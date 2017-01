La Policia de Necochea atrapo al Pitufo

Personal de la Comisaria Distrital Necochea Tercera, en el día de la fecha, en momentos en que recorría la jurisdicción en prevención de delitos, observo circular en un moto vehículo a dos sujetos del sexo masculino, reconociendo a uno de ellos como el apodado "El Pitufo", (M.S.D.), investigado en hechos de la modalidad asalto ocurridos en esta jurisdicción, llevando El Pitufo una mochila con su mano permanentemente en su interior, por lo que tomando recaudos para resguardar la seguridad del personal policial y de terceros, se los intenta interceptar haciendo caso omiso a la orden policial, dándose a la fuga en contramano, lo que aprovecha el sujeto reconocido como El Pitufo, a descender y seguir su fuga a pie, no obstante el personal policial no desiste y lo sigue logrando su interceptacion, a quien se le secuestra una mochila conteniendo en su interior una pistola lista para el uso. Aprehendido trasladado a la Comisaria Distrital Necochea 3ra, donde queda detenido a disposición de la Fiscalia de intervención, por Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Resistencia a la Autoridad. Señor vecino: Se les vuelve a recordar como medida de prevención, cuando deje su vehículo estacionado en cualquier lugar, no lo haga con objetos de valor en su interior, ni mochilas, bolsos, carteras, etc. menos con dinero u objetos de valor. Estos elementos tientan a las personas de mal vivir, y aunque considere usted que no tienen valor, puede ser llamativo para terceros, ocasionado la rotura de algún vidrio y/o cerradura.

Asimismo cuando camine por la calle, hágalo si lleva bolso o cartera sobre su frente y si observa algún actitud extraña en personas que circulen en moto vehículos, llame al 911 y/o a la Comisaria de jurisdicción.