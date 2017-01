Otros dos lavaderos de autos fueron clausurados

En pos del cuidado en el uso del agua corriente, siguen los controles municipales en los que se exige a estos negocios tener perforación propia, como también toda la documentación al día.

La Municipalidad de Necochea, mediante operativos que realizan de manera conjunta las direcciones de Obras Sanitarias y Seguridad Pública, sigue controlando de cerca los lavaderos de autos en la ciudad. En tal sentido, hoy se clausuraron dos más en el centro de la ciudad, por falta de perforación propia para el uso del agua.

Se recuerda que, en pos del cuidado de un servicio tan elemental como el agua corriente, por parte del municipio se exige que los lavaderos no usen agua de la red pública para no dejar sin presión a los vecinos, sino que tengan la perforación y también las cámaras de separación de barro. En este caso, a los cuatro lavaderos que fueron clausurados el último martes, se sumaron dos más hoy, que se encuentran ubicados en calle 68 entre 59 y 61; y calle 64 esquina 53, respectivamente. Al respecto, el subdirector de Obras Sanitarias, Leonardo Gaitán, aclaró que “entre todos los vecinos tenemos que tomar conciencia que el agua es un recurso escaso, y aquellos comercios en los que el insumo principal sea el agua, se les exige que no lo tomen de la red y tengan su propia perforación”. Por ende, “aquellos comercios que no cuenten con los requisitos que estamos pidiendo, serán notificados, y aquellos que fueron notificados y no cumplieron serán clausurados, hasta tanto no pongan todo en regla”. De esa manera, el municipio seguirá poniendo énfasis a lo largo de la semana con los operativos por toda la ciudad, controlando también desde Seguridad Pública que cada uno de los comercios cuenten con la documentación habilitante al día.