Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

La nueva aplicación móvil de la Municipalidad de Necochea permite a los vecinos efectuar reclamos desde su teléfono celular y personalizarlos, agregando dirección, foto y descripción de cada evento.

Aplicando las políticas de Gobierno Abierto, transparencia y participación ciudadana, tal lo solicitado por el intendente municipal, Dr, Facundo López, a las áreas de incumbencia, la Dirección General de Modernización lanzará esta semana “Vos con Voz”, la nueva aplicación para teléfonos celulares que permitirá a los vecinos hacer sus reclamos y denuncias en el instante y sin trámites engorrosos.

Al respecto, Luis Pedone, titular del área impulsora del proyecto, explicó sobre la nueva herramienta que “es una aplicación muy amigable que funciona como un centro de información y que es fácil de bajar al celular”.

Para ponerla en funcionamiento, los usuarios deben descargar la App desde el Play Store e instalarla en sus teléfonos celulares. Luego, registrarse creando un usuario e ingresar la contraseña que llegará vía e-mail con la confirmación de la de la cuenta.

Una vez ingresados al sistema, ya podrán crear un evento con solo dar click al ícono, seleccionando una alerta de entre varias predeterminadas en el menú desplegable. Posteriormente, podrán agregar la ubicación -de forma manual o táctil- y, de manera opcional en el campo ‘Observaciones’, una breve descripción o una imagen del evento.

“Hay una multiplicidad de reportes que se pueden hacer. Se puede sacar una foto, y georeferenciar el reclamo a través de un mapa”, continuó detallando Pedone sobre las características de Vos con Voz.

El funcionario además destacó los beneficios que traerá esta herramienta a la organización municipal: “Lo importante también es que tiene un uso interno muy amplio porque permite optimizar las áreas, generando una planificación estratégica de los eventos y sus soluciones”.

“Cuando uno tiene que movilizar algo se generan costos operativos. Por ejemplo: hay un reporte que es ‘Baches’, en Necochea tenemos un déficit pero esto nos va a servir para, operativamente, generar zonificaciones y mover la maquinaria, lo que tiene que ver con gastos de combustible, lubricantes, horas extras. Eso va a permitir optimizar la solución”, afirmó Pedone.

“Y otras que van a ser de solución inmediata, como puede ser el recambio de una luminaria o la reparación de un semáforo roto, en ese sentido tiene un doble uso la aplicación”, continuó explicando sobre la aplicación que estará disponible para todos los sistemas operativos.

Finalmente, el director de Modernización comentó sobre el funcionamiento interno que “una vez cargado el evento, se genera un centro de información que nos permite confirmar si fue aceptado o rechazado y por qué motivo y, a partir de ahí, se genera una orden de trabajo para el área, llegándole al responsable el reclamo inmediatamente y a su celular”.

El Intendente recorrió las avanzadas obras de Avenidas 554 y 10 En la primera, se construyen los sumideros y el hormigón está a 400 metros de la Almirante Brown, sector donde culmina. Mientras que en la segunda, la obra pluvial llega hasta la Calle 117

El intendente municipal, Dr. Facundo López, recorrió las dos obras más avanzadas y requeridas del momento en el Distrito, como son la Avenida 554 de Quequén y la Avenida 10, ocasión en la que junto al secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Arq. Ricardo Asiain, se interiorizaron sobre las nuevas tareas.

En ese aspecto, observaron que en la 554 ya está la construcción de los sumideros pluviales, mientras que el tomado de las juntas en las losas de hormigón de las calzadas están a unos 400 metros de la avenida Almirante Brown, arteria donde culmina esta obra tan solicitada por los vecinos y que gracias a la gestión López está a punto de hacerse realidad. Por su parte, la de la Avenida 10 y Pinolandia prospera a grandes pasos con la obra pluvial, ya que se encuentra en la arteria 107 y debe culminar en la 117 para luego empezar con la pavimentación.

Vale destacar que en este último caso, los vecinos que residen en ese barrio privado adquirieron el material para este arranque de tareas. Se renueva la competencia de los Guardavidas La tradicional actividad se desarrollará entre las arterias principales del Parque Miguel Lillo con una prueba pedestre de 5 kilómetros, que iniciará en el Complejo Casino en la noche del próximo sábado 28. Las arterias involucradas estarán cerradas al tránsito vehicular durante el transcurso evento. Persiguiendo los objetivos de promover el turismo y el deporte, fomentar la actividad física como hábito cotidiano, mantener el evento como motivación para el entrenamiento e impulsar una jornada significativa entre colegas, en la noche del próximo sábado 28 de enero se realizará la tradicional competencia de los Guardavidas, esta vez en el formato de carrera pedestre de 5 kilómetros.

La 5KGVS largará a las 21:30 frente a las instalaciones del Complejo Casino y, en su trayecto, recorrerá la 2 hasta Pinolandia y por esta misma arteria llegará hasta la Avenida 10, volviendo a recorrer ese camino de regreso y hacia el punto de partida, lugar que dispondrá de puestos de hidratación y frutas y en el que se realizarán la entrega de premios y sorteos, además de convertirse en el centro neurálgico de reunión del público.

Por este motivo, desde la Secretaría de Protección Ciudadana informan al respecto que las mencionadas arterias se encontrarán cerradas al tránsito vehicular, por lo menos una hora antes del inicio del evento, debiendo los rodados que transiten desde el muelle hacia el casco urbano doblar en la Avenida de Los Eucaliptos para retomar su recorrido por la Avenida 10. Clausuran lavadero de autos ubicado en pleno centro de la ciudad El negocio no tenía la documentación actualizada para actuar como tal, mientras que también carecía de perforación propia para obtener agua a la hora de realizar los trabajos. En un nuevo operativo realizado por la Municipalidad, un lavadero de autos ubicado en el centro de la ciudad, precisamente en calle 63 entre 62 y 64, fue clausurado y así se sumó a los que se registraron la semana anterior.

En este caso, desde las direcciones de Seguridad Pública y Obras Sanitarias, informaron que el incumplimiento del citado comercio se dio tanto en la falta de documentación actualizada que lo habilite para trabajar, como también la ausencia de perforación propia para la extracción de agua. Respecto a esto último, vale recordar que por parte del municipio, se intenta llevar adelante una importante campaña de concientización acerca del uso del agua corriente. Por ende, se exige a comercios que tienen el agua como principal insumo a que tengan un pozo propio, a fin de no desabastecer la red pública, como así también, cámaras de separación de barro.

De esta manera, el municipio seguirá adelante con este tipo de operativos, remarcando desde las áreas mencionadas que aquellos comercios que no cuenten con los requisitos que se exigen, serán notificados, mientras que los que ya fueron notificados y no harán regularizado, serán clausurados hasta que normalicen su situación. Ahora podés acceder a tu “Primer Crédito PyME” La línea de financiamiento del BICE presta hasta 5 millones de pesos, con una tasa de interés del 16%, para proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital muebles. Comprende también el financiamiento de proyectos de reconversión y modernización productiva. Las dificultades económicas y la imposibilidad de conseguir líneas de financiamiento accesibles se han transformado en uno de los mayores obstáculos a la hora de intentar fortalecer o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa local.

Este impedimento, habitualmente, se convierte en el puntapié inicial para que los negocios ya asentados omitan la incorporación de nuevas tecnologías o maquinarias que agreguen valor a sus productos, o los perfeccionen, perdiendo posicionamiento en un mercado cada vez más globalizado.

Conociendo esta realidad y a sabiendas de que las MiPyMEs cumplen un rol fundamental en la generación de empleo alrededor del distrito, la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica trabaja constantemente en la búsqueda de herramientas que sirvan para romper con esta situación.

Primer Crédito PyME es una línea del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) diseñada para facilitar el acceso a financiamiento de inversión a largo plazo, buscando que todas las empresas tengan la posibilidad de invertir, crecer y generar nuevos negocios. Con un período de gracia de hasta 24 meses y un plazo de devolución de 7 años, la herramienta financia hasta el ochenta por ciento (80%) del monto total de la inversión -excluyendo el Impuesto al Valor Agregado-, prestando desde 500 mil hasta 5 millones de pesos a una tasa de interés variable (Badlar Bancos Privados + 450 pb.), con un máximo del 16%.

Se constituyen como requisitos obligatorios para accedes a esta línea crediticia ser una MiPYME (según resolución 11/2016 de la SEPYME), poseer al menos una cuenta corriente en alguna entidad financiera autorizada por el BCRA y no haber accedido en los últimos 24 meses a un crédito bancario de largo plazo (financiación de 36 meses o más -excluye Leasing-).

Los préstamos deben tener como destino el financiamiento de proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles, registrables o no, en el marco de una decisión de inversión. Comprende también el financiamiento de proyectos de reconversión y modernización productiva de los distintos sectores económicos que mejoren la competitividad en los mercados doméstico y externo.

Para recibir mayor asesoramiento sobre esta útil herramienta, que comprende a todos los sectores que motorizan la economía y la producción (industria, minería, agropecuario, comercio, servicios y construcción), los interesados pueden acercarse a mencionada área municipal, en calle 56 N° 2877, de lunes a viernes y en el horario de 8:15 a 13:45. Juan N. Fernández: funcionarios atendieron necesidades La comitiva estuvo con vecinos y entidades de la localidad, entre los que se destaca la Escuela de Verano y el Matadero Funcionarios del ejecutivo municipal que encabeza el intendente Dr. Facundo López estuvieron en la localidad de Juan N. Fernández atendiendo diferentes necesidades tanto a vecinos como a entidades, con el fin de lograr llevar respuestas concretas a cada solicitud.

En ese marco, el secretario de Gobierno, Diego López Rodríguez, el subsecretario de Producción, Leonardo Ruggiero, el coordinador de Personas Jurídicas, Mauro Velázquez y el propio delegado Carlos Ugarte, mantuvieron diversos encuentros durante la jornada.

Según se informó, la comitiva se acerca a la Escuela de Verano de la localidad y al Matadero, como así también a otras instituciones y ONG. La Hipertensión puede producir infartos y otras afecciones La Subsecretaría de Salud lanzó una campaña de prevención contra este peligroso trastorno y recomendaciones para reducir sus riesgos. La alteración se puede evitar teniendo prácticas saludables en la vida cotidiana. La hipertensión es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es, mayor el esfuerzo que tiene que realizar el corazón para bombear.

Teniendo en cuenta que el aumento de la presión arterial no suele tener síntomas, lo que lo transforma en una alteración muy peligrosa, la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Necochea lanzó una campaña de prevención con recomendaciones para reducir sus riesgos.

Entre las indicaciones más relevantes se encuentra la de no agregar sal en la preparación de las comidas ni posteriormente, sugiriéndose condimentarlas con limón, orégano, pimienta, pimentón, curry o alguna otra especia del tipo. Además, es importante evitar caldos concentrados; aderezos, como la salsa de soja; fiambres, embutidos y quesos; productos de panadería elaborados con sal, pan blanco o integral, galletitas de agua o dulces y copos de cereal; mantecas y margarinas para untar; productos de copetín o enlatados; aguas minerales comunes y saborizadas; productos industrializados, tales como salsas envasadas, medallones o hamburguesas.

Es para destacar que la hipertensión se puede detectar y controlar, además de prevenir teniendo prácticas saludables en la vida cotidiana. No tratarla a tiempo puede producir ceguera, por daño en la retina; discapacidad, por derrame cerebral; insuficiencia renal e infarto cardíaco. "Cada Loco con su Tema", Viernes 20



Este viernes 20 de enero, desde las 22.30Hs, en el Complejo Tarsis de avda. 2 y calle 83 "Cada Loco con su Tema" show de humor y música creado por Pablo Casado y Mandy Muñoz, realizará una nueva presentación.

Este show comenzó el verano 2016 con gran suceso y luego de visitar buena parte de la región sudeste de la pcia. de buenos aires, vuelve renovado a la temporada 2017.

Humor, Música, Baile ¿qué más para pasarla bien?

Reservas al 42-5714 Salud: cómo prevenir la Diabetes La glucemia puede controlarse a través de un mero análisis de sangre. Realizar actividad física y aumentar el consumo de fibras y verduras es una buena elección Desde la Subsecretaría de Salud municipal, a cargo del Dr. Pedro Barrientos, se brindan algunas recomendaciones para evitar Diabetes, enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente.

Asimismo, se afirma que muchas personas que la padecen no lo saben, por eso es conveniente realizarse controles antes de los 45 años si es que estás dentro del grupo de los factores de riesgo (obesidad, antecedente familiares, antecedentes de diabetes gestacional).

Es importante saber también que la glucemia puede controlarse a través de un simple análisis de sangre. Síntomas: Visión borrosa

Dolor de estómago

Sed excesiva

Deseo frecuente de orinar

Cansancio

Hambre excesivo

Pérdida de peso Si tenés valores alterados es importante que consultes a tu médico y además: No consumas productos con alta concentración de azucares simples; azucares de mesa, miel, mermeladas, golosinas, tortas, helados, facturas, masitas, galletitas dulces.

Aumentá el consumo de fibra

Cuando consumas productos a base de harinas (fideos, pastas, panes, pizza, empanadas, tartas, etc.) cereales (arroz, trigo, maíz, avena) o almidones (papa, batata, choclo) acompañalos con verduras.

Realizar diariamente actividad física