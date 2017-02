Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Se empiezan a colocar los chips a perros castrados y mordedores -

* Necochea inaugura su Galería de Arte a Mar Abierto - Se empiezan a colocar los chips a perros castrados y mordedores La presentación del material se realizó en la Subsecretaría de Salud. “Queremos que el dueño del perro cumpla con las reglamentaciones vigentes y la ordenanza es bien clara: el perro que sale a la vía publica debe estar identificado”, destacó el secretario del distrito IV del Colegio de Veterinarios de la provincia, Héctor Baschar. Escuchar audio de la nota: Click acá La Subsecretaría de Salud presentó los chips que se le colocarán a los perros castrados y que pertenecen a las protectoras, como así también a aquellos que llegan a la Dirección de Bromatología en carácter de mordedores, con el objetivo de tener al animal registrado en cuanto a sus conductas y también a su dueño. Estos elementos se presentaron a través de un sencillo acto en el área de Salud, encabezado por el subsecretario del área, Dr. Pedro Barrientos, acompañado por el director de Bromatología, Juan Betbeder y el subdirector, José Luis Orofino. Además, estuvieron el secretario del distrito IV del Colegio de Veterinarios de la provincia, Héctor Baschar y el propietario de la empresa Las Nazarenas y que provee los elementos, Jorge Pereyra. Luego de la presentación, Betbeder aseveró que “el plan es chipear todos los perros, tanto los mordedores como los castrados”, al tiempo que recordó que desde el área “castramos alrededor de seis por día y la idea es que a partir de mañana se vayan chipeados, con el fin de tener el día de mañana un responsable porque si a ese perro lo encontramos en la calle alguien tiene que responder”. Por su parte, el Dr. Héctor Baschar reconoció que “hace muchos años que venimos trabajando en la parte de identificación en los municipios que corresponden a nuestro distrito y a nivel central también”. En este caso, recalcó que “trabajaremos también con los veterinarios privados para aquellos perros que no van a entrar dentro de la categoría que va a identificar el municipio, que puntualmente va a tomar una parte de bajo recurso o que no tiene recurso, como son los perros directamente de la calle”. “Con esto queremos que el dueño del perro cumpla con las reglamentaciones vigentes y la ordenanza es bien clara: el perro que sale a la vía publica debe estar identificado”, destacó. Por su parte, Pereyra subrayó que “lo nuestro pasa por tener una forma organizada de lo que es tenencia de mascotas y en ese sentido es indispensable poder asociar a una mascota con el dueño”. Pereyra a su vez también destacó el compromiso del municipio ya que “se han puesto al frente de este emprendimiento”. Vale recordar que desde el municipio y desde el área de Bromatología se realizan castraciones gratuitas en los barrios, y con esta nueva implementación, además de salir desparasitados y vacunados contra la rabia, los perros saldrán chipeados para una mejor identificación. Arranca el Plan FinEs en el Polo Productivo Abierto a toda la comunidad, el ciclo lectivo comenzará el próximo 13 de marzo. El programa es totalmente gratuito y está diseñado para permitir finalizar los estudios primarios y secundarios o rendir materias adeudadas, otorgando un título oficial y con validez nacional. La formación continua de los recursos humanos es una materia que ocupa al intendente Facundo López desde el comienzo de su gestión. Por ello, desde la Subsecretaría de Producción se trabaja haciendo especial hincapié en la bajada de cursos y capacitaciones que brinden mejores oportunidades para los distintos actores de la economía vinculados al área. En este caso, y tras una reunión con la Inspección de la Modalidad Educación de Adultos y un articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la dependencia convino reabrir el ciclo lectivo del Programa FinEs en el Polo Productivo Municipal, beneficiando a los cooperativistas que allí desenvuelven sus labores diarias; y volver a lanzar una convocatoria abierta a todo quien quiera finalizar sus estudios primarios o secundarios. Cabe destacar que, dirigido únicamente a mayores de 18 años, este Plan es totalmente gratuito y está diseñado para permitir finalizar, en forma semipresencial, los estudios primarios y secundarios o rendir materias adeudadas, otorgando un título oficial y con validez nacional. Para inscribirse, solo es necesario presentar la fotocopia del DNI, la Constancia de CUIL y el certificado de estudios de la última institución concurrida; además de haber dejado transcurrir al menos 1 año desde la deserción escolar y la aplicación al FinEs. Con inicio el próximo 13 de marzo, el proyecto educativo se desarrollará integralmente en las instalaciones de 69 y 72, en un salón adaptado a tal efecto, y en el marco de “Argentina Trabaja, Enseña y Aprende”, programa dirigido especialmente a crear oportunidades de inclusión social para mejorar la calidad de vida de los cooperativistas y de sus familias. Por último, vale mencionar que el FinEs promueve la finalización de los estudios a través de tres modalidades: Tutorías, para quienes adeuden materias; Primaria, destinado a aquellos que deban culminar esta etapa inicial; y FinEs 2, para los que necesitan realizar el secundario completo, en tres años y cursando materias cuatrimestrales, dos veces por semana. Dominguez Yelpo se reunió con el Club LEO El diputado provincial Martín Dominguez Yelpo, se reunió esta mañana con integrantes del Club Leo de nuestra ciudad, quienes se encuentran organizando la Conferencia Distrital para los días 4, 5 y 6 de marzo próximo. Los jóvenes necochenses interiorizaron al legislador de Cambiemos sobre las tareas que han realizado a lo largo del año pasado y el trabajo que están concretando de cara a dicho evento, para el cual llegarían unos 150 personas de diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y la Patagonia Argentina. “Los chicos han realizado un gran trabajo el año pasado con la recolección de tapitas para la Fundación Garraham, ayudan al Hospital Irurzun de Quequén y en comedores de la ciudad”, explicó Dominguez Yelpo, para puntualizar que “nos acercamos para colaborar con ellos en la organización de su Conferencia Distrital”. Para Dominguez Yelpo, “se trata de un evento que no sólo servirá para el fin específico del Club LEO, sino que es una buena manera de promocionar los encantos de nuestra ciudad”. De la reunión tomaron parte la presidenta del Club de Leones de nuestra ciudad, Yanina Berri, y los integrantes del Club LEO Angeles y Victoria Florentín, Delfina Rodríguez Berri, Lourdes Villa, Lucas Martín Issin, Malena Tapia y Lourdes Mansilla. Necochea inaugura su Galería de Arte a Mar Abierto El próximo viernes 10 de febrero inaugurará la Galería de Arte a Mar Abierto. Con la segunda restauración del Mural Reflejos y la intervención pictórica de los CORELOCS, sumado al mural infantil, la Escollera Sur vuelve a brillar. Bajo la dirección de Hernán Ricaldoni, las actividades de restauración comenzaron el 10 de octubre. La obra realizada sobre una superficie en forma de banco que consta de 180 metros de longitud por 5.30 de altura, que presentaba en varios de sus tramos un importante deterioro producto del paso del tiempo, de la exposición a muy altas y muy bajas temperaturas, el agua, la sal, el sol y otras variable climáticas de su original ubicación. Jornada Artística Con la coordinación de Paula Taboni y Hernán Ricaldoni, durante la jornada de Arte Puerto, se llevará a cabo el primer concurso de Manchas. Será una actividad complementaria libre y gratuita, donde artistas, vecinos y turistas podrán dejar su marca en el paseo artístico portuario. Asimismo, los artistas locales brindarán el toque de su arte callejero a través de la realización de graffitis. A las 9 de la mañana comenzará la inscripción y la firma de bastidores, para que media hora más tarde de inicio el concurso y la actividad de los grafiteros. A las 18.30, tendrá lugar el Acto Inaugural de la Segunda Restauración del Mural Reflejos, de la escollera Sur, que fuera inaugurado el 6 de diciembre de 2008 y declarado patrimonio cultural de la Nación en 2011. Una hora más tarde, luego de la evaluación del jurado, será la premiación del concurso. El cierre musical de la jornada, a partir de las 20, tendrá como protagonista al Hip Hop de CRU, el dúo de CaliMax y Qki Dones. Ser parte del Patrimonio Cultural Durante el proceso de restauración se desarrollaron, como actividades complementarias relacionadas con las artes visuales, la jornada de Muralismo Infantil, en la que los más chicos dieron su pincelada en las piedras de la Escollera de Necochea, y la Segunda Edición de Miradas de Puerto, donde artistas locales retrataron en vivo los paisajes de la estación marítima. Las obras agrandaron la pinacoteca del Consorcio de Gestión para conformar exposiciones itinerantes en distintos espacios y muestras de arte a nivel local y regional.