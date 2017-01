Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* La escuela municipal de verano cuenta con una matrícula de 50 chicos -

* Más beneficios para las empresas bonaerenses - La escuela municipal de verano cuenta con una matrícula de 50 chicos Los menores pertenecen a distintos barrios de Necochea y Quequén y disfrutan de la playa y varias actividades durante los lunes, miércoles y viernes de la temporada. “Se está cumpliendo con uno de los sueños que teníamos al comienzo de la gestión”, dijo el director de Deportes, Miguel Arana. En un proyecto que nació desde la gestión del intendente Facundo López, desde el último 9 de enero y hasta el próximo 17 de febrero, funciona la escuela de verano municipal, que tiene como objetivo llevar a la playa y proponer actividades recreativas a niños de diversos barrios que no están nucleados en escuelas de verano. La iniciativa, surgió por la impronta de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, en conjunto con las Direcciones de Deportes y Educación. En esta primera temporada, el proyecto funciona tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la mañana. Al respecto, señaló el director de Deportes, Prof. Miguel Arana, que “en diciembre comenzamos a elaborar un proyecto para darle continuidad a Barrio Cultura; el año pasado íbamos a cinco barrios adonde había distintos talleres y haciendo un análisis de un montón de chicos que participan en ese proyecto, vimos que muchos de ellos concurrían a las escuelas de verano que manejaba la Dirección General de Escuelas, pero muchos otros no tenían esa participación”. Por consiguiente, “surgió la propuesta de hacer una escuela municipal de verano, para lo que hicimos una pre inscripción en cuatro puntos estratégicos, tanto en Quequén como en Necochea”, afirmó el funcionario. “Lunes, miércoles y viernes, el recorrido arranca a las 8 con un micro con los profesores, van a buscar a los chicos a distintos puntos de la ciudad y actualmente tenemos una matrícula de 50 chicos, con una asistencia de más de 40 de ellos por día”. Al tiempo que aseguró que “lo importante de esto es que hemos cumplido con un objetivo, hay chicos que no tenían posibilidades de ir a la playa o no tenían una actividad recreativa, y también dentro del proyecto está planificado hacer algunas intervenciones de salud”. Finalmente, aseveró que “se está cumpliendo con uno de los sueños que cuando empezamos con la gestión se habían planteado. Esto nos da una pauta de cómo estamos parados y para el año que viene queremos que tenga un crecimiento lógico. Que en vez de tres días, sea toda la semana, aumentar la matrícula y agregar algunas actividades más”, expresó Arana. ¿Qué hacer con las Tasas Municipales? Entre otras desprolijidades que vienen siendo corrientes en la actual administración municipal los vecinos de Necochea se encontraron en sus domicilios con las TASAS MUNICIPALES sin la valuación fiscal y sin los descuentos por buen cumplimiento y pago adelantado.

Claramente la Subsecretaria de Ingresos Públicos cometió un serio error en la liquidación de las TASAS. Dicho error no puede trasladarse a los contribuyentes ni generarle una carga extra, como reliquidarse la TASA vía web o concurriendo a las oficinas municipales. Claramente esto perjudica a la población más vulnerable que tiene por razones laborales, de movilidad o las que fueran problemas de accesibilidad.

La Subsecreatria de Ingresos Públicos en menos de 24 horas desmintió al propio Intendente en cuanto éste había asegurado que las TASAS llegarían nuevamente al domicilio de los contribuyentes.

Quienes cometieron el error, además de asumir la responsabilidad de sus actos apartándose de la administración municipal, deben subsanarlo sin generarle inconvenientes al contribuyente. Si no se actúa rápidamente, lo que podría haber sido un error podría convertirse en un acto deliberado para aumentar la recaudación de manera ilegitima para pagar los costos de un Estado municipal desfasado.

EL COMITÉ EMILIANO ABASOLO ATENDERA DE 18 a 20 horas, DE LUNES A VIERNES PARA ASESORAR A LOS CONTRIBUYENTES ANTE ESTE “ERROR” MUNICIPAL.

EL CONCEJAL DE LA UCR, ALBERTO ESNAOLA ATENDERA EN EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 9 a 12, DE LUNES A VIERNES. Dra. María Carola Bertoldi PRESIDENTE UCR Necochea Salud: recomendaciones para evitar golpes de calor Entre otras cuestiones, hay que evitar exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas. Consumir mucha agua, frutas y utilizar gorro y anteojos de sol son también puntos a tener en cuenta La Subsecretaría de Salud, a cargo del Dr. Pedro Barrientos, recuerda que para disfrutar de un verano más saludable, hay que evitar exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas. De lo contrario, se pueden producir golpes de calor, que es el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia del exceso de calor, por lo que se pierde agua y sales esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Los síntomas son: fiebre mayor a 39º, sudor extremo, sensación de sed, taquicardia, nauseas y vómitos. En consecuencia, y para evitar un golpe de calor, se aconseja: Usar sombrero o gorro y anteojos de sol

Usar crema y protección solar factor 20 o más en todo el cuerpo.

Tomar mucha agua, aun cuando no sienta sed

Consumir alimentos frescos, como frutas y verduras

Usar ropa suelta y de colores claros En el caso de lactantes y niños pequeños, se recomienda darles el pecho con más frecuencia. Trasladarlos a lugares secos y ventilados. Ducharlos o mojarles el cuerpo con agua fresca. En el caso de menores de un año, evitar completamente su exposición al sol. Cómo prevenir la Diarrea infantil Con un detallado instructivo de buenos hábitos, la Subsecretaría de Salud municipal lanzó una campaña para evitar esta alteración, una de las principales causas de muerte de niños menores de cinco años alrededor del mundo. Se recomienda mantener una buena higiene personal, desinfectar los espacios de elaboración de comidas y utilizar agua y alimentos seguros. Desde la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Necochea se ha profundizado la difusión de una serie de campañas con medidas claras y sencillas que buscan evitar distintas patologías o enfermedades recurrentes, sobre todo, durante esta época del año. Una de ellas brinda una detallada explicación sobre los Buenos Hábitos para prevenir la Diarrea Infantil, alteración que, según la Organización Mundial de la Salud, puede durar varios días y privar al organismo del agua y las sales necesarias para la supervivencia, transformándose en la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años alrededor del mundo. Entre las medidas de prevención destacadas por el área dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, se sugiere purificar el agua hirviéndola o usando cloro; utilizar “agua segura” para lavar frutas, vegetales y preparar los alimentos, además de para lavarse manos y dientes; y elegir siempre alimentos seguros para elaborar las comidas. Además, se recomienda mantener la higiene personal y de los espacios de producción, lavándose las manos con jabón o cenizas antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño; desinfectando las áreas donde se elaboran las comidas; y protegiendo los alimentos de las plagas, cubriéndolos adecuadamente. Con respecto a las sugerencias en la preparación de los alimentos, uno de los mayores recaudos que se deben tomar para evitar el síntoma es el de la separación: Antes de cocinados, las carnes y los pescados nunca deben cruzarse con el resto de las provisiones; los alimentos frescos deben estar separados de los viejos y los crudos apartados de los cocidos. También es importante utilizar diferentes utensilios para su manipulación y guardar los alimentos en recipientes limpios y tapados. Finalmente, para prevenir la diarrea es fundamental cocinar los alimentos completamente y mantenerlos a temperaturas seguras, esto es: una vez cocidos, no dejarlos a temperatura ambiente por más de dos horas; controlar que la comida esté bien caliente (hirviendo) hasta el momento de servirla; y mantener la leche, el queso y los perecederos siempre refrigerados. Es importante destacar que los alimentos y el agua son seguros cuando no tienen microbios peligrosos, químicos tóxicos o agentes físicos externos (tierra, insectos, pelos, etc.), elementos que representan un riesgo para la salud. El agua es “segura” cuando no tiene olor ni color y ha recibido algún tratamiento de purificación. Más beneficios para las empresas bonaerenses A través del Registro MIPyME, el gobierno provincial brinda herramientas, descuentos y promoción a las firmas radicadas en Buenos Aires. La inscripción se inicia a través de un formulario online. La Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad de Necochea informa que se encuentra abierto el Registro MIPYME de la Provincia de Buenos Aires, que brinda certificado de inscripción oficial y distintos beneficios a los propietarios de micros, pequeñas y medianas empresas radicadas en territorio bonaerense. Para solicitar su adhesión al programa, los interesados deben completar un formulario online ingresando a www.mp.gba.gov.ar/spmm/inscripcion/index.php; trámite para el que se les solicitará en formato digital los siguientes documentos: DNI (anverso y reverso), con copias de todos los socios en caso de sociedades de hecho y no constituidas regularmente; Contrato constitutivo de la sociedad con inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, para personas jurídicas; Documentación que certifique radicación de la actividad en la Provincia de Buenos Aires; Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos / Convenio Multilateral para personas físicas y jurídicas; Habilitación Municipal (en caso de corresponder por la actividad que realiza). Aprobada la Preinscripción, los interesados deberán enviar en formato papel la documentación antes mencionada, haciéndoseles llegar el Certificado MIPYME vía email y en formato digital. Entre los beneficios que recibirán los inscriptos al registro, se destacan las reducciones de aranceles, descuentos en la contratación de servicios, bonificaciones especiales en la contratación de seguros de riesgo de, Catalogo Online, asistencia a ferias provinciales, nacionales e internacionales y Obra Social para Microempresas, entre otras muchas ayudas que se detallan en la página del gobierno provincial. La página web del Ministerio permite buscar empresas de toda la provincia. Criterios de clasificación de empresas Las unidades productoras de bienes y servicios se clasifican en micro, pequeña y mediana empresa según la facturación que poseen. El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires ha adherido a la clasificación establecida por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción de la Nación. Por lo cual los nuevos parámetros serían los siguientes: Tamaño/Sector Agropecuario Industria

y Minería Comercio Servicios Construcción Microempresa $ 2.000.000 $ 7.500.000 $ 9.000.000 $ 2.500.000 $ 3.500.000 Pequeña $ 13.000.000 $ 45.500.000 $ 55.000.000 $ 15.000.000 $ 22.500.000 Mediana

tramo 1 $ 100.000.000 $ 360.000.000 $ 450.000.000 $ 125.000.000 $ 180.000.000 Mediana

tramo 2 $ 160.000.000 $ 540.000.000 $ 650.000.000 $ 180.000.000 $ 270.000.000 Para determinar la facturación se considera el valor de las ventas que surja del promedio de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente, adecuadamente documentada, excluidos el Impuesto al valor Agregado (IVA) e Impuestos Internos.