Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Deportes: Clínica de Beach Tenis entre el Sahara y Zeus -

* Fútbol Infantil y una tarde diferente en las playas de Quequén -

* Aquagym: acercate a la clase de cierre y colaborá con el Jardín Nº 19 -

* Claraz: refuerzan el puesto de vigilancia para brindar más seguridad - Deportes: Clínica de Beach Tenis entre el Sahara y Zeus El martes 28, desde las 16. Estará a cargo de las jugadoras y profesoras Liliana Patrón, de la Ciudad de Buenos Aires, y Jessica Orselli de Córdoba, quienes vienen de ganar el 1° Torneo Nacional del año en Pinamar. Con la organización de la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo del Prof. Miguel Arana, se desarrollará una Clínica de Beach Tenis el próximo martes 28 de febrero, a partir de las 16, entre los balnearios Sahara y Zeus. La clínica estará a cargo de las jugadoras y profesoras de Tenis Liliana Patrón (Ciudad de Bs As) y Jessica Orselli (Córdoba), quienes desde octubre de 2016 juegan al Beach Tenis y vienen de ganar el 1° Torneo Nacional del año realizado en Pinamar.

Cabe destacar que desde las 11 la cancha estará disponible para el público, de manera libre y gratuita. Fútbol Infantil y una tarde diferente en las playas de Quequén En el sector de arena lindante a la escollera, de manera libre y gratuita, se realizará desde las 13:30 de este jueves 23 una jornada deportiva y recreativa destinada a niños y niñas de entre 5 y 14 años. En el lugar habrá unidades de sombra y puestos de agua. Cumpliendo con el objetivo de fomentar la integración y el divertimento de niños y adolescentes alrededor de todo el distrito, uno de los ejes de la gestión de gobierno del intendente Facundo López, pasado el mediodía de este jueves 23 y en la playa lindante con la Escollera de Quequén, se realizará una jornada recreativa de Fútbol Infantil, organizada en conjunto por la Delegación de la localidad y la Dirección de Deportes y Recreación municipal.

El evento, abierto a la comunidad y gratuito, dará inicio a las 13:30, pudiendo participar del mismo niños y niñas de entre 5 y 14 años, divididos en tres diferentes categorías.

Cabe destacar que en el lugar de desarrollo de la actividad, y teniendo en cuenta los efectos que puede producir un golpe de calor, habrán apostados algunas unidades de sombra y puestos de agua para que los pequeños participantes se mantengan hidratados.

“Apostando a que se trate de un encuentro que le otorgue un colorido aún más bello del que ya tienen las playas de Quequén, invitamos al público en general a acercarse al evento para disfrutar de una tarde diferente acompañando a los más jóvenes”, propusieron desde las áreas organizadoras. Aquagym: acercate a la clase de cierre y colaborá con el Jardín Nº 19 El próximo sábado desde las 13 en el Complejo Terrazas, y como parte de las actividades de verano, finalizará la clínica que se dictó durante la temporada. Será libre y gratuita y se puede colaborar con un útil escolar para la institución de Quequén. Escuchar a Nancy Güelfi: Click acá El próximo sábado 25, desde las 13, será el cierre de las clases de aquagym en el Complejo Terrazas, iniciativa llevada adelante por las profesoras Nancy Güelfi y Adriana Lucifora, y que cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana.

La jornada será con un sentido benéfico, ya que la participación es libre y gratuita para todos y lo único que se pide es un útil escolar de colaboración, “que irá destinado al Jardín Nº 19 de Quequén, de hecho, habrá directivos de la institución recibiendo los útiles”, apuntó la Prof. Güelfi.

De todas maneras, aclaró que ello no es excluyente. “Si alguno se olvida de llevar no hay problema, podrá participar igual”, señaló, mientras que informó también que habrá sorteos y agradeció especialmente “a Miguel Arana y todo su staff”. Claraz: refuerzan el puesto de vigilancia para brindar más seguridad Así lo informó la delegada Susana Pancotti, quien dio detalles sobre la reunión que se realizó en fomento entre los vecinos reclamantes y las autoridades municipales y policiales. A raíz de inquietudes presentadas por vecinos de Claraz, acerca de hechos de inseguridad o presencia de animales en las calles, se desarrolló una reunión en la sociedad de fomento de esa localidad entre el pueblo, autoridades municipales y policiales para llegar a una solución.

En tal sentido, la delegada municipal de Claraz, Susana Pancotti, señaló que “lo positivo es que se recategorizó el puesto de vigilancia, donde ahora estará a cargo un oficial (Martínez Torres) que va a tomar las denuncias y se van a poder realizar contravenciones”.

Mientras, por parte de la Municipalidad sostuvo que “se dará apoyo al móvil con el tema de las reparaciones y también se proveerá de un lugar donde se pueda realizar el encierre de los animales con previo aviso a los dueños”.

Todo esto, “se debe a una serie de exposiciones civiles que se venían llevando a cabo por reclamos de los vecinos por inseguridad y por animales en la calle”, aclaró Pancotti, quien dejó entrever también la conformidad de los vecinos por la respuesta brindada.

En dicha reunión, participaron el secretario de Gobierno, Diego López Rodríguez; el secretario de Protección Ciudadana, Roberto Contreras; el coordinador de Delegaciones, Daniel Paglione; el director de Tránsito, Daniel Verga; y los oficiales Jorge Mastropierro, Elía y Martínez Torres, de la Comisaría Primera, puesto de vigilancia de Juan N. Fernández y de Claraz, respectivamente.