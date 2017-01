Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Pichi Huinca: el maternal ya tiene bases en el Fonavi -

* Comunicado del Consejo Escolar de Necochea - Pichi Huinca: el maternal ya tiene bases en el Fonavi En lo que va de esta semana, se completó el 50% de los cimientos del predio, mientras que la semana venidera comenzarán con la mampostería. A grandes pasos, avanza la obra del Jardín Maternal Pichi Huinca, que por gestiones del intendente Facundo López, se volvió a licitar y comenzó a ejecutarse recientemente, a pocos metros del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra. Esta semana, se comenzaron a llenar bases, acerca de lo que Pablo Novara, director de Obras Públicas, aseguró que “en estos días se completó casi el 50% de la totalidad de la obra, y ya hay ladrillos acopiados, la semana que viene se comenzará con la mampostería”. Al respecto, afirmó que “viene bastante avanzada la obra”, la cual es llevada a cabo por la empresa Jota Be, que fue contratada al ganar la licitación por 11.720.000 pesos.

En cuanto a detalles técnicos, el arquitecto informó que “es un terreno de 55 metros por 30; el jardín tiene 536 metros cuadrados y consta de cuatro aulas: una sala de dos años, una sala de tres, una de deambuladores y otra de lactantes; y luego lo que sería el SUM, áreas de administración y dependencias, como núcleos técnicos y baños”. Vale recordar que en una recorrida por el lugar hace dos semanas, el intendente López recordó que “esta obra la tuvimos que reincorporar porque Nación había enviado fondos hace más de un año que se utilizaron para otras cuestiones”, al tiempo que expresó que “pudimos remodelar la licitación y ampliar el presupuesto”. Área de Emprendimientos: Aire fresco para el desarrollo local Desde el espacio dependiente de la Subsecretaría de Producción se trabaja en la consecución de herramientas de capacitación y financiamiento para los emprendedores del todo el Distrito. Se destacan, entre los logros del primer año de gestión, la incorporación de Necochea a “Ciudades para Emprender” y la cristalización de la Incubadora Municipal. El pasado año se dictaron distintas capacitaciones para potenciar al sector. El Estado municipal es un instrumento de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo de los emprendimientos en cada Distrito. Por eso, desde iniciado el mandato de gobierno del intendente Facundo López, en Necochea se han impulsado distintas medidas planificadas en función de su fortalecimiento.

Durante el transcurso del primer año de gestión, la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica, a través de su Área de Emprendimientos, ha logrado concretar avances precisos, gestionando la estructura necesaria para comenzar a potenciar emprendedores.

Para ello, desde la dependencia ahora encabezada por Leonardo Ruggiero se trazaron previamente una serie de objetivos a cumplir, como la creación y utilización de herramientas pertinentes para este importante grupo de la economía, la generación de alianzas con el sector gestor del conocimiento o la búsqueda de apoyo y orientación de ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata, con vasta experiencia en temáticas de desarrollo tecnológico y búsqueda de inversiones. Primer Paso: El diagnóstico del ecosistema Planteados los objetivos, el espacio emprendedoril municipal se abocó a la realización de un diagnóstico inicial del ecosistema, que le permitió a Necochea ser elegida por el Ministerio de Producción nacional como “ciudad emprendedora” entre más de 100 postulantes que se presentaron alrededor de todo el país.

En consecuencia y tras las persistentes gestiones del área, no demoró en ponerse en marcha la consecuente Mesa Local del programa que, integrada por el distrito en su conjunto y con el asesoramiento de la Red de Innovación Local (RIL), una fundación apartidaria que trabaja con la cartera nacional en el desarrollo de gobiernos locales, se comenzó a desarrollar en el mes de septiembre. Los emprendimientos son un pilar fundamental de la economía regional. A partir de allí, se determinó trabajar en cuatro proyectos para el año en curso, considerados troncales y estratégicos: el desarrollo de una Página Web que nuclee toda la información sobre emprendedorismo y Pymes; el trabajo en conjunto con distintas entidades afines, como Inta, Unicen, Agricultura familiar o sectores que trabajan en un sello ecológico y sustentable que identifique a Necochea; la puesta en marcha de una “Consultoría para emprendedores”, coordinada por el Staff de Ciudades y profesionales interiorizados en la problemática local; y un mapeo general de emprendimientos, ideas y Pymes en marcha enfocadas en construir iniciativas que generen un Triple Impacto, desde rubros como la alimentación, el cuidado del medio ambiente, el deporte y la calidad de vida. Los estudios de PRODEM Con la primera etapa de análisis y sondeos encauzada, el Programa de Desarrollo Emprendedor de la Universidad Nacional de General Sarmiento (PRODEM) desembarcó en nuestro medio para realizar un mapeo real de la situación local y, así, poder implementar correctamente las distintas herramientas de apoyo y asistencia con las que cuenta el Ministerio de Producción nacional

El estudio del ecosistema emprendedor, que se realizará durante el primer trimestre de este año, permitirá observar los primeros datos estadísticos del sector, detectando sus fortalezas y debilidades.

En ese contexto, el área impulsada por Producción municipal ya se encuentra trabajando en conjunto con el Observatorio de la Economía del Conocimiento, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos de la cartera nacional, en un mapeo de capacidades productivas del distrito que tendrá por finalidad “comenzar a trabajar con datos concretos y no instintivamente”, según explicó Natalia Leandro, coordinadora del espacio local.

“Este año realizaremos la segunda etapa de gestión para localizar un Nodo de Innovación Social y fortalecer las cadenas de valor con triple impacto, muy necesarias en nuestro distrito” añadió la docente al respecto. La adhesión al Polo Tecnológico de Bahía Blanca Para capacitar recursos humanos en el rubro de la informática, una de las principales falencias de nuestra comunidad e impediente de la instalación a gran escala de empresas referidas a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el área de Emprendimientos adhirió al Polo Tecnológico de Bahía Blanca.

Además, y observando la problemática, se comenzó a trabajar en un ambicioso proyecto: el de retener a los talentos necochenses en nuestro distrito tratando de evitar la emigración masiva, como sucede en la actualidad, motivo de escasas carreras a ciclo cerrado y bajas posibilidades de generación de empleo. El hito: Comienza a funcionar la Incubadora Municipal Las Incubadoras son organizaciones diseñadas para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores, acompañándolos en el tránsito de sus primeros meses o en su desarrollo, etapas críticas para su surgimiento o consolidación, aportando experiencia y conteniéndolos en sus distintas necesidades.

Por eso se convirtió en trascendente la cristalización de la Incubadora Municipal, que comenzó a funcionar hacia el pasado mes de septiembre en Necochea transformándose en un paso sumamente necesario para avanzar en los procesos de financiamiento de las carteras nacionales que, con una estructura más controlada, solicitan la intervención obligatoria de este tipo de entidades. La llegada de la Incubadora contó con el apoyo de los funcionarios municipales. Durante el corto y novedoso periodo de funcionamiento del organismo municipal, fueron incubados a lo largo del distrito doce proyectos, de los cuales cuatro fueron seleccionados, asemejándose esta estadística en promedio de eficacia a la de la Universidad de Mar del Plata, con cuya Incubadora se trabaja mancomunadamente.

En números, se entregaron Préstamos de Honor por un monto total que alcanza los 600 mil pesos, y que se monetizarán durante el corriente enero, y se gestionaron Aportes No Reembolsables (ARN) por 400 mil, que los emprendedores deberán utilizar realizando un trabajo conjunto con la Incubadora.

“Estamos muy conformes con el avance y la estructura que armamos para trabajar en este nuevo año”, afirmó Natalia Leandro sobre el accionar de la Incubadora Municipal que, actualmente, trabaja con los programas de financiamiento Pac Emprendedores y Pac Empresas, mientras consolida la convocatoria para el desarrollo de franquicias nacionales e internacionales. Actividades para despedir el año En el marco de la Semana del Emprendedor y como cierre del año, el Área de Emprendimientos municipal organizó y puso en marcha numerosas actividades, entre las que se destacaron por su magnitud los ocho encuentros del Ciclo de Conferencias y Capacitación Unidea, realizado durante las jornadas del 17 y el 18 de noviembre en el Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén.

Bautizado Necoc(R)ea, durante el evento participaron seis empresarios locales, quienes, a través de sus disertaciones, mostraron oportunidades de negocio en el marco de la capacitación. Durante el evento Necoc(R)ea disertaron reconocidos empresarios locales. Además, durante el mes de octubre la Academia Argentina Emprende realizó en nuestro medio un ciclo de formación para emprendedores, que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Municipal de Artes con muy buen aceptación del público.

En resumen, el Área de Emprendimientos estuvo abocada a lo largo del pasado año a generar capacitaciones -dando inicio a la primera allá por marzo y con un grupo reducido de integrantes-, realizar estudios y diagnósticos y conseguir líneas de financiamiento para el fortalecimiento del sector; esperanzándose con tener un 2017 que supere las expectativas. Retoman las actividades para la ampliación del Jardín Evita Se colocó el techo, se realiza la colocación de pisos y se avanzará próximamente en las terminaciones, como revestimientos, cielorraso y griferías. Se retomaron las tareas de ampliación de aula en el Jardín Maternal Evita, donde la comunidad educativa de la institución y el municipio, a través de las gestiones del intendente Facundo López, llevan a cabo conjuntamente la acción. En este caso, fue el director de Obras Públicas, Arq. Pablo Novara, quien se refirió a las labores. “Se ha comenzado nuevamente con las tareas de terminación del jardín, se techó, ahora se está colocando el piso y la semana que viene estarán colocados los revestimientos y cielorraso”. Asimismo, manifestó el funcionario que en el cierre de la obra tan esperada por las autoridades del jardín, también se realizará “la colocación de inodoros y griferías, y a lo último la pintura final”. Cada tarea, es coordinada por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. La ampliación del aula, está orientada a la sala de deambuladores. “En un principio se realizó con fondos municipales hasta la etapa del techado, y para las terminaciones hemos recibido una donación de la Fundación Cargill, ya sea para los pisos, revestimientos, cielorraso, durlock y algunos materiales eléctricos como llaves, tomas y artefactos de iluminación”, informó Novara. Comunicado del Consejo Escolar de Necochea Por la presente Consejo Escolar de Necochea comunica que el día viernes 13 de enero se realizara a las 8:30 horas en el C.F.P. Nº 403, la asamblea para cubrir los cargos de ayudante de cocina correspondiente a las Escuelas Abiertas de Verano.

Los establecimientos donde se designarán los cargos son los siguientes: · C.E.C. Nº 801 – Anexo · P.P. Nº 25 – Proyección Quequenense