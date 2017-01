Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* “Estamos apostando a todas las actividades de playa” -

* Formá parte de la nueva tienda sustentable de Necochea -

* Salud: Campaña de Vacunación en marcha en todo el distrito -

* Claraz: se armó el fútbol en la recuperada cancha de la Sociedad de Fomento -

* Cronograma de pago del Instituto de Previsión Social - “Estamos apostando a todas las actividades de playa” Afirmó Miguel Arana, director municipal de Deportes y Recreación, sobre las acciones que se realizan desde su área con el objetivo de acercar el deporte a la comunidad. Arana explicó las actividades que se realizan desde la Dirección a su cargo. La promoción del deporte y de la cultura son dos premisas fundamentales para cualquier política pública que se precie de tener entre sus finalidades la de fomentar la inclusión de toda la sociedad, por ello se han transformado en ejes centrales de la gestión de gobierno del intendente Facundo López. Sus prácticas suponen no solo lo saludable del mero hecho artístico o de la actividad física, sino que permiten, a través de sus distintos ribetes, la consecución de valores tales como el del compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo, la perseverancia y el autoconocimiento; fomentando el desarrollo personal y de las relaciones sociales. En este contexto, la Dirección de Deportes y Recreación municipal continúa sumando actividades a su cronograma anual para acercarse al máximo número de vecinos en todo el distrito, con la finalidad de animarlos, sobre todo a los más pequeños y a través del juego, a introducirse en la práctica deportiva. “Amigos en la Arena” apunta a unir las categorías infantiles de la liga de fútbol. Durante esta temporada estival, aprovechando las bondades que ofrecen nuestras costas, desde el área se han incrementado notablemente los eventos al aire libre y sobre la arena. Describiendo alguna de las novedosas acciones propuestas por la dependencia a su cargo, Miguel Arana explicó que “arrancamos conjuntamente con el Balneario Tarsis a hacer lo de Beach Hándbol”, una competencia internacional en el que participaron las selecciones de Argentina y Paraguay y combinados de Neuquén y de Mar del Plata. Apenas culminada esta actividad, el mismo predio sirvió para dar comienzo al proyecto “Amigos en la Arena”, un torneo de Beach Fútbol destinado a las categorías infantiles de equipos de la Liga local y de ciudades de la zona, que culminará a mediados de febrero. Sobre estos torneos reducidos que tienen como motores a la diversión y la fraternidad, “la idea es que los chicos, además de venir a jugar, disfruten de la playa”, dejó en claro el director de Deportes y Recreación. Chicos de diferentes barrios disfrutan de la playa gracias al accionar de las Colonias de Verano gratuitas. “Estamos apostando a todas las actividades de playa”, manifestó Arana sobre el incremento de las acciones por parte del espacio municipal y detalló que “las profesoras Nancy Güelfi y Adriana Lucifora están haciendo grupos de caminata los martes y jueves, de 9:30 a 10:30; y Aquagym, entre las 13:30 y las 14:30, en el Balneario Terrazas, buscando la posibilidad de extenderlo hacia otros balnearios”. No sin antes destacar que desde la Dirección también se trabaja en conjunto con el Ente Necochea de Turismo, sumándose y aportando en las actividades lúdicas propuestas en cada evento organizado por el organismo encabezado por Eduardo Otero, Miguel Arana adelantó que, entre los eventos planificados a futuro, en febrero se destaca la realización de “un torneo de Beach Cesto a nivel argentino”. Formá parte de la nueva tienda sustentable de Necochea La novedosa propuesta llega a nuestra ciudad de la mano de la ONG “Sabe la Tierra”, dirigida por la necochense Angie Ferrazzini. “Queremos promover el consumo de alimentos de estación, de producción cercana; dar oportunidades y visibilidad a los pequeños productores regionales”, destacó le emprendedora. La convocatoria estará abierta hasta el 27 de enero. Necochea figurará como domicilio originario en el acta de nacimiento de la primera Tienda Sustentable de “Sabe la Tierra”, la reconocida Organización No Gubernamental que promueve la creación de una nueva cultura de consumo, basada en la confianza, el bien común, el medio ambiente, el desarrollo local, la vida saludable y la producción sustentable. La novedosa propuesta contará con distintos formatos dentro de una misma plaza: restó, bar saludable y almacén de productos de estación, donde los clientes podrán hacer sus compras diarias o disfrutar de deliciosos platos en los cuatro horarios de comida; además de incubadora de proyectos, espacio de co-working y feria para que los pequeños emprendedores sustentables puedan promocionar sus creaciones. Consciente de la funcionalidad y la importancia del acontecimiento, la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Necochea se puso a disposición de la ONG, con la cual trabajará mancomunadamente dando difusión a las actividades que desde allí se desprendan y articulando acciones con emprendedores de todo el distrito. Así, desde el área informaron que hasta finales de enero estará abierta la convocatoria a productores, elaboradores, proveedores y diseñadores locales y zonales para formar parte de este nuevo negocio, que se conformará como un espacio fijo de venta (no es feria) donde los seleccionados podrán comercializar sus productos en góndola o ser proveedores para los insumos del restaurante. “Queremos promover el consumo de alimentos de estación, de producción cercana; dar oportunidades y visibilidad a los pequeños productores regionales”, destacó Angie Ferrazzini, la necochense fundadora de los Mercados Sabe la Tierra y encargada de elegir nuestra ciudad como punto de partida para el nuevo formato innovador de la organización. La ONG busca generar conciencia para el cambio de hábitos en el consumo. Sobre el surgimiento de la idea, la tenaz emprendedora y disertante afirmó que desde “hace tiempo que venimos trabajando para darle nacimiento a este nuevo proyecto, que se propone promover el desarrollo local y la alimentación saludable”; y explicó sobre la vasta experiencia en el rubro de la organización que dirige que “como organización hemos puesto en marcha 8 mercados de productores y una red de 300 pequeños productores en Buenos Aires”, pero de aquí en más “queremos poner el foco en el interior, empezando por Necochea”. “Hoy nos encontramos frente al desafío de crear un nuevo modelo de espacio permanente con formato de bar, restaurante, almacén y tienda, más incubadora de emprendedores, que estará ubicado en la esquina de calles 8 y 89, en la Planta Baja del edificio Solar del Parque”, especificó sobre esta ingeniosa propuesta Ferrazzini. Con la apertura proyectada para marzo próximo, los interesados en formar parte del sustentable proyecto pueden realizar sus consultas escribiendo al mail Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla y, allí, presentar su propuesta. Luego de un proceso de selección, los emprendedores podrán ser llamados a participar en algunas de las diferentes unidades del espacio, de acuerdo a su perfil y a los productos que comercialice. En este caso, recibirán una respuesta por correo invitándolos a participar de una jornada de Curaduría y Emprendedorismo. Salud: Campaña de Vacunación en marcha en todo el distrito Desde este lunes, tanto en hospitales, centros de salud y unidades sanitarias de Santamarina y La Dulce A través del Ministerio de Salud de la Nación, la Subsecretaria de Salud municipal, a cargo del Dr. Pedro Barrientos, abre la convocatoria a partir de este lunes para la Campaña de Vacunación, tanto en los hospitales de Necochea y Quequén, como en los centros de atención primaria y unidades sanitarias de Santamarina y La Dulce. Vacuna Antimeningocócica: Propósito: disminuir la incidencia morbilidad y mortalidad secundaria a infecciones graves por los serogrupos de Neisseria Meningitidis incluido en la vacuna en niños, y en adolescentes disminuir el reservorio nasofaríngeo de la Neisseria Meningitidis. Es importante destacar que esta población no constituye un grupo de mayor riesgo de enfermedad en nuestro país. Destinada a lactantes que cumplan 3 meses de vida se aplicarán 3 dosis: 3 meses

5 meses

Refuerzo a los 15 meses Adolescentes que cumplan 11 años, única dosis. Vacuna Contra el HPV ( Virus de Papiloma Humano) Propósito: disminuir la carga de enfermedad asociada al HPV en varones y sus complicaciones y mortalidad mediante el efecto directo de vacunación. Contribuir con la equidad de género, siendo ambos responsables de la transmisión del HPV por lo que deberían asumir la carga de reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas, así como tener el mismo acceso a los beneficios de la vacunación. Destinada a varones de 11 años nacidos a partir del 2006. Aplicación 2 dosis: 11 años y refuerzo a los seis meses. Mujeres se continúa la estrategia destinada a aquellas nacidas en el año 2000: De 11 a 14 años se aplicarán 2 dosis: 0 y 6 meses

Más de 14 años y hasta 17 años 3 dosis: 0, 2 y 6 meses. Claraz: se armó el fútbol en la recuperada cancha de la Sociedad de Fomento La entidad clarence conformó su comisión, y con la colaboración del grupo de jóvenes de la Dirección de Juventud recuperaron luego de dos años este tradicional torneo nocturno en la localidad. Comenzó el pasado 17 de enero y se extenderá hasta el 23 de febrero, todos los martes, jueves y sábados. Tras dos años de ausencia por cuestiones organizativas, Claraz recuperó su tradicional torneo de fútbol nocturno veraniego en la renovada cancha de la Sociedad de Fomento clarence. Ello se produjo debido a que dicha entidad conformó su comisión, y con la colaboración del grupo de jóvenes de la Dirección de Juventud y el apoyo de la Secretarías de Gobierno y Privada, el evento deportivo que habitualmente convoca a cientos de vecinos, cobró vida. A la hora de ampliar la novedad, la delegada Susana Pancotti aseveró que “la canchita pertenece a la Sociedad de Fomento de Claraz, entidad que recién ahora tiene su comisión formada”, al tiempo que destacó que esto se puede hacer realidad especialmente gracias “a la colaboración del grupo de jóvenes que trabajan junto con Alejandro Márquez de la Dirección de Juventud, quienes recuperaron el espacio con mucho esfuerzo y dedicación y organizaron este torneo”. Cabe destacar que el campeonato de fútbol de verano de Claraz se extenderá hasta el 23 de febrero, todos los martes, jueves y sábados por la noche, con tres partidos por jornada.

Cronograma de pago del Instituto de Previsión Social A partir del próximo lunes 30 comienzan a pagarse los haberes del mes de enero para Jubilados y Pensionados de la Provincia de Buenos Aires. El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que a partir del próximo lunes 30 de enero, comenzarán a abonarse los haberes correspondientes al mes de enero para Jubilados y Pensionados de la Provincia de Buenos Aires. Reducidos los días de cobro para que los beneficiarios puedan contar con su retribución anticipadamente, el nuevo cronograma de pagos de la entidad se divide en solo dos jornadas:



Lunes 30 de enero, para los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y Pensiones Graciables.

Martes 31 de enero, para los beneficiarios con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cabe destacar que aquellos que cobran por cajero automático se encuentran incluidos en la fechas de pago según terminación del número de documento.