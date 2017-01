Operativo con secuestro de autos, cuatriciclos y UTV

Entre los particulares, la razón más frecuente es la falta de seguro, mientras que los otros vehículos directamente no están aptos para circular en la vía pública. Escuchar a Zugazua y Verga: Click acá Como sucede habitualmente desde la órbita municipal, se montaron operativos de tránsito en diversos puntos de la ciudad, bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Ciudadana. Como resultado, se secuestraron más de 10 vehículos entre autos, motos, cuatriciclos y UTV. Una de las zonas neurálgicas para los vehículos en temporada, es la intersección de avenida 75 y 26, donde estuvieron trabajando conjuntamente las Direcciones de Transporte y Tránsito, con el apoyo de Policía Local. En cuanto a la tarea de Transporte, su director, Julián Zugazúa, especificó que “estamos deteniendo todo tipo de vehículos, ya sea de uso particular como transporte de pasajeros, controlando taxis, remises, escolares y colectivos públicos, ya sea de excursiones o contratados”. En tal sentido, manifestó que a los transportes de pasajeros, “se les pide la licencia de conducir con categoría habilitante; tarjeta verde; comprobantes de seguro; que el chofer esté registrado en la Dirección de Transporte y que el vehículo esté en condiciones con las luces, puertas, neumáticos aptos para circular y que cuenten con la Verificación Técnica Vehicular vigente”. Por su parte, el titular de Tránsito, Daniel Verga, informó que “se han secuestrado más de ocho motos, dos Utb y varios cuatriciclos, como también en la zona del parque, por falta de elementos de seguridad y documentación”. En cuanto a vehículos patentados, argumentó que lo más común “es la falta de seguro”, mientras que los otros (cuatris y UTV), “directamente no pueden circular en el centro de la ciudad, sino que tienen que ir sobre un tráiler y hacerlo en una zona rural”.