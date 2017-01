Comerciantes se oponen a nuevo mercado en QuequÃ©n

El jueves 19 de enero de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante que fue presidida por la Concejal Cristina Biar (FR-UNA).

Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los Concejales: Fernando Aguilera, Carolina Robert, Luciano González, Paula Hernández (FR-UNA); Marisa Roldán, Sandra Antenucci (CAMBIEMOS-FE); María Eugenia Ruiz (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO) y Mario La Battaglia(PS).

La Comisión recibió a integrantes de la Cámara Comercial e Industrial Necochea-Quequén, encabezados con su presidente, Pascual Corapi.

Los representantes de los comerciantes manifestaron su oposición a la instalación del Mercado de Cadena Corta que ha solicitado abrir sus puertas en un predio adquirido en la localidad de Quequén, argumentando que se puede destruir todo el comercio local, proponiendo como alternativa la creación de un mercado comunitario.

