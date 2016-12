Quedó aprobado el Presupuesto municipal para 2017

Aprobado el Presupuesto por 19 votos en la última sesión anual del Honorable Concejo Deliberante, el intendente municipal, Dr. Facundo López, afirmó que “se ha consolidado un año muy bueno para la administración y para la gestión que estamos llevando adelante”. “Fundamentalmente, hay un entendimiento con todo el espectro político, por lo menos con el mayoritario, de que una cosa son las herramientas de gestión que precisa el Ejecutivo y otras cuestiones son las políticas partidarias que se dirimen en cada una de las elecciones”, aseveró el Jefe comunal con respecto a la votación positiva del compendio oficial de gastos e ingresos previstos para 2017. Además, y refiriéndose también a la sanción favorable de la ordenanza fiscal impositiva, López explicó que “hacía mucho tiempo que Necochea no tenía tasas y presupuestos aprobados casi en tiempo y en forma. Eso nos va a permitir empezar a transitar el año con otra perspectiva”. Luego de agradecer el esfuerzo depositado por cada bloque de ediles, el Intendente reveló: “Creo que es un presupuesto muy fácil de leer, claro, con muchos programas, que puede hacer mucho más fácil su seguimiento en el ejecutado, mucho más fácil de controlar. Y en lo que no se está de acuerdo o no se está cumpliendo poder salir a hacerlo público. Eso me parece muy loable: poder imprimir transparencia y un presupuesto por programa tal cual lo venía solicitando el tribunal de cuentas”. Sobre el mejoramiento en los controles, el primer mandatario comunal manifestó que “queda mucho, porque la realidad es que es un presupuesto mucho más amplio que los anteriores en cuanto al control, pero todavía falta mucho para el ideal”. “Creo que, a medida que pasen los meses y los años en la gestión, se van a ir mejorando este tipo de herramientas, para mejorar la transparencia de un gobierno que, a la vista está, quiere hacer las cosas bien, tiene una impronta y un Norte. Y que, fundamentalmente, está tratando de que todos los actores colaboren y tengamos un objetivo e común: el de sacar el distrito adelante”, finalizó afirmando el Jefe comunal. Escuchar a Facundo López: Click acá