Aumentan los controles del Estacionamiento Medido

El nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), a poco más de tres meses de su implementación en la ciudad de Necochea, ha resultado ser una herramienta de vital importancia para el ordenamiento del tránsito tanto en el centro comercial como en la villa balnearia. Haciendo un balance del primer periodo de maniobra de una tecnología que era necesaria desde hace muchísimos años en nuestro medio, Maximiliano Visciglia, responsable del espacio municipal dependiente de la Secretaría de Gobierno, calificó su funcionamiento en ambos puntos neurálgicos como “muy positiva”, aunque aún queden algunas cosas para mejorar. Con respecto a la metodología de aplicación, indicó que en la zona de la playa el sistema de control finalizará el próximo 28 de febrero, mientras que en el centro se volverá más “rígido con el tema de las multas”, finalizado el límite de tolerancia por el que se evitaron labrar infracciones y se procedió solo a la notificación del caso, dando espacio a que los vecinos pudieran acomodarse al sistema. La principal característica de este nuevo sistema de estacionamiento reside en la posibilidad de efectuar un pago voluntario de 288 pesos, dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la infracción y en cualquier comercio adherido. De no abonarse la multa, comenzará a intervenir en el proceso el Juzgado de Faltas. “Los vecinos vienen a la oficina y nosotros le mostramos el sistema, que es muy exacto, y se van de ahí sabiendo que no le hicieron la multa por demorarse un minuto, la multa está después de varios avisos”, explicó Visciglia sobre el procedimiento y resaltó: “Tuvimos un tiempo de adaptación que fue tolerado y que hoy en día se ha cortado. Pasados los diez minutos, el inspector de Tránsito realiza la multa pertinente que se puede pagar en los comercios habilitados dentro de las 48 hábiles”. Sobre el pago voluntario en sí, el responsable de SEM afirmó que, hasta el momento, un “50% ya la ha pagado”, mientras que quienes no lo hicieron “todavía tienen tiempo porque no se vencieron las 48 horas. Luego de eso, puede hacer el descargo pertinente en el juzgado pero ya con un monto totalmente diferente”. “Puedo afirmar que la gente se ha adaptado a este sistema nuevo, que va a ir mejorando y, a medida que vaya mejorando, va a tener más aceptación todavía”, subrayó Visciglia, para finalizar comentando que “quedan cosas por mejorar, algunas que nos exceden a nosotros, como el del frentista o el del propietario, temas que tiene que tratar el Concejo (Deliberante), que es el encargado de poder modificar la ordenanza que está vigente”.