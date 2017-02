Instituto Nº 31: dos carreras nuevas

“Facundo se ha comprometido mucho con la gestión educativa en general, pero nosotros desde el Instituto sentimos en particular un gran apoyo desde el inicio de su gestión”, aseguró la directora de la institución, Ligia Rodríguez Yolando. El jefe comunal participó del lanzamiento de las nuevas ofertas educativas. El intendente municipal, Dr. Facundo López, especialmente invitado por las autoridades, participó en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 31 del lanzamiento de la oferta educativa, gratuita y del Estado, para el presente año. “Una de las políticas que hemos tratado de implementar en nuestra gestión es la de tener un Estado municipal presente en la toma de decisiones en el ámbito educativo”, aseveró el jefe comunal. En ese sentido, apuntó a que “es fundamental que aquel joven que termine el secundario pueda tener una oferta académica en nuestra ciudad, no sólo para superación a nivel profesional sino también para inserción laboral, y estoy seguro que lo estamos logrando”. En tanto que la directora de la institución, Ligia Rodríguez Yolando, remarcó que “Facundo se ha comprometido mucho con la gestión educativa en general, pero nosotros del Instituto sentimos en particular un gran apoyo desde el inicio de su gestión”. Asimismo, adelantó que las nuevas carreras son “Tecnicatura en Fonoaudiología y el profesorado en Educación Especial”, al tiempo que añadió que “hay una gran demanda local y regional de recursos humanos formados en esta especialidad, es decir que son insuficientes los docentes en Educación Especial y no alcanzan los fonoaudiólogos, y por eso hemos tomado este desafío”. “La matrícula ha ido creciendo en los últimos años”, resaltó luego, para asegurar que “estamos en alrededor de 1100 alumnos y aun no cerró la inscripción para el presente ciclo”. Por último, la vicedirectora Silvana Puebla indicó que “son ofertas educativas necesarias y de hecho la de Fonoaudiología es la única oportunidad gratuita que hay en la Región” lo que “es una contribución importante para la comunidad”. Junto al jefe comunal y las máximas autoridades de la institución, estuvieron presentes en este lanzamiento oficial la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Jimena López; la directora de Educación, Jesica Arce; el jefe distrital de Educación, Prof. Luis Decastelli y los consejeros Escolares del Frente Renovador-UNA, Mateo Boncore y Karina Rasso.