Primer Plenario Nacional de La Renovadora

López a La Renovadora: “Tenemos que construir con todas las energías y responsabilidad” El líder del Frente Renovador Necochea y Jefe Comunal de todo el Distrito dio la bienvenida a los más de 200 jóvenes de La Renovadora que se dieron cita en la ciudad donde se realiza el primer plenario nacional. Los jóvenes comenzaron a arribar a primera hora de la mañana y por la tarde comenzaron con las actividades en la playa analizando temas de índole social, político y análisis de actualidad que hoy son tratados en todo el país. López se dirigió frente a jóvenes que llegaron a la ciudad de todos los rincones del país como Jujuy, Misiones, Almirante Brown, San Juan, Santa Fe, CABA, Bahía Blanca, Gualeguaychú, Rosario, Avellaneda, Mar del Plata, Miramar, entre otros. En su alocución les hizo saber a los jóvenes que “para nosotros es un orgullo que todos estén acá, pese a los pocos días que tuvimos para organizar este encuentro y recibir a más de 200 jóvenes dirigentes que representan nuestro espacio”, y los arengó a que “disfruten de nuestra ciudad y pero fundamentalmente trabajando por el espacio político y la construcción”. “Ojala que estos días aquellos que no conozcan Necochea puedan conocerla tenemos muchos lugares para recorrer entre las actividades”, resaltó. También fue tajante al indicar que “cada uno de ustedes en sus lugares son la voz joven que nosotros tenemos para seguir construyendo y ampliando lo que es el Frente Renovador a nivel nacional”. El líder del Frente Renovador Necochea fue más allá y llamó a todos a “que militen todos los días, fíjense en el de al lado, peleen por el de al lado, por lo ideales, represéntennos bien desde cada uno de sus lugares y tratemos entre todos de sacar esto adelante porque la Argentina la está pasando bastante mal”. Y sobre lo que ocurre a nivel provincial, López soltó: “En el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, aun no hemos podido enderezar el timón y más allá de que realmente seamos oposición, tenemos que construir desde las cosas que nosotros tenemos para aportar, con todas las energías y responsabilidad”. Por su parte, el coordinador y referente de La Renovador Nacional, Felipe Martínez Garbino sostuvo que “la idea es darle contenido a nuestra juventud y brindar herramientas que La Renovadora lleve adelante. Estamos planteando ideas propias, un espacio de movimiento con base social, de construcción de diálogo. Creemos que nosotros no sólo tenemos que hablar sobre los problemas de la juventud, sino avanzar y plantear lo que nosotros pensamos para trabajar a lo largo y ancho del país”, cerró. Del encuentro participaron militantes, juventud y funcionarios del equipo de gobierno del Dr. Facundo López y concejales del bloque del Frente Renovador.