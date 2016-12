17ª Sesión Ordinaria del HCD de Necochea

El miércoles 28 de diciembre de 2016 se realizó la 17ª Sesión Ordinaria que fue presidida por el Dr. Pablo Aued, Presidente del HCD. Estuvo presente la Secretaria del Cuerpo, Dra. María Jimena Ruiz, y los concejales: Cristina Biar, Paula Hernández, Fernando Aguilera, Luciano González, Carolina Robert, Valentín Bustillo (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci, Juan Roldán (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez, María Eugenia Ruiz (FPV); Francisco Medina (FVN), Ana Asa (FPV-PJ), Mario La Battaglia (PS), Alberto Esnaola (UCR) y Ricardo Calcabrini (CN), Marcela Fernández Palma (PRO). Hizo uso de la Banca Abierta Ángel Vallejo para exponer sobre la re categorización de la ruralidad de las instituciones educativas de Juan N. Fernández. Fueron aprobados en general los despachados: 4, 7, 8, 12, 13, 23, 24, 25, 26 y 27. Fueron incorporados en Labor Parlamentaria los despachados: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Fueron retirados los despachados: 6, 17, 22y 28. Tuvieron tratamiento por separado los despachados: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20 Y 21. Despachado Nº1: Aprobado por mayoría: el presupuesto 2017 del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante. Aprobado por unanimidad: el Presupuesto 2017 del Ente Vial Rural y del ENTUR. Aprobados por unanimidad: 5, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20 y 21. Pase a Comisión por unanimidad: 2 y 14. Aprobados por mayoría: 3

Asuntos sobre tablas: 1) Proyecto de Resolución del HCD en repudio de las agresiones al Presidente de la Nación. 2) Proyecto de Resolución presentado por el FPV y FPV-PJ en repudio de las agresiones a la Diputada Mayra Mendoza. 3) Proyecto de Resolución presentado por el PS sobre un pedido para que arreglen los sanitarios públicos del Parque Miguel Lillo. Aprobados por Unanimidad. 17ª SESIÓN ORDINARIA Nº ASUNTO 1 Expediente Letra “D” 20438 – 8269/16 – DEPARTAMENTO EJECUTIVO – Proyecto de Ordenanza – Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos p/ Ejercicio 2017. C / Expte Letra “E” 20439 – 8240/16 CONTADURIA –ENTUR – Solicita Elevación d/ Cálculos d/ Recursos y Presupuestos d/ Gastos 2017c/ Expediente Letra “E” 20440 – 8036/16 - ENTE DESC. VIAL RURAL – Solicita - Elevación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2017.- 2 Expediente Letra “D” 20457 – 7922/16c/ 6826/16 – SECRETARIA GENERAL 2016 – Adjunta contrato de obra y suministro entre U.P.C. y Municipalidad de Necochea.- 3 Expediente Letra “ D” 20209 -3523/16- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 16- Referido carta de intención Centrales de la Costa Atlántica por Comodato o uso Comodato Parque Eólico.- 4 Expediente Letra “D” 20456 – 2012/16 Alc 1 – DEPARTAMENTO EJECUTIVO – OBRAS PÚBLICAS – Solicita: adjudicar firma Igarreta S.A.C.I – Ref. Empréstito con el Banco Provincia.- 5 Expediente Letra “C” 20462- 5619/16 – CONSORCIO DE GESTION DE PUERTO QUEQUEN – Proyecto – Ref. Pavimentación y Obras complementarias, tendido red Eléctrica, calles Av. 10 y 59, 63 Av. 10 y Av. 2.- 6 Expediente Letra “C” 20376 – 3194/16 – CENTRO CULTURAL QUEQUEN – Solicita: Autorización a emplazar e inauguración plazoleta ubicada en Av. Alte Brown E/ 513 Y 524 Padrinazgo de la Plaza.- 7 Expediente Letra “U” 20459 – 6177//96 Alc. 1 - UNION ARGENTINA TRABAJADORES RURALES - Solicita Alc 1, Instalar Bar de playa a la Altura Camping 22 de Agosto y Av. 2.- 8 Expediente Letra “C” 20280 – 1272/15 c/ 5713/15 – CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BARRIO 9 DE JULIO - Solicita un terreno ubicado en calle 77 E/ 102 y 102 bis para la construcción de canchas etc.- 9 Expediente Letra “A” 18355 – 4894/13 – ALE CINTIA – Declarar cartel publicitario en Plazoleta ubicada en calle 65 Nº 2639.- 10 Expediente Letra “S” 20470 – 8657/16 – BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA – Proyecto Minuta de Comunicación- Informe el D.E. motivos de la no implementación de la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial.- 11 Expediente Letra “F” 19896 – 1093/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Resolución, Establézcanse lugares reservados de Estacionamiento p/ discapacitados en Av. 2 entre calles 71 y 87; y c/ 100 m. de calle 87 a balneario “Sahara”.-+ 12 Expediente Letra “D” 20452 – 8093/16 – DI NEZIO GUILLERMO JAVIER – Solicita: Espacio reservado en inmobiliaria, av. 2-3928.- 13 Expediente Letra “E” 20471 – 8656/16 – ENTE VIAL RURAL – Llamado a Licitación. Concurso de Precios: Provisión y colocación de caja bilateral para camión Volskwagen worker 17 -220/35 INCORPORADOS EN LABOR PARLAMENTARIA: 14 Expediente Letra “F” Nº 20458- 8529/16- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J.- Proyecto de Ordenanza- Créense en las localidades del Partido de Necochea “Órganos Comunitarios Consultivos” (O.C.C.).- 15 Expediente Letra “H” Nº 20475- 8707/16- H. CONCEJO DELIBERANTE- Proyecto de Decreto- Diríjase el Presidente del HCD al INSSJP para lograr el pago adeudado a la Municipalidad de Necochea.- 16 Expediente Letra “F” Nº 20476- 8732 /16- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J.- Proyecto de Resolución- El HCD de Necochea solicita al D.E. que instrumente acciones dirigidas a permitir una clara y perfecta visión de los semáforos del Distrito.- 17 Expediente Letra “F” Nº 20477- 8733 /16- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J.- Proyecto de Resolución- El HCD de Necochea celebra la sanción de la Ley de Emergencia Pública Nº 27345.- 18 Expediente Letra “F” Nº 20478-8734 /16- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J.-Proyecto de Resolución- El HCD de Necochea vería con agrado que el D.E. arbitre los medios necesarios para instalar caminos en las bajadas de acceso público a las playas de Necochea y Quequén.- 19 Expediente Letra “F” Nº 20479- 8735 /16- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J.- Proyecto Minuta de Comunicación- Informe el D.E. la planificación prevista a corto y mediano plazo respeto del edificio del Casino.- 20 Expediente Letra “F” Nº 20480- 8736 /16- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J.- Proyecto Minuta de Comunicación- Informe el D.E. si se ha realizado relevamiento de todos los basurales y microbasurales a cielo abierto existentes en el Distrito de Necochea.- 21 Expediente Letra “F” Nº 20481- 8737 /16- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J.- Proyecto de Resolución- El HCD de Necochea vería con agrado la continuidad de la Academia de Policía Local en el Distrito. 22 Expediente Letra “F” Nº 20482- 8738 /16- BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J.- Proyecto de Resolución- El HCD de Necochea manifiesta preocupación por la posible aplicación de la Ley 27260 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.- 23 Expediente Letra “H” Nº 20483- 8739/16- H. CONCEJO DELIBERANTE- Proyecto de Ordenanza- Otorgase permisos de venta de sándwiches calientes de chorizos, bondiola, gaseosas y agua mineral en la vía pública en puestos fijos de la ciudad de Necochea y Quequén.- 24 Expediente Letra “H” Nº 20484- 8741/16 H. CONCEJO DELIBERANTE- Proyecto de Ordenanza- Otorgase en lugares determinados de las ciudades de Necochea y Quequen puestos ambulantes de sándwiches de chorizo y bondiola.- 25 Expediente Letra “L” Nº 20469- 7777/16- LOGRARLO ASOCIACION CIVIL SOCIAL CULTURAL- Solicita playón existente en Avenida 2 Nº 3709 para prestar servicio estacionamiento vehicular diurno s/det.- 26 Expediente Letra “D” Nº 19160- 4342/14- DEL PRADO NORBERTO- Solicita concesión para instalación Tren de los Títeres en calle 6 esquina 83.- 27 Expediente Letra “D” Nº 20464- 373/16- DEL PRADO NORBERTO- Solicita incorporar servicios excursiones Mercedes Benz VIF-679 “El Barco de las Luces”.- 28 Convenio colectivo de trabajo