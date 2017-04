1° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante

El jueves 20 de abril de 2017 se realizó la 1ª Sesión Ordinaria que fue presidida por el Dr. Pablo Aued, Presidente del HCD de Necochea. Estuvo presente la Secretaria del Cuerpo, Dra. María Jimena Ruiz, y los concejales: Cristina Biar, Paula Hernández, Fernando Aguilera, Luciano González, Carolina Robert, Valentín Bustillo (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci, Juan Roldán (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez, María Eugenia Ruiz (FPV); Francisco Medina (FVN), Ana Asa (FPV-PJ), Mario La Battaglia (PS), Alberto Esnaola (UCR) y Ricardo Calcabrini (CN), Marcela Fernández Palma (PRO). Realizaron homenajes: El concejal Bustillo sobre el “Día Mundial sobre la Concientización del Autismo”, y el concejal La Battaglia por el aniversario del fallecimiento del Alfredo Palacios. Fueron aprobados en general por mayoría los despachados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87. Fueron incorporados en Labor Parlamentaria los despachados: Despachado 87: Prorroga para puesto de pochoclos. Despachado 88: Resolución sobre el Puente Ezcurra. Despachado 89: Minuta sobre el Monumento a los Pescadores. Despachado 90: Minuta sobre microbasurales. Despachado 91: Minuta sobre limpieza de inmuebles en la Villa Balnearia. Despachado 92: Minuta sobre las Tasas Municipales. Tuvieron tratamiento por separado los despachados: 17, 26, 77, 88, 89, 89, 90, 91 y 92. Despachado 17: Aprobado por unanimidad. Despachado 26: Aprobado por mayoría. Despachado 77: Aprobado por mayoría. Despachado 88: Aprobado por unanimidad. Despachado 89: Aprobado por unanimidad. Despachado 90: Pase a Comisión por unanimidad. Despachado 91: Aprobado por unanimidad. Despachado 92: Aprobado por unanimidad. Asuntos sobre tablas: 1: Minuta de Comunicación sobre implementación del cobro de la Tasa Solidaria de Mantenimiento de la Red Vial. Aprobada por unanimidad. 2: Minuta de Comunicación para que se informe el por qué no se ha realizado el listado de los 100 mayores deudores municipales. Nº ASUNTO 1 Expediente Letra “D” 20238-6495/15 – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE- Solicita Informac.s/ antecedente dominial de inmueble con nomen. Catastral Circ.14 – Secc. H. M3.13 b. Parc 28.- 2 Expediente Letra “L” 20388- 7466/16 – LAXALT MARTA AIDA- Solicita autorización uso espacio público Competencia Ciclismo Rural – 27/11/16 – de 9 a 16 hs.- En Base de Campamento Av. Pinolandia.- 3 Expediente Letra “S” 20429 – 8133/16 – SCOUTS DE ARGENTINA – Autorización uso espacio público – “ Actividad Scout – Centenario rama Lobatos” – 16/12/16 – 17:00 hs – Plaza Dardo Rocha.- 4 Expediente Letra “M” 20436- 8224/16 – MAGNANO RICHARD – Solicita Autorización uso espacio público – “ Encuentro de Hockey” – 16, 17 y 18/12/16 – Playa Necochea y Parque Miguel Lillo.- 5 Expediente Letra “S” 20420 – 8072/16 – BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA – Proyecto de Resolución – H.C.D. adhiere a creación de un Centro de Educación Física en el Barrio 9 de Julio.- 6 Expediente Letra “L” 11859 – 5878/01 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Ord. 4608/01: Aut. D.E. a otorgar permiso precario al Sr. Lynch Raúl, información Turística, 83 E/ 6 y 4 bis.- 7 Expediente Letra “V” 20524 – 606/17 – VELOSO CINTIA- Autorización uso espacio público – 3º Corso de la Murga “ Los Reventados del Ritmo” – 11/02/17 – 17 hs, Plaza Dardo Rocha.- 8 Expediente Letra “S” 18434 -5813/13 – STADLER OSCAR – Solicita Autorización – uso espacio público – Destreza Criolla Localidad de Claraz.- 9 Expediente Letra “B” 20389 – 7471/16 – BRAVO OSCAR – Solicita Autorización – uso espacio público – Acto Aniversario Batalla de Suipacha y Festival Artístico – 07/11/16 - de 16:30 hs a 22:00 hs - en 559 y 100 bis.- 10 Expediente Letra “T” 20510 – 8638 – TORCIANTI LEANDRO RAUL – Ref. Organización de Eventos, el día 21/01/17 Recital Musical en Anfiteatro parque Miguel Lillo.- 11 Expediente Letra “A” 20455 – 8487/16 – AUZMENDI ADRIANA ETHEL – Solicita – Autorización uso espacio público – “ Carrera en aguas abiertas” – 15/01/17 y 12/02/17 - Rio Quequen.- 12 Expediente Letra “R” 20517 – 396/17 – RAIMONDI JOSE MARIA- Solicita autorización – uso espacio público – “Demo XT” – 27/01/17 – 17 hs – Diagonal San Martin 801 y Av. 75.- 13 Expediente Letra “G” 20487 – 8783/16 – GARCIA CANALES FEDERICO – Solicita – autorización - uso espacio público – Carrera Atlética – 28/01/17 – 21:00 hs – Pinolandia y Tramo Av.2.- 14 Expediente Letra “R” 20549 – 992/17 – RASSO DARIO ALBERTO – Solicita – Autorización –uso espacio público- “Fiesta de los Pescadores 6º Edición” – 03,04 y 05/02/2017 – 20:00 a 22:30 hs – Av.10 e/ 59 y 63.- 15 Expediente Letra “Z” 20502 – 186/17 – ZUFRIATEGUI RICARDO JOSE – Solicita autorización uso espacio público- “ 5 Quilla Billar” -28 y 29/01/17 – 21 hs calle 83 y 4 bis.- 16 Expediente Letra “A” 20530 – 211/17 – ASOCIACION DEPORTES PARA TODOS – Organización de Eventos – Prueba Pedestre para el día 05/02/17.- 17 Expediente Letra “D” 19391 -391/15 DESARROLLO SOCIAL 15 – Proyecto- Programa de Acogimiento Familiar – Familias Cuidadoras- 18 Expediente Letra “L” 19906 – 1400/16 – LOIZA FABIAN MARCELO – Solicita – Declarar de Interés Publico, Jornadas de “Derecho Sucesorio en Cód. Civil y Comercial”, 18/03/16.- 19 Expediente Letra “F” 20513 – 392/17 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Decreto – Declárese de Interés Publico los certámenes que se desarrollaran en el 2017 organizados por el “Centro Cultural Kemkem”.- 20 Expediente Letra “F” BLOQUE F.P.V. Y F.P.V.P.J. – PROYECTO DE DECRETO – Declárese de Interés Publico las actividades culturales organizadas por el Museo – Galería de Arte “ Casa del Faro” de Quequen.- 21 Expediente Letra “F” 20367 – 7171/16 – BLOQUE FRENTE RENOVADOR – Proyecto de Decreto – Declárese de Interés Publico a las charlas de Educación Vial realizadas en las escuelas de Necochea.- 22 Expediente Letra “U” 17106 – 3108/11 – BLOQUE UNION PERONISTA – Proyecto de Ordenanza – Designase a Av. 58 con el nombre de “ Gastón Leonardo Guarracino” 23 Expediente Letra “F” 20332 – 6895/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Decreto – Declárese de Interés Publico a la 13º Semana del Arte.- 24 Expediente Letra “F” 20340 – 6984/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Decreto – Declaración de Interés Publico Muestra de Cine Panameño “Bs. As. Para Panamá” – 09 y 10/12/2016.- 25 Expediente Letra “F” 20341 – 6985/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - Proyecto de Decreto – Declaración de Interés Publico Actividades Culturales en Galería de Arte “Casa del Faro” – Octubre y noviembre de 2016.- 26 Expediente Letra “F” 19890 -1006/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Resolución – Expresa adhesión a Encíclica Papal “Laudato Si”.- 27 Expediente Letra “H” 19861 – 505/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Solicita – Gastos telefónica de Argentina y Speedy-. 28 Expediente Letra “H” 20240 – 5611/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE –Contratación – Propuesta Publicitaria en TSN – Agos. Sep. Oct. 2016.- 29 Expediente Letra “H” 20214 – 5310/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Contratación – Propuesta Publicitaria en FM La Radio 93.5 Miguel Abalsamo – Agos. Sep. Oct. 2016.- 30 Expediente Letra “H” 20271 – 5912/16- HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Contratación – Propuesta Publicitaria en programa radial – “voces de la Ciudad” – por Agos. Sep. Oct 2016.- 31 Expediente Letra “H” 20275 – 6029/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - Contratación – Propuesta Publicitaria en programa radial “Aires de la Ciudad”-por Sep. Oct, Nov 2016.- 32 Expediente Letra “H” 20054 – 3299/16- HONORABLE CONCEJO DELIEBRANTE - Contratación – Propaganda y Publicidad –LRI 960 fM La Radio 93,5.- 33 Expediente Letra “H” 20233 – 5489/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Contratación – Propuesta Publicitaria en FM La Voz del Quequen 89.3 - por Agos. Sep. Oct.2016.- 34 Expediente Letra “G” 20292 – 5649 /16 – GONZALEZ LUCIANO EMANUEL – Ref. Organización de Eventos – Ref. Competencia de Rural Bike a Realiz. 18/9 – Predio Complejo Sociedad Española.- 35 Expediente Letra “D” 20160 – 4267/16 –HABITAT Y VIVIENDA SOCIAL 16- Informa .Ref. Adhesion Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Habitat.- 36 Expediente Letra “F” 20235 – 5529/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA P.J. – Proyecto de Ordenanza – Declárese al Distrito de Necochea como “ Distrito amigable de la lactancia materna” 37 Expediente Letra “D” Nº 20584- 3476/16 Alc. 1- EDUCACION- Designación Rubiera, María Luisa para reemplazo en Jardín Evita.- 38 Expediente Letra “D” Nº 20565- 4124/16- SALUD 2016- S/ Donación realizada por el Dr. Morinigo Ricardo de un cardiodesfribilador.- 39 Expediente Letra “A” N° 20527- 7842/16- ASOCIACION COOPERATIVA HOSPITAL FERREYRA- Compra equipo radioscopia televisada con arco c marca Maurizi mod. Evolution Mserie MRX, etc.- 40 Expediente Letra “G” N° 20539- 2526/13- GOY PABLO DANIEL- Solicita luminaria en Av. 10 entre 203 y 205.- 41 Expediente Letra “D” N° 20587- 6829/16- DESARROLLO HUMANO 2016- Designación Sra. Vallejos Sandra en reemplazo para Jardín Lasalle.- 42 Expediente Letra “D” N° 20581- 3476/16 Alc. 2- EDUCACION- Solicita continuidad Sra. Rubiera, María Luisa en reemplazo Sra. Ferelli Rosana.- 43 Expediente Letra “D” Nº 20586- 2639/16 Alc. 1- EDUCACION- Designación Garcia, Pilar en reemplazo Santagada, Claudia en Museo Histórico Regional.- 44 Expediente Letra “D” Nº 20583- 8530/16- EDUCACION 2016- Designación Ferrer, Mariel para cubrir licencia Arizmendi. Miriam Jardin Lasalle.- 45 Expediente Letra “C” Nº 20577- 908/17- CONSORCIO DE GESTION DE PUERTO QUEQUEN- Informa sobre donación de dos camas eléctricas c/auto contorno p/ Sala de Terapia Intermedia Hospital Ferreyra.- 46 Expediente Letra “D” Nº 20582- 8412/16- DELEGACION JUAN N. FERNANDEZ 2016- Designación Rubén Alejandro en reemplazo Gerez, Juan Carlos.- 47 Expediente Letra “D” Nº 20585- 8106/16- EDUCACION 2016- Designación Sra. Mauco, Maylen en reemplazo Sra. Moscardi María del Lujan, Jardín Lasalle.- 48 Expediente Letra “D” Nº 20507- 2807/13 Alc. 5- OBRAS PUBLICAS- Reubicar buzones distrib. Energía eléctrica Ref. obra peatonal 83 Villa Díaz Vélez.- 49 Expediente Letra “D” Nº 20506- 6287/16- SALUD 2016- Reconocimiento de deuda facturas consumo de energía eléctrica Ejerc. 2015, Centro Salud Barrio Norte.- 50 Expediente Letra “D” Nº 20511- 5692/14- DI LORENZO, FERNANDO- Solicita alumbrado público en calle 131 esq. 40.- 51 Expediente Letra “D” Nº 20183- 5653/13- CONTADURIA 2013- Informa s/ ajuste de una diferencia al proveedor Liuzzi, Juan José.- 52 Expediente Letra “B” Nº 14507- 3688/06- EDUARDO ALCIDES BESOZZI- Solicita quita a los 11 años de impuestos que adeuda, etc.- 53 Expediente Letra “D” 20512 – 79/17 – GOBIERNO 17 – Solicita otorgar a los trabajadores Municipales, una suma no remunerativa por única vez $ 500 (Bono de Reyes).- 54 Expediente Letra “D” 20627 – 8307/16 – PROTECCION CIUDADANA 16 –Designación c/ personal administrativo Sra. Reinoso María Alejandra P/ Transito.- 55 Expediente Letra “C” 13688 – 7007/04 – H.CONCEJO DELIBERANTE – Condonase deuda a Entidades de Bien Público con Personería Jurídica, que no hayan presentado sol. En termino.- 56 Expediente Letra “C” 14131 – 6490/05 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Condonase la deuda que registre las Entidades de Bien Público C/ Personería Jurídica.- 57 Expediente Letra “D” 20536 – 508/17 – PERSONAL 17 – Informa- Ley 14836 Public. 22/9/16 Disp. Art 9 y Ley 14872 Disp. Art. 2- Dieta Concejales, Compensación.- 58 Expediente Letra “H” 14526- 3990/06 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE NECOCHEA – Condonase la deuda que registren Entidades de Bien Público C/ Personería Jurídica S/ periodos fiscales vencidos al 31/12/05.- 59 Expediente Letra “A” 14973 -3056/07 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 07 – Minuta de Comunicación – 967/07: Inf, cuales son las Emp. Cuya activ. Son sujeto de cobro Derechos uso Espacios Pub. Y Aereo:_ 60 Expediente Letra “D” 16069 – 2881/09 – GOBIERNO 09 – Informa – S/ Código contravencional de Necochea.- 61 Expediente Letra “D” 20405 – 7719/16 – PERSONAL 16 – Informa- Que el AG. Miguel Ángel Llona se encuentra en condiciones de jubilarse, 31/12/16.- 62 Expediente Letra “E” 20327 -6699/16 – ESCUELA DE NATHA YOGA – Solicita – Declarar Huesped de Honor del Partido de Necochea al SR. Sanjiv Ranjan.- 63 Expediente Letra “M” 20598 – 1891/17 – MEDANO BLANCO TERMAS DEL CAMPO – Solicita – Declaración de Interés Publico a la 4º Edición de la Jornada Cultural “Termalarte”.- 64 Expediente Letra “C” 20371 – 7289/16 – CENTRO CULTURAL – BIBLIOTECA “ ANDRES FERREYRA” – Solicita - Declaración de Interés Publico al “ Encuentro Regional de Bibliotecas Populares” – 18/10/16 – 9 a 18 hs.- 65 Expediente Letra “A” 13196 – 4603/03 – ALCOHOLICOS ANONIMOS NECOCHEA / GRUPO PIO XII – Solicita – autorización permanencia en el Centro Civico.- 66 Expediente Letra “H” 19432 – 1627/15 – PRESIDENCIA H.C.D. – Contratación Propaganda y Publicidad, Miguel Abalsamo, FM La Radio.- 67 Expediente Letra “D” 20614 – 3796/16 - POLITICA ECONOMICA Y FINANZAS PUBLICAS 16 – Informa – Convenio Marco Pasantías Universidad Católica de Salta.- 68 Expediente Letra “D” 20599 – 1733/17 – GENERAL 17 – Convenio Comodato – Ref. Convenio Promoc. Turística Conjunta (Emp. Transportes Automotores Plusmar).- 69 Expediente Letra “H” 20447 – 8415/16 – H. CONCEJO DELIBERANTE – Contratación - Propuesta Publicitaria en programa radial “Quédate en el Medio” – por diciembre 2016.- 70 Expediente Letra “H” 19431 – 1626/15 – PRESIDENCIA H.C.D. – Contratación – Propaganda y Publicidad, TSN Necochea.- 71 Expediente Letra “H” 20393 – 7560/16 – H.CONCEJO DELIBERANTE – Contratación – Propuesta Publicitaria en programa “La Dulce Crece” – Por noviembre y diciembre 2016.- 72 Expediente Letra “H” Nº 20372- 7306/16- H. CONCEJO DELIBERANTE- Distinciones Juegos Bonaerenses 2016.- 73 Expediente Letra “H” Nº 20351- 7025/16- H. CONCEJO DELIBERANTE- Contratación- Propuesta publicitaria en programa radial “Frecuencia Vital” octubre, noviembre y diciembre.- 74 Expediente Letra “H” Nº 20381- 7396/16- H. CONCEJO DELIBERANTE- Contratación- Propuesta publicitaria en Radio “FM Mix 90.9” por noviembre y diciembre.- 75 Expediente Letra “D” Nº 15270- 610/08- PLASTICOS REFORZADOS DELTA S.A.- Solicita cesión tierra Sector Industrial Planificado.- 76 Expediente Letra “D” Nº 20503- 2471/15 c/ 7864/14- H. TRIBUNAL DE CUENTAS- Eleva consulta de la Municipalidad de Necochea referente a transacción inmobiliaria.- 77 Expediente Letra “D” Nº 20619- 6826/16 c/ 7922/16 Alc. 1- PRIVADA- PROTECCION CIUDADANA- Contrato de obra y suministro entre la Usina y la Municipalidad p/ sistema de monitoreo y control vehicular.- 78 Expediente Letra “M” Nº 20295- 4576/08- MAURELLI PATRICIA ELISABET- Solicita terreno fiscal.- 79 Expediente Letra “G” Nº 20566- 10437/12- GEREZ MARIA ANGELICA- Escrituración inmueble de calle 82 Nº 4475.- 80 Expediente Letra “V” Nº 19087- 5960/14- VAZQUEZ, LAURA- Solicita se proceda cumplimiento con lo resuelto en Comisión de Vivienda ref. restitución vivienda.- 81 Expediente Letra “G” Nº 20590- 6996/16- GOROSITO ARMANDO OSCAR- Solicita escrituración de inmueble de calle 529 Nº 4098.- 82 Expediente Letra “D” Nº 20552- 4309/16- INNOVACION Y PRODUCCION- Ref. Inscripción en el Plan “Ciudades para emprender”.- 83 Expediente Letra “D” Nº 20556- 8779/16- GENERAL 2016- Adj. Convenio Colaboración entre Sria. Emprendedores Ministerio Producción y Municipalidad de Necochea (Ciudades para emprender).- 84 Expediente Letra “P” 19993- 4116/12 – PIDRONI, LUIS ALBERTO – Eleva formulario Aptitud zona para habilitar “ Salón de reuniones familiares.- 85 Expediente Letra “A” 20618 – 6336/16 – ANNECHINI SERGIO RAFAEL – Habilitación Comercio – Form/ Zona para habilitar salón de fiesta y eventos en calle 110 Nº 480.- 86 Expediente Letra “M” 20604 -1002/15 – MONTESINO SANTIAGO – Remises – Sol. La habilitación c/ remiss Fiat uno modelo. 2006 FVY 453.-