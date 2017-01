ReimpresiÃ³n y ajuste de impuestos municipales

El lunes 23 de enero de 2017 se reunió la Comisión de Política Económica y Finanzas Públicas del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por el Concejal Valentín Bustillo (FR-UNA).

Estuvo presente el Presidente del HCD, Dr. Pablo Aued, la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes concejales: Cristina Biar, Carolina Robert, Fernando Aguilera, Luciano González, Paula Hernández (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci (CAMBIEMOS-FE); María Eugenia Ruiz (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO), Ana Asa (FPV-PJ), Alberto Esnaola (UCR) y Mario La Battaglia (PS).

Participó de la reunión el Intendente Municipal, Dr. Facundo López. El tema tratado fue la emisión de los impuestos municipales sin descuentos para los contribuyentes de pago anticipado y con subas importantes.

El Intendente afirmó que los contribuyentes pueden pasar por las oficinas de ingresos públicos para la reimpresión y ajuste, si corresponde, o por la página web del municipio, adelantando que se realizará una nueva impresión para los contribuyentes residentes en otra localidad.

Escuchar a Facundo Lopez

Escuchar a Pablo Aued

