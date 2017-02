¿Pueden convivir una ciudad empobrecida con un puerto rico? Por Centro de Estudios Sur Los accesos, el transporte, la seguridad, la mantención y limpieza del borde; la atención de transportistas, todo corre por cuenta de la ciudad, incluyendo el trazado urbanístico que debe contemplar al puerto como una suerte de ciudad amurallada y autónoma.

Las ciudades portuarias deben atender a un doble objetivo: Por un lado las autoridades portuarias deben responder lo más rápido posible a las expectativas de los operadores marítimos, en nuestro caso casi exclusivamente agro exportadores., crear un ambiente favorable para el desarrollo económico, y respetar los reglamentos de seguridad y medio ambiente internacionales, depósitos de granos, de agroquímicos, establecimientos de atención y/o derivados del uso portuario…. todo a cargo o por lo menos de atención y control de la ciudad borde. A su vez las autoridades locales deben o deberían inyectar a la escala de la ciudad un desarrollo socio económico acorde con la importancia del puerto

Crear puestos de trabajo, mejorar la calidad de vida de los habitantes y atraer inversiones, especialmente de los propios exportadores., que aporten proyectos diversificados de acción común.

Y los productores del hinterland, destinar, en su beneficio, parte de la renta diferencial obtenida de lo producido en nuestras tierras de la pampa húmeda y seria esperable., en producir un valor agregado a la enorme masa de productos naturales y que sin elaborar son exportados directamente desde nuestro puerto y otros puertos de la república.

Para satisfacer este doble objetivo, la ciudad y el puerto deben poner en práctica métodos de concertación y dialogo... Colaborar en la elaboración de los planes de urbanismo, ya sea portuario o urbano. Practicas que deben adoptar puerto y ciudad para lograr una plusvalía reciproca.

El interés de las autoridades portuarias actuales de lograr un desarrollo agroexportador exclusivo, por lo menos., limita los desafíos de crecimiento de un puerto que debería ampliar su rol de mero exportador de materias primas. al de agro industrial elaborador de productos con valor agregado y que sean exportables del puerto de Quequén.

El Puerto Quequén es el eje inyector de exportaciones de la pampa húmeda, una, sino la más rica región en el mundo con estas condiciones.

La ciudad, partidos políticos, entidades de bien público, autoridades comunales y concejales, cámaras, colegios profesionales etc. Todos deben participar de un programa de desarrollo en conjunto con las autoridades del puerto, dispuestas por el gobierno de la provincia.

Esta singular síntesis., tiene como indispensable resultado el tratamiento de un tema fundamental para el comienzo de cualquier plan; es evidente que todo el peso de los costos colaterales que ocasiona el puerto Quequén., y no estamos hablando solamente del daño a los caminos o rutas de acceso, son hoy por hoy solo afrontados por los ciudadanos del partido., la necesidad de una retribución de estos daños (todos) es una imperiosa necesidad, para comenzar a hablar de una ciudad puerto.

En eso han avanzado ciudades como Bahía Blanca y su puerto respectivo, donde mediante leyes provinciales han obtenido la facultad de recaudar, vía tasas de reparación y protección ambientales, los fondos que significan la posibilidad de recuperar esos costos, haciendo no solamente más justo el sistema tributario local, sino logrando además un desarrollo más armónico y lógico entre ciudad - puerto que el nuestro.

Sería oportuno y necesario que Necochea y el Puerto Quequén, comiencen a caminar rápidamente en el mismo sentido.



*Por Centro de Estudios Sur: Arquitectos Jorge Freitas y Ricardo Luzarreta