Empleados de Comercio no se opone al MICC

El miércoles 25 de enero de 2017 la Comisión de Trabajo, Promoción Económica y Desarrollo Local del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que preside el Concejal Jorge Martínez (FPV), recibió al Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Christian Arriaga. Estuvieron presentes los Concejales: Cristina Biar, Luciano Gonzalez, Paula Hernández, Fernando Aguilera, Carolina Robert (FR-UNA); Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO), Alberto Esnaola (UCR) y Mario La Battaglia (PS). En el marco de las consultas por la instalación del Mercado Integrador de Cadena Corta (MICC) convocada por el HCD, el Sindicato de Empleados de Comercio no se opone a la creación de fuentes de trabajo locales, siempre que el trabajo sea genuino y registrado, con los aportes de ley que corresponden a cada trabajador por su función.