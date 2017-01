CAPROQ apoya la instalaciÃ³n del MICC

El lunes 23 de enero de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por la Concejal Cristina Biar (FR-UNA). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los Concejales: Valentín Bustillo, Fernando Aguilera, Carolina Robert, Luciano Gonzalez, Paula Hernández (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci (CAMBIEMOS-FE); María Eugenia Ruiz (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO), Ana Asa (FPV-PJ), Alberto Esnaola (UCR) y Mario La Battaglia(PS). La Comisión recibió al Presidente de la Cámara de Profesionales de Puerto Quequén (CAPROQ), Ing. Mario Goicoechea, quien anticipó el apoyo de la Cámara a la instalación del MICC (Mercado Integrador de Cadena Corta) en la localidad de Quequén. El Ing. Goicoechea fundamentó la posición de CAPROQ y adelantó que presentará la misma por escrito para ser incorporada al expediente de solicitud de habilitación presentado por la empresa inversora. Escuchar a Mario Goicoechea Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.