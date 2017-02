Trabajo de Comisiones del HCD de Necochea

Comisión de Salud y Desarrollo Social El martes 14 de febrero de 2017 la Comisión de Salud y Desarrollo Social, presidida la Concejal Marcela Fernández Palma (PRO), recibió al Dr. Carlos Laje y a integrantes de la Asociación Civil de Estudios de Cultura Cannábica de Necochea-Quequén. Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz, el Presidente de la Asociación, Maximiliano Yunes, la Secretaria de la Asociación, Luz Juliano y los siguientes Concejales: Cristina Biar, Luciano Gonzalez, Carolina Robert, Paula Hernández, Valentín Bustillo (FR-UNA); María Eugenia Ruiz, Jorge Martínez (FPV), Mario La Battaglia (PS) y Francisco Medina (FVN). El Dr. Carlos Laje explicó a la comisión todos los estudios científicos que se están desarrollando en Argentina y el mundo sobre el uso medicinal del cannabis, asimismo presentó un video sobre como actúa el mismo sobre el cuerpo y mente. Usuarios del aceite de cannabis brindaron su testimonio en el tratamiento del VIH y cáncer óseo. La Asociación Civil de Estudios de Cultura Cannábica de Necochea-Quequén tiene como objetivo brindar datos veraces, históricos reales y científicos del cannabis, informar sobre sus diferentes usos (medicinales, terapéuticos y lúdicos), modo de administración, su evolución en la historia de la humanidad y asesoramiento gratuito sobre el régimen jurídico actual. Comisión de Medio Ambiente El martes 14 de febrero de 2017 se realizó una reunión de la Comisión de Medio Ambiente, que fue presidida la Concejal María Eugenia Ruiz (FPV). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes Concejales: Cristina Biar, Fernando Aguilera, Luciano Gonzalez, Carolina Robert (FR-UNA); Gabriela Góngora (CAMBIEMOS-FE); Marcela Fernández Palma (PRO) y Francisco Medina (FVN). La Comisión analizó expedientes sobre antecedentes dominiales entre otros. Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos El martes 14 de febrero de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por la Concejal Cristina Biar (FR-UNA). Estuvieron presentes los siguientes Concejales: Paula Hernández, Carolina Robert, Fernando Aguilera (FR-UNA); Jorge Martínez (FPV) y Marcela Fernandez Palma (PRO). La Comisión recibió al Coordinador de Industria de la Subsecretaría de Producción, Ing.Ind. Martín Rogido. Escuchar a Rogido Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. El funcionario manifestó que el Sector Industrial Planificado necesita de un reglamento interno para optimizar y modernizar el funcionamiento del mismo, ya que la ordenanza data de 2006 y necesita actualizarse, así también explicó que es urgente duplicar la potencia eléctrica para permitir la radicación de mas industrias porque el 70% de las 16 empresas instaladas son depósitos.