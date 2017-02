Visita Puerto de Las Palmas a Puerto Quequén

“Quequén es un puerto muy importante para la conectividad argentina con África y Europa”

Destacó el Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, en la visita a la estación marítima.

Puerto Quequén recibió la visita de la delegación española, encabezada por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, en el marco de la Misión Comercial en Argentina, con miras a convertir el Puerto de Las Palmas en una plataforma de redistribución alimentario de Sudamérica hacia Europa y África.

Acompañado por los Directores del C.G.P.Q. Pablo González, Artemio Zufriategui, Daniel Arce y Fernando Milesi, el Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Arturo Rojas, manifestó su satisfacción ante “la posibilidad de inversión y crecimiento que nos plantean como hub reexportador para que nuestros productos puedan ser comercializados a Europa y principalmente al norte y al oeste de África”.

“Esta propuesta de alianza estratégica se da en el marco del trabajo conjunto que venimos realizando a nivel nacional encabezados por nuestro Presidente Mauricio Macri para recuperar la confianza internacional. Desde nuestro puerto, tenemos que seguir gestionando inversiones genuinas para obras de infraestructura, algunas están en marcha, que hagan mucho más operativo y competitivo a Puerto Quequén. Tenemos todo para crecer y desarrollarnos. El techo es el que nos pongamos nosotros mismos”, destacó el Dr. Rojas.

Concretar el Proyecto

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,Luis Ibarra, afirmó que “Quequén es un puerto muy importante para la conectividad que estamos buscando con Argentina. Les ofrecemos que utilicen el Puerto de Las Palmas como hub para África, porque será un éxito para Argentina y toda su capacidad exportadora. Esperamos que este proyecto sea realidad entre este año y el próximo”.

“Ahora comenzaremos a trabajar con los puertos africanos, y esperamos que puedan visitar el Puerto de Las Palmas pronto y conocer todo nuestro potencial y toda la capacidad importadora que tiene África”, auguró Ibarra.

En tanto, el Director Nacional de Vías Navegables, Cap. Gustavo Deleersnyder, aseguró que “estamos apoyando el plan de negocios del Puerto de Las Palmas como plataforma logística. Siguiendo la consigna del Presidente de la Nación para que Argentina evolucione de solo proveedor de productos primarios a supermercado del mundo”.

Conocer las Terminales y Oleaginosas

Tras la invitación oficial del gobierno argentino, el Director Nacional de Vías Navegables, Cap. Gustavo Deleersnyder, acompañó a la expedición canaria liderada por Ibarra, quien arribó a la estación marítima junto al Director Comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan Francisco Martín; el Director de la Fundación Puertos de Las Palmas, Sergio Galván; el CEO de la empresa de estiba y logística La Luz Market, Bernardino Santana; y el Adjunto de la Presidencia dela empresa naviera española Boluda Corporación Marítima, Joaquín Quiles.

A las 8.30 fueron recibidos en las instalaciones del Consorcio, donde mantuvieron un encuentro de diálogo y trabajo conjunto con los miembros del Directorio del C.G.P.Q., donde se interiorizaron sobre los sistemas de embarque, las obras de infraestructura proyectadas y en ejecución, la previsibilidad que brinda el dragado, y las perspectivas de crecimiento.

Luego, a las 10.30, recorrieron las instalaciones de la oleaginosa Cargill, junto al Gerente Lucio Marietta, quien les explicó las capacidades y aptitudes de la planta para la molienda de granos y sus sistemas logísticos para la comercialización de sus productos a través de Puerto Quequén.

Se dirigieron hacia la margen de Necochea, disfrutando del Paseo de los Lobos y la nueva Galería de Arte a Mar Abierto en la Escollera Sur.

Finalmente conocieron el Elevador Terminal, donde el Gerente de Terminal Quequén S.A. y Director del C.G.P.Q. expuso brevemente la capacidad operativa de buques Panamax de los sitios 4 y 5, el proyecto de ampliación del oleoducto hasta el giro 6. Asimismo, la delegación española ascendió hasta la sala de monitoreo de embarques, aprovechando la carga del buque SAMOS WARRIOR con 67 mil toneladas de cebada.

Antes de partir hacia Bahía Blanca, la delegación canaria compartió un almuerzo junto al Presidente de Puerto Quequén Dr. Arturo Rojas y los Directores del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén Pablo González, Artemio Zufriategui, Daniel Arce y Fernando Milesi, el Jefe de Prefectura Quequén Prefecto Principal Ramón Rodríguez y el titular de Aduana Necochea, Juan José Marchetti.