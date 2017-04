El jueves 20 de abril de 2017, el Presidente del Honorable Concejo Deliberantede Necochea, Dr. Pablo Aued, realizó una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a los efectos de preparar el Orden del Día para la 1ª Sesión Ordinaria a realizarse el jueves 20 de abril a las 19 horas. Estuvieron presentes los presidentes de los distintos bloques que componen el HCD: Cristina Biar (FR-UNA); Gabriela Góngora (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO); Mario La Battaglia (PS); Francisco Medina (FVN). También participaron de la reunión la Secretaria del Cuerpo, Dra. Jimena Ruiz y la Directora Legislativa, Felicitas Cabretón.

1ª SESIÓN ORDINARIA 2017 20 DE ABRIL DE 2017 Nº ASUNTO 1 Expediente Letra “D” 20238-6495/15 – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE- Solicita Informac.s/ antecedente dominial de inmueble con nomen. Catastral Circ.14 – Secc. H. M3.13 b. Parc 28.- 2 Expediente Letra “L” 20388- 7466/16 – LAXALT MARTA AIDA- Solicita autorización uso espacio público Competencia Ciclismo Rural – 27/11/16 – de 9 a 16 hs.- En Base de Campamento Av. Pinolandia.- 3 Expediente Letra “S” 20429 – 8133/16 – SCOUTS DE ARGENTINA – Autorización uso espacio público – “ Actividad Scout – Centenario rama Lobatos” – 16/12/16 – 17:00 hs – Plaza Dardo Rocha.- 4 Expediente Letra “M” 20436- 8224/16 – MAGNANO RICHARD – Solicita Autorización uso espacio público – “ Encuentro de Hockey” – 16, 17 y 18/12/16 – Playa Necochea y Parque Miguel Lillo.- 5 Expediente Letra “S” 20420 – 8072/16 – BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA – Proyecto de Resolución – H.C.D. adhiere a creación de un Centro de Educación Física en el Barrio 9 de Julio.- 6 Expediente Letra “L” 11859 – 5878/01 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Ord. 4608/01: Aut. D.E. a otorgar permiso precario al Sr. Lynch Raúl, información Turística, 83 E/ 6 y 4 bis.- 7 Expediente Letra “V” 20524 – 606/17 – VELOSO CINTIA- Autorización uso espacio público – 3º Corso de la Murga “ Los Reventados del Ritmo” – 11/02/17 – 17 hs, Plaza Dardo Rocha.- 8 Expediente Letra “S” 18434 -5813/13 – STADLER OSCAR – Solicita Autorización – uso espacio público – Destreza Criolla Localidad de Claraz.- 9 Expediente Letra “B” 20389 – 7471/16 – BRAVO OSCAR – Solicita Autorización – uso espacio público – Acto Aniversario Batalla de Suipacha y Festival Artístico – 07/11/16 - de 16:30 hs a 22:00 hs - en 559 y 100 bis.- 10 Expediente Letra “T” 20510 – 8638 – TORCIANTI LEANDRO RAUL – Ref. Organización de Eventos, el día 21/01/17 Recital Musical en Anfiteatro parque Miguel Lillo.- 11 Expediente Letra “A” 20455 – 8487/16 – AUZMENDI ADRIANA ETHEL – Solicita – Autorización uso espacio público – “ Carrera en aguas abiertas” – 15/01/17 y 12/02/17 - Rio Quequen.- 12 Expediente Letra “R” 20517 – 396/17 – RAIMONDI JOSE MARIA- Solicita autorización – uso espacio público – “Demo XT” – 27/01/17 – 17 hs – Diagonal San Martin 801 y Av. 75.- 13 Expediente Letra “G” 20487 – 8783/16 – GARCIA CANALES FEDERICO – Solicita – autorización - uso espacio público – Carrera Atlética – 28/01/17 – 21:00 hs – Pinolandia y Tramo Av.2.- 14 Expediente Letra “R” 20549 – 992/17 – RASSO DARIO ALBERTO – Solicita – Autorización –uso espacio público- “Fiesta de los Pescadores 6º Edición” – 03,04 y 05/02/2017 – 20:00 a 22:30 hs – Av.10 e/ 59 y 63.- 15 Expediente Letra “Z” 20502 – 186/17 – ZUFRIATEGUI RICARDO JOSE – Solicita autorización uso espacio público- “ 5 Quilla Billar” -28 y 29/01/17 – 21 hs calle 83 y 4 bis.- 16 Expediente Letra “A” 20530 – 211/17 – ASOCIACION DEPORTES PARA TODOS – Organización de Eventos – Prueba Pedestre para el día 05/02/17.- 17 Expediente Letra “D” 19391 -391/15 DESARROLLO SOCIAL 15 – Proyecto- Programa de Acogimiento Familiar – Familias Cuidadoras- 18 Expediente Letra “L” 19906 – 1400/16 – LOIZA FABIAN MARCELO – Solicita – Declarar de Interés Publico, Jornadas de “Derecho Sucesorio en Cód. Civil y Comercial”, 18/03/16.- 19 Expediente Letra “F” 20513 – 392/17 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Decreto – Declárese de Interés Publico los certámenes que se desarrollaran en el 2017 organizados por el “Centro Cultural Kemkem”.- 20 Expediente Letra “F” BLOQUE F.P.V. Y F.P.V.P.J. – PROYECTO DE DECRETO – Declárese de Interés Publico las actividades culturales organizadas por el Museo – Galería de Arte “ Casa del Faro” de Quequen.- 21 Expediente Letra “F” 20367 – 7171/16 – BLOQUE FRENTE RENOVADOR – Proyecto de Decreto – Declárese de Interés Publico a las charlas de Educación Vial realizadas en las escuelas de Necochea.- 22 Expediente Letra “U” 17106 – 3108/11 – BLOQUE UNION PERONISTA – Proyecto de Ordenanza – Designase a Av. 58 con el nombre de “ Gastón Leonardo Guarracino” 23 Expediente Letra “F” 20332 – 6895/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Decreto – Declárese de Interés Publico a la 13º Semana del Arte.- 24 Expediente Letra “F” 20340 – 6984/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Decreto – Declaración de Interés Publico Muestra de Cine Panameño “Bs. As. Para Panamá” – 09 y 10/12/2016.- 25 Expediente Letra “F” 20341 – 6985/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - Proyecto de Decreto – Declaración de Interés Publico Actividades Culturales en Galería de Arte “Casa del Faro” – Octubre y noviembre de 2016.- 26 Expediente Letra “F” 19890 -1006/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Resolución – Expresa adhesión a Encíclica Papal “Laudato Si”.- 27 Expediente Letra “H” 19861 – 505/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Solicita – Gastos telefónica de Argentina y Speedy-. 28 Expediente Letra “H” 20240 – 5611/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE –Contratación – Propuesta Publicitaria en TSN – Agos. Sep. Oct. 2016.- 29 Expediente Letra “H” 20214 – 5310/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Contratación – Propuesta Publicitaria en FM La Radio 93.5 Miguel Abalsamo – Agos. Sep. Oct. 2016.- 30 Expediente Letra “H” 20271 – 5912/16- HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Contratación – Propuesta Publicitaria en programa radial – “voces de la Ciudad” – por Agos. Sep. Oct 2016.- 31 Expediente Letra “H” 20275 – 6029/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - Contratación – Propuesta Publicitaria en programa radial “Aires de la Ciudad”-por Sep. Oct, Nov 2016.- 32 Expediente Letra “H” 20054 – 3299/16- HONORABLE CONCEJO DELIEBRANTE - Contratación – Propaganda y Publicidad –LRI 960 fM La Radio 93,5.- 33 Expediente Letra “H” 20233 – 5489/16 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Contratación – Propuesta Publicitaria en FM La Voz del Quequen 89.3 - por Agos. Sep. Oct.2016.- 34 Expediente Letra “G” 20292 – 5649 /16 – GONZALEZ LUCIANO EMANUEL – Ref. Organización de Eventos – Ref. Competencia de Rural Bike a Realiz. 18/9 – Predio Complejo Sociedad Española.- 35 Expediente Letra “D” 20160 – 4267/16 –HABITAT Y VIVIENDA SOCIAL 16- Informa .Ref. Adhesion Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Habitat.- 36 Expediente Letra “F” 20235 – 5529/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA P.J. – Proyecto de Ordenanza – Declárese al Distrito de Necochea como “ Distrito amigable de la lactancia materna” 37 Expediente Letra “D” Nº 20584- 3476/16 Alc. 1- EDUCACION- Designación Rubiera, María Luisa para reemplazo en Jardín Evita.- 38 Expediente Letra “D” Nº 20565- 4124/16- SALUD 2016- S/ Donación realizada por el Dr. Morinigo Ricardo de un cardiodesfribilador.- 39 Expediente Letra “A” N° 20527- 7842/16- ASOCIACION COOPERATIVA HOSPITAL FERREYRA- Compra equipo radioscopia televisada con arco c marca Maurizi mod. Evolution Mserie MRX, etc.- 40 Expediente Letra “G” N° 20539- 2526/13- GOY PABLO DANIEL- Solicita luminaria en Av. 10 entre 203 y 205.- 41 Expediente Letra “D” N° 20587- 6829/16- DESARROLLO HUMANO 2016- Designación Sra. Vallejos Sandra en reemplazo para Jardín Lasalle.- 42 Expediente Letra “D” N° 20581- 3476/16 Alc. 2- EDUCACION- Solicita continuidad Sra. Rubiera, María Luisa en reemplazo Sra. Ferelli Rosana.- 43 Expediente Letra “D” Nº 20586- 2639/16 Alc. 1- EDUCACION- Designación Garcia, Pilar en reemplazo Santagada, Claudia en Museo Histórico Regional.- 44 Expediente Letra “D” Nº 20583- 8530/16- EDUCACION 2016- Designación Ferrer, Mariel para cubrir licencia Arizmendi. Miriam Jardin Lasalle.- 45 Expediente Letra “C” Nº 20577- 908/17- CONSORCIO DE GESTION DE PUERTO QUEQUEN- Informa sobre donación de dos camas eléctricas c/auto contorno p/ Sala de Terapia Intermedia Hospital Ferreyra.- 46 Expediente Letra “D” Nº 20582- 8412/16- DELEGACION JUAN N. FERNANDEZ 2016- Designación Rubén Alejandro en reemplazo Gerez, Juan Carlos.- 47 Expediente Letra “D” Nº 20585- 8106/16- EDUCACION 2016- Designación Sra. Mauco, Maylen en reemplazo Sra. Moscardi María del Lujan, Jardín Lasalle.- 48 Expediente Letra “D” Nº 20507- 2807/13 Alc. 5- OBRAS PUBLICAS- Reubicar buzones distrib. Energía eléctrica Ref. obra peatonal 83 Villa Díaz Vélez.- 49 Expediente Letra “D” Nº 20506- 6287/16- SALUD 2016- Reconocimiento de deuda facturas consumo de energía eléctrica Ejerc. 2015, Centro Salud Barrio Norte.- 50 Expediente Letra “D” Nº 20511- 5692/14- DI LORENZO, FERNANDO- Solicita alumbrado público en calle 131 esq. 40.- 51 Expediente Letra “D” Nº 20183- 5653/13- CONTADURIA 2013- Informa s/ ajuste de una diferencia al proveedor Liuzzi, Juan José.- 52 Expediente Letra “B” Nº 14507- 3688/06- EDUARDO ALCIDES BESOZZI- Solicita quita a los 11 años de impuestos que adeuda, etc.- 53 Expediente Letra “D” 20512 – 79/17 – GOBIERNO 17 – Solicita otorgar a los trabajadores Municipales, una suma no remunerativa por única vez $ 500 (Bono de Reyes).- 54 Expediente Letra “D” 20627 – 8307/16 – PROTECCION CIUDADANA 16 –Designación c/ personal administrativo Sra. Reinoso María Alejandra P/ Transito.- 55 Expediente Letra “C” 13688 – 7007/04 – H.CONCEJO DELIBERANTE – Condonase deuda a Entidades de Bien Público con Personería Jurídica, que no hayan presentado sol. En termino.- 56 Expediente Letra “C” 14131 – 6490/05 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – Condonase la deuda que registre las Entidades de Bien Público C/ Personería Jurídica.- 57 Expediente Letra “D” 20536 – 508/17 – PERSONAL 17 – Informa- Ley 14836 Public. 22/9/16 Disp. Art 9 y Ley 14872 Disp. Art. 2- Dieta Concejales, Compensación.- 58 Expediente Letra “H” 14526- 3990/06 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE NECOCHEA – Condonase la deuda que registren Entidades de Bien Público C/ Personería Jurídica S/ periodos fiscales vencidos al 31/12/05.- 59 Expediente Letra “A” 14973 -3056/07 – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 07 – Minuta de Comunicación – 967/07: Inf, cuales son las Emp. Cuya activ. Son sujeto de cobro Derechos uso Espacios Pub. Y Aereo:_ 60 Expediente Letra “D” 16069 – 2881/09 – GOBIERNO 09 – Informa – S/ Código contravencional de Necochea.- 61 Expediente Letra “D” 20405 – 7719/16 – PERSONAL 16 – Informa- Que el AG. Miguel Ángel Llona se encuentra en condiciones de jubilarse, 31/12/16.- 62 Expediente Letra “E” 20327 -6699/16 – ESCUELA DE NATHA YOGA – Solicita – Declarar Huesped de Honor del Partido de Necochea al SR. Sanjiv Ranjan.- 63 Expediente Letra “M” 20598 – 1891/17 – MEDANO BLANCO TERMAS DEL CAMPO – Solicita – Declaración de Interés Publico a la 4º Edición de la Jornada Cultural “Termalarte”.- 64 Expediente Letra “C” 20371 – 7289/16 – CENTRO CULTURAL – BIBLIOTECA “ ANDRES FERREYRA” – Solicita - Declaración de Interés Publico al “ Encuentro Regional de Bibliotecas Populares” – 18/10/16 – 9 a 18 hs.- 65 Expediente Letra “A” 13196 – 4603/03 – ALCOHOLICOS ANONIMOS NECOCHEA / GRUPO PIO XII – Solicita – autorización permanencia en el Centro Civico.- 66 Expediente Letra “H” 19432 – 1627/15 – PRESIDENCIA H.C.D. – Contratación Propaganda y Publicidad, Miguel Abalsamo, FM La Radio.- 67 Expediente Letra “D” 20614 – 3796/16 - POLITICA ECONOMICA Y FINANZAS PUBLICAS 16 – Informa – Convenio Marco Pasantías Universidad Católica de Salta.- 68 Expediente Letra “D” 20599 – 1733/17 – GENERAL 17 – Convenio Comodato – Ref. Convenio Promoc. Turística Conjunta (Emp. Transportes Automotores Plusmar).- 69 Expediente Letra “H” 20447 – 8415/16 – H. CONCEJO DELIBERANTE – Contratación - Propuesta Publicitaria en programa radial “Quédate en el Medio” – por diciembre 2016.- 70 Expediente Letra “H” 19431 – 1626/15 – PRESIDENCIA H.C.D. – Contratación – Propaganda y Publicidad, TSN Necochea.- 71 Expediente Letra “H” 20393 – 7560/16 – H.CONCEJO DELIBERANTE – Contratación – Propuesta Publicitaria en programa “La Dulce Crece” – Por noviembre y diciembre 2016.- 72 Expediente Letra “H” Nº 20372- 7306/16- H. CONCEJO DELIBERANTE- Distinciones Juegos Bonaerenses 2016.- 73 Expediente Letra “H” Nº 20351- 7025/16- H. CONCEJO DELIBERANTE- Contratación- Propuesta publicitaria en programa radial “Frecuencia Vital” octubre, noviembre y diciembre.- 74 Expediente Letra “H” Nº 20381- 7396/16- H. CONCEJO DELIBERANTE- Contratación- Propuesta publicitaria en Radio “FM Mix 90.9” por noviembre y diciembre.- 75 Expediente Letra “D” Nº 15270- 610/08- PLASTICOS REFORZADOS DELTA S.A.- Solicita cesión tierra Sector Industrial Planificado.- 76 Expediente Letra “D” Nº 20503- 2471/15 c/ 7864/14- H. TRIBUNAL DE CUENTAS- Eleva consulta de la Municipalidad de Necochea referente a transacción inmobiliaria.- 77 Expediente Letra “D” Nº 20619- 6826/16 c/ 7922/16 Alc. 1- PRIVADA- PROTECCION CIUDADANA- Contrato de obra y suministro entre la Usina y la Municipalidad p/ sistema de monitoreo y control vehicular.- 78 Expediente Letra “M” Nº 20295- 4576/08- MAURELLI PATRICIA ELISABET- Solicita terreno fiscal.- 79 Expediente Letra “G” Nº 20566- 10437/12- GEREZ MARIA ANGELICA- Escrituración inmueble de calle 82 Nº 4475.- 80 Expediente Letra “V” Nº 19087- 5960/14- VAZQUEZ, LAURA- Solicita se proceda cumplimiento con lo resuelto en Comisión de Vivienda ref. restitución vivienda.- 81 Expediente Letra “G” Nº 20590- 6996/16- GOROSITO ARMANDO OSCAR- Solicita escrituración de inmueble de calle 529 Nº 4098.- 82 Expediente Letra “D” Nº 20552- 4309/16- INNOVACION Y PRODUCCION- Ref. Inscripción en el Plan “Ciudades para emprender”.- 83 Expediente Letra “D” Nº 20556- 8779/16- GENERAL 2016- Adj. Convenio Colaboración entre Sria. Emprendedores Ministerio Producción y Municipalidad de Necochea (Ciudades para emprender).- 84 Expediente Letra “P” 19993- 4116/12 – PIDRONI, LUIS ALBERTO – Eleva formulario Aptitud zona para habilitar “ Salón de reuniones familiares.- 85 Expediente Letra “A” 20618 – 6336/16 – ANNECHINI SERGIO RAFAEL – Habilitación Comercio – Form/ Zona para habilitar salón de fiesta y eventos en calle 110 Nº 480.- 86 Expediente Letra “M” 20604 -1002/15 – MONTESINO SANTIAGO – Remises – Sol. La habilitación c/ remiss Fiat uno modelo. 2006 FVY 453.-