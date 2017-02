Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* El CIC está en su etapa final y se anuncia amplia atención horaria en todas las áreas -

* Asambleas de reemplazantes a auxiliaries de la educación - El CIC está en su etapa final y se anuncia amplia atención horaria en todas las áreas “Estamos en la parte final de los trabajos, en un lugar del Distrito donde hay una alta demanda de servicios de salud”, aseveró el subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, sobre la obra del Centro Integrador Comunitario en Barrio Norte, que está pronta a finalizar “por gestiones del intendente López, luego de que los últimos tres gobiernos municipales recibieran fondos del gobierno nacional y no pudieran hacerla en su momento” El subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, estuvo presente en la avanzada obra del CIC (Centro Integrador Comunitario) del Barrio Norte, ocasión en la que aseveró que “estamos en la parte final de los trabajos, en un lugar del Distrito donde hay una alta demanda de servicios de salud”.

Subrayó que esto se puede hacer realidad “por gestiones del intendente Facundo López, luego de que los últimos tres gobiernos municipales recibieran fondos del gobierno nacional y no pudieran hacerlo en su momento”.

Por otra parte, el funcionario detalló que “la idea es que funcionen cinco consultorios, de los cuales tres serán consultorios médicos y odontológicos, trabajo social, nutrición y psicología, además del office de enfermería”, para agregar que “también vamos a tener un espacio para actividades culturales del barrio”. Asimismo, señaló que “si bien este barrio cuenta con centros de salud cercanos, la concentración urbana es grande por lo que aumenta la demanda”.

“La intención nuestra es que la atención se centre en este lugar y para eso va a haber un horario amplio en todas las áreas y con diferentes profesionales, pero por supuesto si la complejidad lo requiere se derivarán de este lugar al Hospital municipal”, cerró Barrientos. Cabe destacar que en estos momentos se está realizando pintura externa, impermeabilización, sellado de grietas y colocación de mesadas en las áreas. Hospital de Quequén: Arranca taller sobre Tratamiento Grupal de la Obesidad Este jueves 23, a partir de las 10, se dictará el primer módulo, de ocho pactados, sobre “El impacto de la obesidad en la calidad de vida”. Estarán a cargo de la psicóloga Lic. Florencia Piergentili y la Lic. en Nutrición, Cecilia Bercovich. Los interesados accederán de manera libre y gratuita y se deberán inscribir en Mesa de entradas del nosocomio el mismo jueves Con epicentro en el Hospital Irurzun de Quequén, se desarrollará el próximo jueves 23, a partir de las 10, el primer módulo de ocho pactados sobre Tratamiento Grupal de la Obesidad, que será dictado por la psicóloga Lic. Florencia Piergentili y la Lic. en Nutrición, Cecilia Bercovich, abierto a la comunidad y gratuito.

Según se informó este taller está reservado para un cupo de diez personas, y se brindará debido a la alta demanda de consultas sobre la problemática de la obesidad por consultorio externo, así como la ventaja de abordar este tema de modo grupal e interdisciplinario.

En tanto que este primer módulo será puntualmente sobre “El impacto de la obesidad en la calidad de vida” y en el cierre se entregará la dieta 1.

Vale destacar que todo se basará en conceptos tales como Salud, Obesidad, APS, Prevención (Primaria, Secundaria, Especifica, Inespecífica).

Los interesados, por su parte, deberán inscribirse el mismo jueves en Mesa de entradas del nosocomio. Positiva experiencia para atleta local en un campus de combinadas Guillermina Coronel, de la escuela municipal, tiene una gran proyección en esa especialidad, y no sólo lo ha demostrado siendo múltiple medallista a su joven edad, sino que durante estos días estuvo perfeccionándose en un campamento en San Andrés de Giles. Con un saldo más que positivo, volvió del campus de pruebas combinadas en San Andrés de Giles, la atleta local Guillermina Coronel, integrante de la Escuela Municipal que conduce el Prof. Mauro Cabrera, y dependiente de la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana.

En el campus, que tuvo una duración de 4 días con jornadas de doble y triple turno, se pudieron trabajar las distintas pruebas de combinadas donde se vivieron momentos de mucho aprendizaje y camaradería de atletas y docentes, además de lo que fue una organización impecable. La posibilidad de encontrarse con especialistas de las distintas pruebas, hizo que Guillermina aprovechara al máximo su potencial para absorber todos esos conocimientos que se le estaban dando y continuar con su notable crecimiento deportivo.

Los entrenamientos fueron intensivos tanto por la mañana como por la tarde. A pesar del calor reinante y algunas lluvias, no se dejaron de trabajar pruebas de mucha exigencia técnica. Salto en alto, vallas, jabalina, bala, salto en largo y hasta garrocha fueron contenidos primordiales de este campus, al que asistieron atletas de nivel nacional y sudamericano.

En tal sentido, hubo chicos de Santa Cruz , Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, y de toda la Provincia de Buenos Aires, como La Matanza, Lomas de Zamora, Campana, General Rodríguez, Luján, Tigre, Pinamar, Ramallo, Necochea y del local San Andrés de Giles. Diversión y fraternidad, los resultados del Beach Fútbol municipal Organizado por la Dirección de Deportes y Recreación, el ciclo nucleó a unos 240 niños de todo el distrito, quienes pudieron practicar su pasatiempo favorito y disfrutar de la playa. Se desarrolló entre enero y febrero en el Balneario Tarsis. El ciclo de torneos de Beach Fútbol, organizado por la Dirección de Deportes y Recreación municipal y destinado a las categorías infantiles de equipos de la Liga local y de ciudades de la zona, finalizó la pasada semana dejando excelentes resultados.

Ejecutadas dentro del proyecto “Amigos en la Arena”, que tuvo como motor inculcar los valores de la diversión y la fraternidad entre los más pequeños, las competencias se realizaron entre los meses de enero y febrero en la zona de arena del Complejo Tarsis. En cuanto a los números que arrojo la actividad, participaron del evento unos 240 niños de las categorías 2004 a 2007, quienes protagonizaron un total de 144 partidos, disputándose a razón de 24 juegos por cada día de duración del evento.

Las instituciones que participaron de esta iniciativa fueron “Amigos Unidos” de Quequén, Villa Díaz Vélez, Estación Quequén y Ministerio, todas ellas aportando dos equipos a las competencias; además de Villa del Parque, Huracán y la Escuela Municipal de Benito Juárez, cuyos integrantes estuvieron alojados en los Dormis del Polideportivo Municipal durante su estadía en la ciudad. Al finalizar el ciclo, los podios de cada categoría quedaron conformados de la siguiente manera, del primero al tercero respectivamente:



2007: Amigos Unidos – Ministerio (Azul) – Villa Díaz Vélez (Negro).

2005/06: Ministerio (Blanco) – Estación Quequén – Villa del Parque.

2004: Benito Juárez (A) – Estación Quequén (Verde), – Villa Díaz Vélez (Naranja). Cabe destacar que este tipo de actividades, que ya forman parte del cronograma anual de la Dirección de Deportes y Recreación municipal, buscan promocionar las actividades al aire libre y gratuitas como un método de inclusión de los niños de todo el distrito, siendo ello uno de los ejes centrales de la gestión de gobierno del intendente Facundo López. En el CFP N° 402 podés encontrar tu nueva vocación Los cursos de formación profesional que dicta la institución comienzan el próximo 6 de marzo en distintas sedes distribuidas por todo el Distrito. Los interesados pueden inscribirse en la Subsecretaría de Producción municipal. A través de un convenio rubricado con los centros de Formación Profesional locales, a través de la Inspección de la Modalidad Educación de Adultos, que busca fortalecer y divulgar las capacitaciones ofrecidas desde estas instituciones, la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica informa que ya están abiertas las inscripciones para participar en los cursos planificados por el CFP N° 402 para el inicio del presente ciclo lectivo.

En las oficinas de la dependencia comunal, ubicada en calle 56 al 2877, los interesados ya pueden inscribirse en las siguientes capacitaciones gratuitas, que darán inicio entre el 6 y el 7 de marzo próximos y que se dictarán en las entidades detalladas a continuación:

CFP N° 402: Mantenimiento de Edificios – Montador Electricista – Electricista Instalador – Electricista Industrial – Construcción de Muebles de Oficina – Soldador Básico – Auxiliar Mecánico de Automotores Nafteros. Envión: Tapicero – Panadero. Sindicato Luz y Fuerza: Cosedor a Mano y a Máquina – Técnicas Básicas Diseño de Indumentaria. Suteba: Operador de PC Bajo Entorno Gráfico Nivel 1. Biblioteca Juan N. Fernández: Gasista 2ª Categoría (Continúa de 2016) Claraz: Gasista 3ª Categoría Los requisitos para participar de los cursos consisten en ser mayor de 16 años y presentar fotocopias del DNI y de constancia de estudios primarios o secundarios.

Quienes deseen conseguir mayor información sobre el desarrollo de alguno de estos ciclos pueden dirigirse a la sede del Centro Profesional, ubicado en Avenida Jesuita Cardiel y calle 46, o comunicarse telefónicamente al (02262) 43-9014. Récord de productos para los bolsones de Frescura Natural Dieciocho verduras y hortalizas cosechadas íntegramente en el distrito conforman la oferta semanal del grupo de pequeños productores el distrito. Una propuesta colorida, nutritiva y que brinda apoyo al comercio justo. Cada vez es más tentadora y completa la oferta que lanza al mercado “Frescura Natural”, a través de un grupo de horticultores locales que integran la propuesta impulsora de la economía social en el distrito.

En este nuevo ciclo de comercialización y aprovechando la abundancia que permite la estación, los bolsones estarán integrados por 18 productos cosechados en huertas de Necochea y Quequén, estableciendo un nuevo récord en la cantidad de productos ofrecidos en un bolsón.

A expenderse en el Taller Protegido “Todo para Ellos”, en calle 79 al 675; y en la Biblioteca Popular Sarmiento, en Avenida 59 N° 439; en las mañanas de los días miércoles 22 y viernes 24 respectivamente; en esta oportunidad los paquetes tendrán un valor de venta al público de 180 pesos.

La oferta contendrá: acelga, rúcula, perejil, albahaca y puerro, hortalizas que estarán dispuestas en atados; zapallito y cebollas en bolsas de un kilogramo; dos berenjenas, una calabaza, un apio y una planta de lechuga manteca; tomates y zanahorias por medio kilo; un brócoli, un pepino y dos choclos; 250 gramos de chauchas y un paquete de hierbas aromáticas.

Cabe recordar que este programa es el resultado de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Necochea y los anexos locales de INTA, SENASA y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Asambleas de reemplazantes a auxiliaries de la educación EL CONSEJO ESCOLAR DE NECOCHEA COMUNICA QUE EL DÍA MIÉRCOLES 1º DE MARZO COMIENZAN LAS ASAMBLEAS DE REEMPLAZANTES A AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN, CICLO LECTIVO 2017. LAS MISMAS SE REALIZARÁN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 403, A LAS 10 HORAS DE LUNES A VIERNES.