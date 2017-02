Proyecto Ana Asa Resolución Feriados Puente

La presidenta del Bloque Frente Para la Victoria-PJ, Ana Asa presento un Proyecto de Resolución referido a la eliminación de los denominados "feriados puente" a través de la firma del DNU 52/17, por parte del Poder Ejecutivo Nacional con fecha del 20 de enero ´del corriente año. La supresión de dichos feriados, impacta negativamente en la industria turística, generadora de miles de puestos de trabajo, afectando no solo la cantidad de días de descanso, si no que además elimina derechos y profundiza la crisis social y económica que atraviesa nuestro país.

El mencionado proyecto de la concejal Asa, fue entregado en mano a la Diputada Nacional del Bloque Frente Para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta, que visitara nuestra ciudad el día lunes próximo pasado; la legisladora aseveró que durante esta semana va a discutir el rechazo a la eliminación mediante DNU de los feriados puente. Visto: El decreto 52/2017 firmado por el Poder Ejecutivo Nacional y publicado en el Boletín Oficial el día 23 de enero de 2017, que establece la eliminación de los denominados “feriados puente” y; Considerando: Que los feriados puente representan cerca del 8 por ciento del movimiento turístico anual, Que en 2016 se recaudaron en la costa durante esas fechas aproximadamente quinientos doce millones de pesos ($ 512.000.000); Que el turismo genera aproximadamente 6023 empleos en nuestra Ciudad; Que los operadores turísticos afirman que en los fines de semana largos se generaba un movimiento que les permitía facturar lo mismo que en todo un mes de invierno; Que el turismo genera 1.209.222 puestos de trabajo en la Argentina; Que según los datos suministrados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el turismo se ha consolidado como la mejor opción de empleo para la mujer y el primer empleo para los jóvenes; POR TODO ELLO LOS BLOQUES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA-PJ Y FRENTE PARA LA VICTORIA elevan para su consideración el siguiente proyecto de RESOLUCIÓN ARTÍCULO PRIMERO: El H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Necochea expresa su preocupación por la modificación del Decreto Nacional Nº 1584/10 a través del Decreto emitido por el Poder Ejecutivo con fecha 20 de enero último que lleva el Nº 52, publicado en el Boletín Oficial el dia 23 de enero de 2017, en virtud del cual se eliminan los denominados “feriados puente”; por considerar que esta decisión no solo afecta la cantidad de días de descanso, sino que elimina derechos y profundiza la crisis social y económica que atraviesa nuestro país. ARTÍCULO SEGUNDO: De forma.-