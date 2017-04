Comisión de Medio Ambiente del HCD de Necochea

El viernes 21 de abril de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por la Dra. María Eugenia Ruiz (FPV). Estuvieron presentes los siguientes concejales: Cristina Biar, Fernando Aguilera, Carolina Robert, Luciano Gonzalez (FR-UNA), Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE) y Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO). La Comisión recibió al Director de Obras Sanitarias, Leonardo Gaitán, quien explicó el detalle de los arreglos que se realizarán en los caños de desagotes cloacales que cruzan el Río Quequén. Escuchar a Leonardo Gaitan Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. Posteriormente un grupo de ambientalistas que representan al Movimiento Socio Ambiental “El Parque no se vende”, presentaron un proyecto de Ordenanza para crear una comisión ambiental que promueva la producción agro ecológica para generar alimentos sanos y libres de agroquímicos.

