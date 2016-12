Trabajo de Comisiones del HCD de Necochea

El jueves 22 de diciembre de 2016 se reunió la Comisión de Política Económica y Finanzas Públicas del Honorable Concejo Deliberante, que preside el Concejal Valentín Bustillo (FR-UNA). Estuvo presente la Secretaria del Cuerpo, Dra. Jimena Ruiz y los siguientes concejales: Cristina Biar, Valentín Bustillo, Fernando Aguilera, Carolina Robert, Luciano González, Paula Hernández (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci (CAMBIEMOS-FE), Jorge Martínez (FPV), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS – PRO), Ana Asa (FPV-PJ), Marcela Fernández Palma (PRO), Alberto Esnaola (UCR). La Comisión recibió al Secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez para evacuar dudas de los concejales respecto a la parte del personal, reflejada en el Presupuesto 2017. También se habló de la necesidad de realizar cambios en los equipos tecnológicos, que con los años se han vuelto obsoletos y no son compatibles con los sistemas actuales. Por último, se trató el tema de un convenio con la UPC para la instalación de 510 cámaras en la ciudad para prevención del delito y mayor seguridad. El plan de instalación se llevaría a cabo en tres etapas distribuidas en un total de 36 meses. Comisión de Trabajo, Promoción Económica Y Desarrollo Local El jueves 22 de diciembre de 2016 se reunió la Comisión de Trabajo, Promoción Económica Y Desarrollo Local del Honorable Concejo Deliberante, que preside el Concejal Jorge Martínez (FPV).

Estuvieron presentes los siguientes concejales: Cristina Biar, Fernando Aguilera, Carolina Robert, Luciano González, Paula Hernández (FR-UNA); Gabriela Góngora, Sandra Antenucci (CAMBIEMOS-FE), Jorge Martínez (FPV), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS – PRO), Ana Asa (FPV-PJ), Marcela Fernández Palma (PRO). La Comisión recibió a Luciano Cardoni, en representación de la CTEP (Confederación de Trabajo de las Economías Populares) y a los artistas callejeros de la Plaza san Martín.

Los artistas plantearon a la Comisión que no creen oportuna la propuesta del Departamento Ejecutivo sobre la rotación de los espectáculos callejeros de la Plaza San Martín. Argumentaron que creen que es complicado montar un espectáculo que pueda rotar por los distintos lugares de la Plaza, ya que las estructuras, iluminación y demás instrumentos utilizados no son compatibles con cualquier terreno. A su vez, solicitan una mesa de diálogo con representantes de Departamento Ejecutivo para poder adaptar la propuesta y llevarla a cabo, pero no esta temporada, ya que creen que es poco el tiempo que tendrían para adecuarse.