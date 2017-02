Licitación Playón de Barrio Norte y SUM de Quequén

Tres empresas ofertaron construirlos La apertura de sobres por ambos llamados se realizó esta mañana en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. Hubo dos ofertas para cada licitación. Ahora, se estudiará la documentación para conocer a qué empresa se le adjudicarán los trabajos.

Esta mañana se produjeron las aperturas de los sobres correspondientes a las postergadas licitaciones públicas lanzadas por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos para la construcción del equipamiento deportivo en un predio situado en calle 84 entre 51 bis y 53, en el Barrio Norte de Necochea, y de un Salón de Usos Múltiples en Quequén, que estará situado sobre la calle 545 entre 572 y 572 bis. Con respecto al acto, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Alfredo Ricci, explicó que se desarrolló “sin problemas”, y agregó: “se presentaron dos oferentes para el Playón Polideportivo y dos también para el Salón de Usos Múltiples. No hubo ofertas rechazadas, todas cumplían con lo que se pedía en el pliego y los valores presentados estaban dentro de lo previsto”. Cabe destacar que la ejecución de estas obras, cuyos presupuestos oficiales son de 2.966.630,51 y 2.224.400,50 pesos respectivamente, será posible en nuestro Distrito gracias a las gestiones del intendente municipal, Dr. Facundo López, y el convenio firmado con la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Escuchar a Alfredo Ricci: Click acá “Las empresas que se presentaron son RG y Jota Be para el Playón y Jota Be y Tridimar para el Sum” puntualizó también Ricci, no sin dejar de aclarar que “de todas maneras los detalles los vamos a dar una vez que hayamos estudiado a fondo la presentación, porque, en realidad, lo que se hace en la apertura es ver que algunos puntos principales estén cumplidos -la garantía, que esté la oferta y demás- pero después hay una serie de documentación que analizar para saber a quién se le puede adjudicar, no siempre es al más barato”. Finalmente, el arquitecto adelantó que, luego de realizado el acto, “en este momento empieza el segundo paso, que es el estudio de la documentación presentada, para conocer cuál es la oferta a la que se le pueden adjudicar las obras”.