Sólo realizó una insuficiente propuesta y nunca aceptó cambiar nada para sumar un centavo a los trabajadores. Por último, manifestamos coincidir con sus palabras, cuando expresa “DEL PASADO SIN COMENTARIOS”, dado que si entramos en ese terreno es el Intendente quien tiene más para perder, pues no sería conveniente sacar a relucir antecedentes de algunos de sus funcionarios.

Alberto Gimenez Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea