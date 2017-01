El miércoles 11 de enero de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por la concejal Cristina Biar (FR-UNA). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes concejales: Cristina Biar, Fernando Aguilera, Carolina Robert, (FR-UNA); Marisa Roldán, Juan Roldán (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez, María Eugenia Ruiz (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO) y Francisco Medina (FVN). La Comisión analizó una solicitud de construcción de camping en el Balneario Los Ángeles, ampliación del Complejo Educativo de la Sociedad Ítalo Argentino y la reforma de un inmueble en Avda. 75. Posteriormente se recibió al Sr. Raúl Kalinsky y al Arquitecto Walter Pérez, quienes explicaron sobre el proyecto de instalación de un Mercado Integrador de Cadena Corta (MICC) en la localidad de Quequén. Escuchar a Raul Kalinsky Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.