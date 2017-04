Conciliacion Obligatoria para los Municipales

A traves de lo dipuesto por el Ministerio de Trabajo Provincial, se dicto la conciliacion obligatoria, al conflicto gremial que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea, mantiene con la comuna local.

En conferencia de prensa, realizada el miercoles 19 de abril en la sede de dicho sindicto, Alberto Gimenez, secretario general del S.T.M.N., expresó que: "fuimos al ministerio de trabajo -delegacion necochea- para reanudar un dialogo que esta cortado con el departamento ejecutivo. Ya que lo que hablamos se nos rien en la cara". Contundente señalo: "pedimos la intervencion y a raiz de esto, ayer (martes 18) fuimos citados y tambien concurrieron integrantes de la Municipalidad de Necochea". "Lo importante era definir los pasos a seguir, en caso de que el departamento ejecutivo, quisiera arreglar un aumento salarial con una agrupacion, que todavia no esta formada como sindicato". Expliclando, Gimenez, sobre este punto aclaro que "(esta agrupacion) el descuento que tienen es por la federacion...y la federacion no afilia gente"

En otro momento de la rueda de prensa, hizo uso de la palabra Jose Luis Vidal, quien se refirio a manifestaciones agraviantes que el intendente Facundo López lanzo sobre la figura de Gimenez y la suya propia: "lo que hace un intendente es bajar los decibeles de las declaraciones publicas y tratar de ver como dialogamos para salir de la situacion en que nos encontramos". Vidal continuo: "vimos un intendente totalmente "sacado", diciendo cualquier disparate de nosotros, cuando nosotros lo que hicimos fue anunciar un quite de colaboracion y el en medio de los festejos de una poblacion del distrito, sale con semejante disparate". Sintetizando la indignacion, Vidal fue concreto: "agravia a nuestra institucion, le falta totalmente el respeto a nuestro sindicato...y fundamentalmente le falta el respeto a nuestro secretario general", en el final, dijo: "si aca hay titeres...el titere es él...(López) es un titere de Cirigliano, que es un mafioso responsable de la tragedia de trenes en la estacion de Once (Capital Federal) donde murieron 51 argentinos".