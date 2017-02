Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* López firmó un convenio buscando traer beneficios habitacionales al Distrito -

* Nuevas fechas para los cobros jubilatorios - López firmó un convenio buscando traer beneficios habitacionales al Distrito Junto a una veintena de jefes comunales bonaerenses, el Intendente municipal rubricó un acuerdo con la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda para adherir a los lineamientos principales de las políticas que se implementarán con la creación de la Agencia Provincial de Hábitat. El intendente municipal, Dr. Facundo López, viajó esta semana a la ciudad de la Plata para rubricar un convenio Marco de Asistencia Técnica y Colaboración con el Subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Francisco Echarren; del cual también participaron el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre; y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell.

Durante el cónclave, en el que intervinieron una veintena de jefes comunales, se trataron las particularidades de la Ley 24.374, que versa sobre la regularización dominial, y la creación de la Agencia Provincial de Hábitat, un ente autárquico que tendrá bajo sus órbita las funciones de coordinar procesos de planificación y ordenamiento territorial, definir políticas de tierra, urbanismo y vivienda, promover la regulación del mercado del suelo, planificar e impulsar la ejecución de equipamiento social y redes de infraestructura básica y producir suelo urbano para satisfacer la demanda de la población y de los programas, entre otras. Es importante conocer que entre los lineamientos principales de las políticas de la Agencia se encuentran los de la Regularización Dominial, el programa de Escrituración Social, la producción de lotes con servicios, la integración socio urbana de villas y asentamientos, la construcción de viviendas y créditos hipotecarios, el mejoramiento habitacional, la plena implementación de la Ley 14.449, la capacitación a municipios y los microcréditos para el mejoramiento del hábitat.

“Con veinte intendentes, firmamos un convenio para generar 6000 lotes con servicios e implementar programas de Acceso al Hábitat que permitan la construcción de viviendas. El trabajo conjunto que llevamos adelante con la conducción política de María Eugenia Vidal y la participación activa de los municipios, nos permite brindar soluciones habitacionales en toda la provincia. Así, damos pasos concretos para mejorar la calidad de vida de miles de familias bonaerenses que podrán acceder a una vivienda propia”, afirmó el ministro Joaquín de la Torre una vez finalizada la reunión.

Quirófano móvil: se evitaron muchas crías y hay menos animales en la calle Alrededor de 9800 mascotas se han castrado gratuitamente en casi tres años y medio en los diferentes barrios. Actualmente, el servicio se encuentra en la zona de Guardaparques hasta fin de febrero, mientras que el mes que viene lo hará en el barrio Los Álamos.

El quirófano móvil de castración gratuita de mascotas sigue trabajando a ritmo sostenido en la ciudad, con casi 10 mil operaciones en tres años y medio. Actualmente, atiende en la zona de Guardaparques, donde los turnos se dan entre las 7 y 8 de la mañana hasta fin de mes.

Quien se refirió a este tema, fue el subdirector de Bromatología e Higiene, Dr. José Luis Orofino, quien aseguró que “venimos trabajando muy bien, llevamos alrededor de 9800 animales castrados en lo que va de tres años y medio de trabajo. Lo hacemos de la mejor manera, con la mejor predisposición y cantidad de insumos necesarios”. Detalló que “estamos operando alrededor de 20 animales por día o más, y aparte de castrarlos se desparasitan y se hace la vacunación antirrábica gratuita”, al tiempo que informó que luego del sector de Guardaparques, el mes que viene estaremos en el barrio Los Álamos, en 94 y 37”.

Por otra parte, remarcó que “debemos cumplir el sistema de chipeado por ordenanza municipal y lo haremos inoculando un microchip para identificar a los animales que están castrados y que son de la protectora (CAAN)”, sobre lo que recordó que “tiene alrededor de 400 animales”. “Nosotros estamos castrando dos animales de la protectora por día y esos van a salir chipeados para que cuando los regalen a una familia responsable no vuelvan a la calle”, señaló, para afirmar que “es un arma que le damos al CAAN para que tenga los animales registrados. La idea luego es empezar a registrar a todos los animales que vienen con dueño o sin dueño”.

Y añadió que “hay menos cantidad de animales en la calle porque ya hay casi 10 mil castrados y hemos evitado un montón de crías, y esto se va reflejando en la ciudad. Estamos tratando de cumplir con las expectativas, y le pido a la población que adopte perros de la calle, que los saquemos de la vía pública para que el animal no sufra, no tenga accidentes, ni muerda”. Mesa de Producción: intentan solucionar las problemáticas del sector Durante la tercera realización de los encuentros organizados por la Subsecretaría de Producción municipal, que contó con una gran adhesión de organismos e instituciones afines, se trataron la disposición final de los envases de agroquímicos y el reordenamiento del transporte de carga en el área portuaria, entre otras temáticas. Con una gran convocatoria de organismos públicos e instituciones afines, se realizó en la tarde de este jueves 16 la tercera Mesa de Producción en el Salón de Actos del Palacio Municipal, intentando coordinar acciones que den un nuevo impulso a las actividades del rubro y solucionar las problemáticas que aquejan desde hace tiempo a estos sectores clave de la economía.

Organizada por la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica, durante la reunión se trataron, entre otras cuestiones, dos temáticas de importante relevancia en el cuidado del medio ambiente y el ordenamiento vehicular: el tratamiento y disposición final de los envases de agroquímicos y el reordenamiento del transporte de carga en el Distrito, fundamentalmente en Puerto Quequén, por su afectación al urbanismo de la zona. Para tratar esta última problemática. “invitamos a los alumnos de la carrera de Logística de la Unicen, que van a exponer el trabajo que han hecho para el transporte de carga, fundamentalmente, en la zona del puerto. Los convocamos porque en las anteriores mesas se había tratado la temática”, explicó Leonardo Ruggiero, titular del área municipal. Escuchar audio de la nota: Click acá Asimismo, y notando la importancia de tomar conocimiento acerca de este proyecto, del encuentro participaron también los directores de Tránsito y de Transporte y concejales del bloque del Frente Renovador.

El desarrollo de la Mesa, durante el que funcionarios y referentes emitieron su opinión sobre cada tema planteado, defendiendo los intereses de sus respectivas instituciones, contó también con la disertación de Marcela Abete, inspectora distrital de la Modalidad Educación de Adultos, quien hizo referencia, especialmente, a las tareas que se desenvuelven desde los centros de Formación Profesional de Necochea y Quequén. Finalmente, llegó el turno de los alumnos de los segundo y tercer años de la Licenciatura en Logística Integral de la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén de la Unicen, quienes, acompañados por sus docentes, presentaron los lineamientos del proyecto “Modelo del transporte de carga de Puerto Quequén”, que tiene por objetivo proceder a la modelización del sistema vehicular identificando el origen y destino de los desplazamientos a través de un software que permita establecer una base fundamental de pruebas para concretar simulaciones de escenarios futuros.

Laura Arluchet, una de las participantes del proyecto, comentó sobre el mismo que “la modelización es una herramienta que va a simular los movimientos que se suceden en una zona determinada” y que “se coordinó como la finalización de un trabajo de cátedra. Se ordenó de manera que parezca una consultora y después de haber identificado la problemática”. Para poner en funcionamiento esta novedosa herramienta, necesaria sobre todo por el crecimiento exponencial de la producción agropecuaria en el último decenio y la falta de planificación en infraestructura vial, “se hizo un relevamiento, se analizaron los datos que más importaban y se fueron cargando en el simulador, un software que utilizamos y donde se cargan los anchos y la cantidad de carriles, el sentido de circulación de las calles, datos para que el sistema sea lo más parecido a la realidad posible”, detalló Priscila Petersen, otra de las alumnas integradas al proyecto de Unicen.

“Una vez simulado el sistema, lo que hicimos fue incorporarle nuevas situaciones: mayor operatividad del puerto, otras épocas del año, qué pasaría si se reactiva la industria pesquera. Todo eso te permite hacer el simulador, teniendo como base los datos que relevamos. También queda abierto para nueva propuestas” expresó la joven estudiante, para finalizar afirmando: “La idea de todo esto es buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos de Quequén y de Necochea”. Nuevas fechas para los cobros jubilatorios Según el cronograma de pago del Instituto de Previsión Social, a partir del próximo jueves 23 comenzarán a pagarse los haberes del mes de febrero para Jubilados y Pensionados de la Provincia de Buenos Aires. El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que a partir del próximo jueves 23 de febrero, comenzarán a abonarse los haberes correspondientes al mes de febrero para Jubilados y Pensionados de la Provincia de Buenos Aires.

Reducidos los días de cobro para que los beneficiarios puedan contar con su retribución anticipadamente, el nuevo cronograma de pagos de la entidad se divide en solo dos jornadas: *Jueves 23 de febrero, para los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y Pensiones Graciables.



*Viernes 24 de febrero, para los beneficiarios con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cabe destacar que aquellos que cobran por cajero automático se encuentran incluidos en la fechas de pago según terminación del número de documento.