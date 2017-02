ReuniÃ³n de la ComisiÃ³n de Medio Ambiente

El martes 21 de febrero de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por la Dra. María Eugenia Ruiz (FPV). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes concejales: Marisa Roldán, Juan Roldán (CAMBIEMOS-FE); Cristina Biar, Fernando Aguilera, Valentin Bustillo (FR-UNA) y La Battaglia (PS). La Comisión remitió algunos expedientes a archivo y debatió sobre la forma de habilitación y renovación de habilitación de empresas cerealeras; continuó con el estudio y análisis de expediente referido a la zona de exclusión para el uso de agroquímicos, control de envases y registro de usuarios y un proyecto de resolución sobre la colonia de lobos para evitar accidentes, destacando que es zona portuaria de injerencia exclusiva del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Escuchar a Maria Eugenia Ruiz Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.