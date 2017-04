Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Necochea en la Expoeventos 2017 -

Necochea en la Expoeventos 2017 Del 25 al 27 de abril, el Ente Necochea de Turismo (ENTUR) estará presente en la 14º edición de Expoeventos, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires.

El ente participará junto con el stand de la Provincia de Buenos Aires, promocionando los lugares más destacados, los servicios y prestadores del distrito para atraer al sector turismo de reuniones y sumar eventos a la agenda de Necochea.

Esta exposición es organizada por AOCA (Asociación Argentina de Organizaciones y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos) y auspiciada por el Ministerio de Turismo de la Nación.

La muestra es la más importante del sector de turismo de reuniones, es un espacio para la promoción, el intercambio y definición de eventos, entre quienes forman parte del mundo de la organización de eventos y turismo de reuniones de la Argentina y el mundo.

El ENTUR trabaja constantemente para que el sector turístico crezca y una de los estrategias fundamentales es generar eventos que puedan realizarse durante todo el año. “Que los adultos cuenten con una opción para adquirir hábitos saludables” Es el objetivo del nuevo espacio que conformará la Dirección de Deportes destinado a mayores de 40 años, según explicó su director, Miguel Arana. Caminata, gimnasia y otras actividades gratuitas se podrán disfrutar desde el 6 de mayo en el Polideportivo, todos los sábados y en el horario de 14 a 16. La Dirección de Deportes y Recreación, a cargo del Prof. Miguel Arana, informa que a partir del próximo 6 de mayo conformará un nuevo espacio destinado a los adultos de todo el Distrito (desde los 40 años y en adelante), en el que podrán disfrutar de distintas actividades deportivas y recreativas ideadas especialmente para cubrir las necesidades de esa franja etaria.

Estas acciones contemplarán una zona reservada al ejercicio físico, con la realización de disciplinas tales como la caminata o la gimnasia, y una de recreación, en las que los participantes podrán disfrutar de juegos de mesa y otras distracciones.

Las actividades, dirigidas tanto a hombres como a mujeres, abiertas a la comunidad y totalmente gratuitas, estarán coordinadas por el Prof. Lucas Álvarez y se desarrollarán todos los sábados, entre las 14 y las 16, en las instalaciones que ofrece el Polideportivo Municipal y su entorno natural.

Al respecto, Miguel Arana explicó que, a través de la implementación de este tipo de espacios, desde la Dirección municipal “se busca que los adultos cuenten con una opción más para adquirir hábitos saludables, que le permitirán mejorar su calidad de vida”.

Los interesados en participar de estas actividades pueden conseguir mayor información acercándose a las oficinas de la dependencia organizadora, en el Polideportivo Municipal -ingresando por calle 65 desde Avenida 10-, o comunicándose telefónicamente al (02262) 52-0461. Nueva inspección obligatoria de remisse para la semana que viene A cargo de la Dirección General de Transporte municipal, tendrá lugar entre el 24 y 28 de abril en el predio de Obras Sanitarias, en calle 22 entre Av. 59 y 57. Se seguirá controlando la instalación y el correcto funcionamiento del botón antipático y GPS. La Dirección General de Transporte municipal cita a inspección obligatoria a los vehículos habilitados como remisse, la cual se realizará en el predio de Obras Sanitarias, ubicado en calle 22 entre Av. 59 y 57, los días 24, 25, 26, 27 y 28 de abril, en el horario de 9 a 14, y cuyo control corresponde al segundo bimestre del año en curso. Se detalla la documentación a presentar: Cédula verde (a nombre del titular de la habilitación)

Verificación Técnica Vehicular (V.T.V.)

Seguro actualizado (póliza como remisse y último recibo de pago)

Tarjeta G.N.C. (prueba hidráulica)

Comprobante de matafuegos cargado y homologado

Póliza o certificado de cobertura del seguro de accidentes personales.

Licencia de conducir con categoría habilitante.(cat. d1)

Credencial de chofer (expedido por la dirección de transporte)

Libreta sanitaria (no turno)

Comprobante de pago de la inspección anterior. Asimismo, se controlará que cada unidad tenga instalado, y en correcto funcionamiento, el sistema de posicionamiento global (GPS) y botón antipático, exigido por la reglamentación vigente. Las empresas que no cuenten con el 100% de la flota con el sistema funcionando, no podrán incorporar nuevas unidades hasta tanto regularicen su situación.

En otro orden, se prestará especial atención al estado de limpieza e higiene de las unidades, las que, de no encontrarse en condiciones regulares, serán rechazadas.

Se les recuerda además, que deberán llevar a la vista del pasajero el certificado de habilitación, oportunamente suministrado por esta dependencia.

Por último, vale destacar que de no poder concurrir a la inspección en la fecha fijada deberán presentar una nota firmada por el titular de la habilitación del vehículo justificando la inasistencia en la Dirección de Transporte, y no podrán desarrollar la actividad hasta realizar la mencionada inspección, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que correspondan. Ya se conocen las fechas del nuevo Curso de Manipulación de Alimentos Tendrá inicio el próximo 18 de mayo y continuará durante las mañanas de los jueves 1°, 8 y 15 de junio. Los interesados todavía pueden anotarse en la Subsecretaría de Producción, área organizadora, de lunes a viernes en el horario de 8:15 a 13:45. La decimosexta edición del Curso de Manipulación Higiénica de Alimentos, que organiza la Subsecretaría de Producción comunal y cuya etapa de inscripción había comenzado unos días atrás, ya tiene fecha y lugar de realización confirmados.

El nuevo ciclo de esta importante etapa de formación primaria, que como desde sus inicios será dictado por el Dr. José Luis Orofino, tendrá su jornada inaugural a las 9 del próximo 18 de mayo y continuará desarrollándose durante las mañanas de los jueves 1°, 8 y 15 de junio, en el Salón de Actos del Palacio Municipal

Buscando la continua capacitación de los emprendedores e integrantes del sector alimentario local, la capacitación apunta a aquellas personas que, por su actividad laboral, estén vinculados al transporte, almacenamiento, preparación, envasado, distribución y/o venta de alimentos, materias primas, utensilios y/o equipos.

Los interesados en participar del curso, que instruirá principalmente sobre las buenas prácticas higiénicas y sobre la prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), todavía pueden inscribirse en las oficinas de mencionada dependencia, en calle 56 al 2787, de lunes a viernes y en el horario de 8:15 a 13:45; o requerir mayor información comunicándose al teléfono (02262) 43-9280. Comunicado del Consejo Escolar Necochea Sres. Directores de los Establecimientos Educativos: El Consejo Escolar de Necochea, les solicita que tenga bien en notificar a todo el personal auxiliar de su establecimiento (porteros, cocineros y ayudantes de cocina), que el día martes 25 de abril, de acuerdo al Memorando Nº 434/17, en sede del I.S.F.D. y T. Nº 31, se realizará la Asamblea de cobertura del siguiente cargo: Jardín de Infantes Nº 903 - Auxiliar Portero – Turno Tarde - Necochea El Acto Público se realizará según el siguiente cronograma: - 9:00 hs. Movimiento de Titulares - 9:15 hs. Movimiento de Mensualizados - 9:30 hs. Propuesta para Mensualizar - 10:00 hs. Reemplazantes. Recordamos que los auxiliares que quieran realizar movimientos, deben acreditar una antigüedad de un año en su cargo, certificándola con nota de la Dirección del Establecimiento y fotocopia de la designación. Además quienes estén en condiciones de mensualizar deberán contar con el examen psicofísico y el certificado de antecedentes penales. En todos los casos, deberán concurrir al Acto Público con el último recibo de sueldo y fotocopia DNI. Pablo Casado - Mandy Muñoz Viernes 21 en Salón Arco Iris de Quequén EL VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017, A LAS 22.30HS, PABLO CASADO-MANDY MUÑOZ PRESENTAN DENTRO DEL CICLO "EL LOCO DE LOS VIERNES" SU RENOVADO ESPECTÁCULO "CADA LOCO CON SU TEMA". HUMOR Y MÚSICA RENOVÁNDOSE CADA VIERNES CON NUEVOS RELATOS, NUEVAS CANCIONES, CONCURSO DE KARAOKE Y BAILE. TODO EN EL SALÓN ARCO IRIS, CALLE 519 N° 2645, PARRILLA LIBRE $ 150 P/PERSONA, DERECHO DE ESPECTÁCULO $40. UN SHOW DISTINTO CADA VIERNES QUE NO TE PODÉS PERDER.