Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* “Frescura Natural” y una oferta cada vez más tentadora - Recordá cómo prevenir un golpe de calor A través del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud municipal, se brinda información sobre síntomas, recomendaciones y principales grupos de riesgo en el siguiente informe. Ante un golpe de calor que se pueda llegar a dar durante la presente temporada de verano por las altas temperaturas, la Subsecretaría de Salud, a través del Ministerio de Salud de la Nación, recuerda las principales recomendaciones a la población ante este factor climático. En cuanto a lo sintomático, es importante estar alerta ante las siguientes situaciones: -Sed intensa y sequedad en la boca

-Temperatura mayor a 39 grados (medida en la axila)

-Sudoración excesiva

-Sensación de calor sofocante

-Piel seca

-Agotamiento, cansancio o debilidad

-Mareos o desmayo

-Vértigo

-Calambres musculares

-Agitación

-Dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos

-Dolores de cabeza (sensación de latido u opresión)

-Estado de confusión, desorientación, delirio o incluso coma o convulsiones En los bebés además, se puede evidenciar: -Piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal

-Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños) Si ocurre el golpe de calor, se debe actuar rápidamente de la siguiente manera: -En primer lugar, intentar bajar la temperatura del cuerpo de la persona afectada, con hielo o un baño en agua helada.

-Ofrecer agua fresca (o incluso agua con una cucharadita de sal)

-Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado

-No administrar medicamentos antifebriles

-No friccionar la piel con alcohol Por otra parte, cualquier persona puede ser víctima de un golpe de calor, sin embargo, se debe tener especial cuidado con los siguientes grupos, ya que tienen mayor riesgo de padecerlo: -Bebés y niños especialmente menores de un año (ya que su cuerpo tiene menor capacidad para regular su temperatura)

-Bebés que padecen fiebre por otras causas, o diarrea

-Personas con enfermedades crónicas (afecciones cardíacas, renales o neurológicas)

-Niños obesos o desnutridos

-Personas que tienen la piel muy quemada por el sol

-Jóvenes que abusan de bebidas con alcohol y de drogas

-Personas mayores En cuanto a métodos de prevención, es importante: -Evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso

-Evitar bebidas muy frías o muy calientes

-Evitar comidas pesadas Con los más chicos, se puede prevenir de las siguientes formas: -No esperar que pidan agua; ofrecer continuamente líquidos, especialmente jugos naturales. En el caso de lactantes, ofrecer el pecho de manera más frecuente

-Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros, o incluso desvestirlos

-Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia

-Proponer juegos tranquilos, evitando que se agiten

-Evitar que se expongan al sol, especialmente en el horario del mediodía, o bien, protegerlos de sus efectos si no se puede evitar la exposición: con el uso de ropa adecuada (sombreros, ropa de manga larga) y protectores solares adecuados

-Mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos), cuando la temperatura ambiente es muy elevada

-Nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado Para todos: -Evitar bebidas con alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar cerveza ante la sed y el calor.

-Evitar actividad física intensa Vale recordar que el golpe de calor, es el aumento de temperatura del cuerpo por una exposición prolongada al sol (insolación clásica), o por hacer ejercicios en ambientes calurosos o con poca ventilación, al punto que el cuerpo pierda agua y sales esenciales para su buen funcionamiento.

Puede ser muy grave, en especial para bebés y niños pequeños, por ello ante los primeros síntomas no se debe demorar en consultar al médico o acercarse a un centro de salud.

El golpe de calor, puede presentarse en el momento o después de varios días de alta temperatura. Entidades y cámaras locales participarán de la nueva Mesa de Producción Se desarrollará este jueves 29, en el Salón de Actos del Palacio Municipal, buscando generar un foro de debate que contribuya a la búsqueda de soluciones para las problemáticas propias de las distintas actividades del sector. Con el objetivo de iniciar un foro local de debate sobre los temas inherentes a la producción de bienes y servicios en todo el Distrito de Necochea, desde las 19 del próximo jueves 29, en el Salón de Actos del Palacio Municipal, se realizará un encuentro con entidades y cámaras representativas para dar forma y articular una Mesa local de referencia. Organizada por la Subsecretaría de Producción, a cargo de Leonardo Ruggiero, en la primera reunión del flamante ciclo se espera contar con la presencia del intendente municipal, Dr. Facundo López, quien, desde iniciada su gestión como funcionario público, se ha mostrado muy interesado en la reactivación de este sector económico. Cabe destacar que la Mesa, a la que se han invitado a participar a numerosas instituciones de nuestro medio, persigue la finalidad de estimular el diálogo y el debate entre los actores del rubro y, fundamentalmente, contribuir a la búsqueda de soluciones para todas las problemáticas propias de las distintas actividades productivas que se realizan en el Partido. “Frescura Natural” y una oferta cada vez más tentadora Este viernes 30, el grupo horticultor local comercializará bolsones de verduras con dieciséis productos de estación en la Biblioteca Popular Sarmiento del Barrio Puerto. Los paquetes tendrán un valor de venta al público de ciento 150 pesos. Dieciséis productos cosechados íntegramente en huertas de nuestro distrito y en el día de la comercialización, asegurando su máxima calidad y frescura, conformarán la nueva y tentadora oferta saludable del grupo horticultor local “Frescura Natural” planificada para esta semana. Los bolsones de verduras, que tendrán un valor de venta al público de ciento cincuenta pesos ($150), se expenderán en la sede de la Biblioteca Popular Sarmiento, en Avenida 59 al 439; el venidero viernes 30, a partir de las 9. En esta oportunidad, los paquetes estarán compuestos por atados de cebolla de verdeo, perejil, albahaca, remolacha, rúcula y corte; un kilo y cuarto de zapallitos y medio de Zucchini; un brócoli, una lechuga criolla, un repollo, un apio y una cabeza de ajo; un kilo de cebollas, dos lechugas mantecosas y un paquete de hierbas aromáticas. El programa “Frescura Natural” es impulsado por la Subsecretaría de Producción, en un trabajo en conjunto con el INTA Necochea, SENASA y el área de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de Nación, con la supervisión de la Dirección de Bromatología e Higiene comunal; y tiene por objetivo generar una red de economía social en la cual se asegure la percepción de un precio justo por los productos comercializados por un grupo de horticultores locales y que forje una tendencia hacia el consumo responsable por parte del comprador.