Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Gaby La voz sensual del Tango presenta su nuevo espectáculo "La Morocha" en Necochea - Ya se han entregado 12.250 tarjetas SUBE de manera gratuita El Sistema único de Boleto Electrónico entró en vigencia en diciembre y la ciudadanía aún puede acercarse al Centro Cívico para retirarla sin cargo. De todas maneras, es posible que se reciba una partida de 5 mil tarjetas más y se hagan operativos en barrios que quedaron sin cubrir. De manera gratuita, entre los operativos realizados en barrios y actualmente en el Centro Cívico de 58 y 61, la Dirección de Transporte, bajo la gestión del intendente Facundo López, ha entregado alrededor de 12.250 tarjetas SUBE (Sistema único de Boleto Electrónico). El nuevo sistema, entró en vigencia en diciembre último y por tres meses coexistirá con el boleto pago, para luego afianzarse definitivamente. En cuanto al flujo de vecinos que se acercan a retirar su tarjeta, el director de Transporte, Julián Zugazúa, informó que “se sigue presentando la gente en el Centro Cívico y si bien ha disminuido un poco la demanda, hay una cantidad importante de personas, casi 300 por día”. De esa manera, aseguró que “la semana que viene pediremos una tanda más 5 mil tarjetas (a Nación) para seguir entregando, y vamos a definir un cronograma de entrega con operativo similar al de los barrios, para abarcar los que quedaron sin cubrir, como también las localidades del interior”. Vale recordar que desde Nación Servicios, habría disponibles para entregar en Necochea hasta 20 mil tarjetas gratuitas. “El nivel de entrega ha sido bueno, se dieron inconvenientes con algunos centro de carga pero se han subsanado la mayoría y en general, están operativos”, afirmó, para definir también que “la gente se viene acomodando bien al sistema, al principio algunos no sabían colocar la tarjeta pero a medida que la van utilizando se va haciendo costumbre el procedimiento”. Demoras en la normal entrega de licencias de conducir Los vecinos que debían retirar su carnet en la mañana de este viernes 6 recién lo podrán hacer entre las jornadas del lunes o el martes. La demora se debe a contratiempos sufridos por el correo contratado por la Provincia, situación por la que los plásticos estarían arribando a Necochea a principios de la semana entrante. Desde la Dirección de Seguridad Pública informaron que las licencias de conducir que estaban previstas entregar durante la jornada de este viernes 6 de enero se estarán otorgando a los vecinos recién entre el lunes 9 y el martes 10, merced a un atraso en el envío de las mismas producido por un conflicto entre el área provincial remitente y el correo contratado a tal fin. “Desde la Provincia, están tratando de reestructurar el sistema y generar un nuevo convenio con el Correo Argentino, a través del cual las licencias se retirarían todos los días y no demorarían más de 72 horas en llegar al Distrito”, explicó al respecto Maximiliano Bottiglieri, titular de la dependencia municipal. Además, el director de Seguridad Pública argumentó sobre la demora que “se produjo por un inconveniente con el correo contratado, por lo que (las licencias) van a ingresar a la oficina el lunes para ser entregadas ese mismo día o el martes a más tardar”. El trámite que se realiza en la oficina ubicada en el Centro Cívico es íntegramente digital, imprimiéndose los carnets plásticos dentro de las 48 horas de su aprobación en Provincia. Desde implementado este nuevo sistema, las impresiones eran retiradas en La Plata por el Correo de la Policía, cuyo funcionamiento era eficiente y rápido, realizándose dos viajes semanales a la capital bonaerense y permitiendo que los trámites que se ingresaban un lunes o un martes en el sistema provincial podían ser retirados en la localidad a finales de la misma semana. Firmado el nuevo convenio con el correo privado, hace unos tres meses atrás, la efectividad en el proceso de entrega se ha visto reducida, llegando los trámites aprobados durante el lapso de una semana recién el viernes de la siguiente. Esta situación ha presentado contratiempos para los vecinos, sobre todo por el plazo de vencimiento de los permisos de conducir; por lo que una modificación en el sistema de transporte sería de gran valía para el normal proceder del área municipal. Inspección de taxis: la próxima semana, de lunes a jueves Se realizará de 9 a 13 hs. en cada una de las jornadas, con epicentro en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Además de la documentación exigida, se prestará especial atención a las condiciones de higiene de las unidades. Para la próxima semana, del lunes 9 al jueves 12 inclusive, se viene una nueva inspección de vehículos habilitados como taxis. Cada jornada se extenderá de 9 a 13 hs. en las instalaciones del Polideportivo Municipal y en la organización estará la Dirección de Transporte. De tal manera, los coches podrán hacer su acceso tanto por calle 63 como por 67, y la documentación indispensable que deberán presentar para aprobar la inspección es la siguiente: -Póliza de seguro vigente y constancia del pago del mismo -Cédula verde del Automotor, a nombre del titular de la licencia -Licencia de conductor con categoría habilitante -V.T.V (Verificación Técnica Vehicular) -Prueba hidráulica y oblea GNC vigentes -Libreta sanitaria -Comprobante de pago de la inspección anterior -Credencial de chofer expedida por la Dirección General de Transporte Por otra parte, los inspectores prestarán especial atención al estado de limpieza e higiene de las unidades, que de no encontrarse en condiciones presentables, serán rechazadas. Asimismo, Transporte informa que quedará fuera de servicio todos los que no cumplan con los requisitos de seguridad e higiene de la Ley Nacional de Tránsito (24.449) y la Ordenanza Nº 2836/93. Aquellos licenciatarios que no puedan concurrir a la inspección deberán presentar una nota firmada por el titular de la habilitación del vehículo donde se justifique la inasistencia, dejar el letrero de acrílico luminoso (gorro) en la Dirección General de Transporte y no podrán volver a prestar servicio hasta que no hayan cumplido con la misma. Caso contrario, se aplicarán las sanciones que correspondan. Finalmente, se recuerda además que deberán llevar a la vista del pasajero, el tarjetón de habilitación, oportunamente suministrado por la Dirección de Transporte. Gaby La voz sensual del Tango presenta su nuevo espectáculo "La Morocha" en Necochea La cantante bahiense Gaby “La voz sensual del tango” presentará en la próxima temporada estival el espectáculo “La morocha” en las principales ciudades de la costa atlántica. El mismo fue estrenado el 12 de noviembre en el Café Histórico de Bahía Blanca con gran éxito y muy buenas críticas.

Este espectáculo se presentará el sábado 07 a las 22hs en el mítico restaurant CHE BORGES (Calle 61 2545)

En el transcurso del mes de enero llegará también a Villa Gesell, Mar del Plata, Lobería, Tandil, Balcarce y Miramar.

Gaby “La voz sensual del tango” es una de las más exitosas representantes del tango joven, con estilo, imagen y repertorio innovador que, sin salir de la línea clásica, deja su personal impronta en espectáculos, grabaciones e incursiones audiovisuales. Está trabajando actualmente en la producción de su séptimo trabajo discográfico del cual anticipará algunas obras en este espectáculo. Además habrá clásicos de su repertorio, algunas incursiones extra género y piezas que, aunque figuran en sus registros discográficos, no ha interpretado en sus shows con frecuencia; todos acompañados de buenas historias.

“Cada nuevo espectáculo que preparamos para recorrer escenarios diversos en la temporada estival es la renovación de un desafío porque los pensamos para un público que probablemente nunca me haya escuchado en vivo -y hay que conquistarlo- y para otro que ya me vio en otras temporadas y espera encontrar algo nuevo. Es una evaluación permanente que me enriquece muchísimo porque me permite saber cuáles son las cosas que responden al gusto universal, cuánta capacidad tenemos para captar la atención cuando hay público variopinto -de distintas edades, con diferentes inquietudes y con expectativas desconocidas- y me brinda la oportunidad de recoger elogios y críticas que son siempre bien recibidos y, a futuro, considerados”, confesó Gaby.

Gaby es una “rara avis” dentro del género del 2x4 es compositora, escritora, guionista, conduce su programa radial desde hace 12 años y es Lic. en Ciencias de la Comunicación.