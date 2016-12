Comisión de Labor Parlamentaria del HCD

El martes 27 de diciembre de 2016, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Dr. Pablo Aued, realizó una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a los efectos de preparar el orden del día para la 17ª Sesión Ordinaria a realizarse el miércoles 28 de diciembre de 2016.

Estuvieron presentes los presidentes de los distintos bloques que componen el HCD: Cristina Biar (FR-UNA), Gabriela Góngora (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez (FPV); Ana Asa (FPV-PJ), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Mario La Battaglia (PS); Marcela Fernández Palma (PRO). También participaron de la reunión la Secretaria del Cuerpo, Dra. Jimena Ruiz y la Directora Legislativa, Felicitas Cabretón. ORDEN DEL DÍA 17ª SESIÓN ORDINARIA Nº ASUNTO 1 Expediente Letra “D” 20438 – 8269/16 – DEPARTAMENTO EJECUTIVO – Proyecto de Ordenanza – Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos p/ Ejercicio 2017. C / Expte Letra “E” 20439 – 8240/16 CONTADURIA –ENTUR – Solicita Elevación d/ Cálculos d/ Recursos y Presupuestos d/ Gastos 2017c/ Expediente Letra “E” 20440 – 8036/16 - ENTE DESC. VIAL RURAL – Solicita - Elevación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2017.- 2 Expediente Letra “D” 20457 – 7922/16c/ 6826/16 – SECRETARIA GENERAL 2016 – Adjunta contrato de obra y suministro entre U.P.C. y Municipalidad de Necochea.- 3 Expediente Letra “ D” 20209 -3523/16- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 16- Referido carta de intención Centrales de la Costa Atlántica por Comodato o uso Comodato Parque Eólico.- 4 Expediente Letra “D” 20456 – 2012/16 Alc 1 – DEPARTAMENTO EJECUTIVO – OBRAS PÚBLICAS – Solicita: adjudicar firma Igarreta S.A.C.I – Ref. Empréstito con el Banco Provincia.- 5 Expediente Letra “C” 20462- 5619/16 – CONSORCIO DE GESTION DE PUERTO QUEQUEN – Proyecto – Ref. Pavimentación y Obras complementarias, tendido red Eléctrica, calles Av. 10 y 59, 63 Av. 10 y Av. 2.- 6 Expediente Letra “C” 20376 – 3194/16 – CENTRO CULTURAL QUEQUEN – Solicita: Autorización a emplazar e inauguración plazoleta ubicada en Av. Alte Brown E/ 513 Y 524 Padrinazgo de la Plaza.- 7 Expediente Letra “U” 20459 – 6177//96 Alc. 1 - UNION ARGENTINA TRABAJADORES RURALES - Solicita Alc 1, Instalar Bar de playa a la Altura Camping 22 de Agosto y Av. 2.- 8 Expediente Letra “C” 20280 – 1272/15 c/ 5713/15 – CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BARRIO 9 DE JULIO - Solicita un terreno ubicado en calle 77 E/ 102 y 102 bis para la construcción de canchas etc.- 9 Expediente Letra “A” 18355 – 4894/13 – ALE CINTIA – Declarar cartel publicitario en Plazoleta ubicada en calle 65 Nº 2639.- 10 Expediente Letra “S” 20470 – 8657/16 – BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA – Proyecto Minuta de Comunicación- Informe el D.E. motivos de la no implementación de la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial.- 11 Expediente Letra “F” 19896 – 1093/16 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA – Proyecto de Resolución, Establézcanse lugares reservados de Estacionamiento p/ discapacitados en Av. 2 entre calles 71 y 87; y c/ 100 m. de calle 87 a balneario “Sahara”.- 12 Expediente Letra “D” 20452 – 8093/16 – DI NEZIO GUILLERMO JAVIER – Solicita: Espacio reservado en inmobiliaria, av. 2-3928.- 13 Expediente Letra “E” 20471 – 8656/16 – ENTE VIAL RURAL – Llamado a Licitación. Concurso der Precios: Provisión y colocación de caja bilateral para camión Volskwagen worker 17 -220/35