Que el hilo no se corte por lo mas delgado

Días pasados comenzó a llegar la boleta de pago en concepto de Tasas Municipales a los domicilios de los contribuyentes, conteniendo en algunos casos incrementos desmedidos, los cuales no se relacionaban con el ultimo aumento aprobado por el HCD, que estipulaba una suba de un 36 %.

Motivo este, que no sólo instaló un malestar generalizado entre los vecinos de nuestro medio, sino también, una incertidumbre en cuanto a la erogación final que debían desembolsar por este concepto. Hecho que ocasionó que distintos sectores comenzaran a levantar su voz, por diversos medios, intentando encontrar alguna respuesta por parte de funcionarios a cargo del Departamento Ejecutivo local –respuesta esta- que durante un lapso prolongado de tiempo se hizo esperar, llegando unos diez días mas tarde, admitiendo el mismísimo director de la Subsecretaría de Ingresos Públicos (Pérez Ardanaz), un presunto “error” de facturación, abriendo la posibilidad en algunos casos –en atención al tiempo transcurrido en brindar explicaciones- que múltiples conciudadanos duden acerca de la intencionalidad manifiesta de este “yerro”. Sumado a todo ello, es de destacar que no solo se facturaron erróneamente las boletas de pago, conteniendo desmedidos e ilegítimos aumentos, sino también, por otra parte se cobraron doblemente servicios como el Alumbrado Publico, por un lado en la liquidación de Tasas Urbanas y por otro en la factura de Energía Eléctrica de la Usina Popular Cooperativa, generando así una doble imposición tributaria, algo que, nuestra legislación no permite. Y como corolario a este desacierto se omitió detallar la valuación fiscal de los inmuebles, de la cual surge la base imponible del tributo, la que también había sufrido un revalúo dispuesto por el gobierno provincial. Luego de varias idas y venidas, marchas y contramarchas, parece haberse concluido en que el Municipio de Necochea, procederá a refacturar la totalidad de las boletas de pago, y consecuentemente efectuara un nuevo reparto de las mismas a los domicilios de los contribuyentes. Ahora bien, la pregunta es, ¿Quién afronta este costo de emisión y posteriormente reparto? ¿El mismo vecino financiara con sus impuestos la falla del funcionario público? ¿Acaso nuestra Carta Magna, no exige otro requisito mas que la idoneidad para el desempeño de la función publica? En autorespuesta, requisito este que a todas luces en el caso de marras se encuentra ausente. Es el derecho de los ciudadanos de nuestro medio obtener respuestas e información concreta cuando se trata de la “cosa publica”. Como cierre es de vital importancia resaltar que el Cuerpo Deliberativo local, se encuentra debatiendo el encuadre jurídico por el cual implementar el cobro del impuesto a las exportadoras de puerto Quequen, analizando poner en funcionamiento la ordenanza ya sancionada que establece una Tasa, o bien, establecer la creación de un fideicomiso que tenga por fin administrar los activos que se generen por este concepto; dilatándose en todo momento la operatividad de este tributo en cabeza de los que más tienen, terminándose por perjudicar lisa y llanamente al siempre bastardeado y subestimado pueblo de Necochea. Por Ignacio CABALLERO / Peronismo Que Viene Necochea