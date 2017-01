ComisiÃ³n de Salud y Desarrollo Social

El jueves 19 de enero de 2017 la Comisión de Salud y Desarrollo Social del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, presidida la Concejal Marcela Fernández Palma (PRO), recibió al Jefe de Enfermería del Hospital Emilio Ferreyra, Sebastián Paz. Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz, la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, Jimena López y los siguientes Concejales: Luciano González, Carolina Robert (FR-UNA); Sandra Antenucci, Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE); María Eugenia Ruiz (FPV) y Alberto Esnaola (UCR). Sebastián Paz estuvo acompañado por Luis Crespi, Supervisor de clínica medica, cirugía, traumatología, urología y oncología; Laura Alonso, Supervisora de terapia intensiva y Graciela Weber, Supervisora de materno infantil. Los profesionales presentaron un proyecto ante la Comisión que contempla la incorporación de personal, generando cargos para enfermería, ante la falta de profesionales en los hospitales del distrito y solicitan el reconocimiento profesional del enfermero, debido a que en este momento están en la categoría de personal técnico, habiendo tenido estudios universitarios para ser enfermeros. Escuchar a Sebastian Paz Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.