Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Cementerio de Quequén: Citación a responsables de nichos vencidos - En el norte de la ciudad, vecinos contentos por las obras de entoscado Algunos integrantes de la popular barriada, destacaron el trabajo del municipio sobre la avenida 43, con el objetivo de arreglar una arteria de tierra que estaba muy deteriorada y a veces hasta impedía el paso del transporte público.

En el corazón de Barrio Norte, la avenida 43 es la arteria principal por donde transitan muchos vehículos, camiones de pesada carga y transporte público, desde la 74 hacia el lado de la 98. En tal sentido, eran necesarias las obras de entoscado y por ende, los vecinos valoran la gestión del intendente Facundo López y su equipo de trabajo.

Una de las vecinas con más de 30 años en el barrio, Sonia Más, aseguró que “estamos re contentos todos los vecinos porque al menos ahora se va a poder andar y si llueve no habrá los charcos que había, ni todos los problemas con la gente grande, que es lo que nos preocupa”. Afirmó asimismo que “estamos contentos porque desde la Municipalidad, a la que fuimos a hablar en julio (2016) por el estado de las calles, dijeron que esto se iba a hacer, no nos dijeron cuándo, pero ahora vemos que en realidad se hizo y ya no hay pozos ni baches”.

También se expresó Dora Berterreche, de la calle 41, quien dijo que “acá tenemos el micro y no pasa cuando está mal la avenida, pero ahora están haciendo un arreglo muy importante”. Además, destacó el paso del camión regador para evitar que vuele tierra y señaló que “se está portando bastante bien el intendente, esto es un adelanto bastante grande, para ser que estuvimos muchos años sin tener ningún arreglo”.

En tanto, un joven vecino, Juan Fernández, sostuvo que “me gusta cómo está quedando. Yo soy uno de los que toman colectivos y esto es una avenida, y las avenidas que son de tierra tienen que estar entoscadas, más que nada por los autos y el transporte público, que es primordial para mucha gente del barrio. La están arreglando bastante bien y tendría que ser más seguido, porque es una avenida muy transitada”. Aunque, al instante reconoció que “no he visto mantenimiento en años anteriores, ahora se ve más; creo que se tendría que pensar un poco más en la gente que vive en calles de tierra y creo que una avenida tendría que estar asfaltada, pero de a poco se va haciendo y a mí me gusta cómo está cambiando el sistema del municipio”. Exitoso segundo encuentro de la Mesa de Producción Con la participación de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de distintas cámaras y entidades, las principales temáticas abordadas fueron la de la logística para los transportes urbanos y de carga, la disposición final de los bidones de agroquímicos y la facturación en las playas de camiones. Escuchar a Leonardo Ruggiero: Click acá A través de una amplia convocatoria a los sectores pertinentes, la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica continúa implementando estrategias que, mediante la participación y el diálogo, deriven en soluciones efectivas para las diversas problemáticas que presenta la actividad en el Distrito y que, desde iniciada la actual gestión de gobierno del intendente Facundo López, han sido atacadas desde diversos ángulos.

Para ello, en el Salón de Actos y en la tarde de este jueves 12, tal como lo había fijado el Jefe comunal en la cita inaugural del evento, se produjo el segundo encuentro de la Mesa de Producción local, con la participación de representantes de cámaras y entidades afines y de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Calificada como “más que interesante” por Leonardo Ruggiero, titular del área municipal organizadora, durante la reunión se trataron “temas que tienen que ver no con una actividad en particular sino con el interés general”, girando primordialmente en torno a tres ejes de conflicto principales: nueva logística para los transportes urbanos y de carga, disposición final de los bidones de agroquímicos y facturación en las playas de camiones. Con respecto a la primera de las temáticas, el subsecretario de Producción explicó que existe un proyecto “muy interesante, presentado por la Unicen” que ya fue tratado en ambos plenarios y que se consultará con los representantes de la Universidad en la próxima edición de la Mesa, intentando “avanzar sobre este excelente trabajo que se ha hecho en materia de logística, tanto para el transporte de carga como el urbano.”

El destino de los envases de productos químicos luego de su utilización en los procesos agrícolas es una situación que preocupa desde hace tiempo a los vecinos del distrito. “Era otro tema que teníamos pendiente y en el que realmente hemos puesto énfasis” afirmó Ruggiero, para ahondar sobre la tratativa de esta problemática revelando que “se está elaborando un trabajo para ver cuál va a ser su disposición final, para que los bidones de agroquímicos una vez utilizados no tengan un destino que no es el que deben tener”.

“Ese es un trabajo que nos preocupa a todos, estemos o no relacionados con el sector agropecuario. Porque realmente debemos no solamente cuidar el Medio Ambiente sino también la salud de los vecinos”, finalizó argumentando el funcionario. Finalmente, durante la reunión también “hubo un planteo de una de las entidades de transporte por el ‘tiqueo’ de las playas de camiones, tanto en la municipal como en las privadas”; y se trataron “algunos puntos que tienen que ver con la conflictividades propias de esta actividad”.

Tras informar que el próximo encuentro se realizará en el mes de febrero, para cuya fecha ya está establecido el orden del día, Leonardo Ruggiero destacó: “seguimos avanzando y trabajando en todos esos temas y, como dijo el Intendente (Facundo López), no nos reunimos a tomar café sino a buscar soluciones.”

Esta segunda Mesa de Producción contó con la participación de los ediles Ernesto Mancino, titular de la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca del Honorable Concejo Deliberante; y Fernando Aguilera, presidente de la Comisión de Turismo y Deporte; los directores comunales Pablo Heiland y Marcelo Etchegoyen, de Agroindustria y Planeamiento, respectivamente; el coordinador de la Playa de Camiones Municipal, Fernando Grana; y representantes de Cámara Empresaria del Transporte Automotor Necochea Quequén (Cetanq), Sociedad Rural de Necochea, Sindicato de Fleteros, Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, Inta y Cámara Comercial e Industrial Necochea Quequén. Transporte: concurrida inspección obligatoria de taxis en el Polideportivo El operativo “ha sido positivo” aseveró el director del área, Julián Zugazúa, ya que 144 vehículos se presentaron a la requisitoria, de los cuales 30 no la superaron y quedaron fuera de servicio hasta su regularización. Se hizo foco en las condiciones de limpieza e higiene y en la documentación. Una nueva inspección obligatoria de taxis con sede en el Polideportivo, a cargo de la Dirección de Transporte municipal, culminó con un saldo positivo ya que 144 vehículos se presentaron a la requisitoria, de los cuales 30 no superaron la requisa y quedaron fuera de servicio hasta tanto cumplan con lo solicitado.

A la hora de hacer un balance, el coordinador del área, Julián Zugazúa, aseveró que “ha sido positivo”, para añadir que “lo que se revisa es el estado general del vehículo, en cuanto a limpieza e higiene, y la vigencia de la documentación”.

Asimismo, señaló que “han trabajado cuatro inspectores durante los cuatro días que duró este operativo”. En otro orden, resaltó que “como se ha cambiado la tarifa, se les hizo entrega de la habilitación correspondiente donde figura el valor de la bajada de bandera, del recorrido de 130 metros de la ficha y de la espera, con el fin de que el usuario sepa qué tarifa está vigente, e incluso figuran algunos teléfonos para eventuales reclamos”. Para terminar, Zugazúa adelantó que “la próxima inspección será en marzo, en tanto que en febrero será para los vehículos habilitados como remises”. Cementerio de Quequén: Citación a responsables de nichos vencidos La Administración procedió a la liberación de nichos en situación irregular y generó un nuevo listado de aquellos que se encuentran vencidos en su arrendamiento, los cuales, de no presentarse los responsables, serán desocupados.



La Delegación Municipal de Quequén informa que, habiendo dado cumplimiento al Art. 1° del Decreto 2081/16, la Administración del Cementerio de esa localidad procedió a la liberación de los nichos que no presentaban una regularización de su situación.

Además, considerando la renovación de la cesión de los mismos y ante la falta de otros libres, desde la dependencia se originó un nuevo listado de aquellos que se encuentran vencidos en su arrendamiento.

Por tal motivo, la Delegación cita a familiares y/o responsables de los fallecidos, detallados al pie de nota, a presentarse a la brevedad ante la Administración del Cementerio de Quequén y a fin de regularizar su situación, encontrándose vencidos los arrendamientos de los nichos correspondientes.

De no presentarse a los efectos mencionados se aplicarán las medidas correspondientes de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, procediendo a su desocupación y traslado de restos a Osario.

A continuación se detallan los citados, especificando cuenta, nombre del fallecido y ubicación en el predio: 31608 – Mondino, Daniel Eduardo – Sección J, Fila 3, N° 4

31627 – Fondacaro, Francisco – Sección J, Fila 2, N° 23

31666 – Guevara, H. Argentino – Sección J, Fila 3, N° 52

31553 – Baron, Emilio – Sección I, Fila 3, N° 7

31280 – Lopez Morales, Antonio – Sección H, Fila 1, N° 18

31342 – Telechea, Julia D. Farah – Sección H, Fila 1, N° 72

31487 – Barraza, Damián – Sección H, Fila 2, N° 200

30935 – Magallanes, María N. – Sección F, Fila 5, N° 84

30971 – Lara, Rosario – Sección F, Fila 5, N° 114

31027 – Maimone de Lizaso, Nelli – Sección F, Fila 2, N° 167

30679 – Ramos, Mariano Osvaldo – Sección A, Fila 5, N° 158

30509 – Ortiz Ramirez, Eva – Sección A, Fila 4, N° 34

30776 – Mendez Serrano, Carlos Andrés – Sección A, Fila 2, N° 236

30504 – Arregui, Raul – Sección A, Fila 3, N° 30

30800 – Helling, Carlos – Sección A, Fila 5, N° 258

31057 – Arizmendi, Carlos – Sección F, Fila 4, N° 195

31076 – Fernandez, Carmen Vda. Lobato – Sección F, Fila 5, N° 209

31066 – Rodríguez, Isidro y Otra – Sección F, Fila 2, N° 202

31056 – Picchio, Edmundo Bienvenido – Sección F, Fila 5, N° 194

31175 – Belloli, Maria Andrea – Sección G, Fila 2, N° 35