Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

La Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Jimena López, celebró que más de 300 personas de todas las edades, (a partir de 18 años), pudieron completar sus estudios secundarios y por tal motivo, se realizó un cierre con un Polideportivo Municipal colmado. En un emotivo acto realizado en el Polideportivo Municipal, se desarrolló la ceremonia de egreso de más de 300 estudiantes del Plan Fines, que fueron acompañados por sus familiares, lo que significó un encuentro de cierre multitudinario e integrador. En este caso, estuvo presente con demás funcionarios del ejecutivo municipal, consejeros y autoridades educativas, la Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Jimena López, quien remarcó "la heterogeneidad, con gente joven y no tanto, lo que simboliza un proyecto de integración e inclusión educativa". En este último aspecto, resaltó el trabajo de Marcela Abete, “que es un ejemplo de inclusión educativa, su energía nos contagia a todos a la hora de pensar en inclusión educativa real, concreta y sostenida”, sostuvo, a la vez que agradeció a las organizaciones y sindicatos que colaboran para el proyecto. Mientras, cuando se dirigió directamente a los egresados, expresó que “hace tres años que están estudiando, sé que hay sueños detrás de cada título, ya sea mejores condiciones laborales, conseguir un trabajo o reparar algo que paso cuando eran muy chicos, pero todos tienen un por qué atrás de este título de egresados, estoy feliz por ustedes”. Asimismo, exaltó el trabajo perseverante de los profesores para que los alumnos no abandonaran, también los definió como un “símbolo de inclusión educativa”, y concluyó asegurando que “es un bien para todo el distrito de Necochea que haya más cantidad de personas con el secundario finalizado”. Se licita la obra de reconstrucción de las arterias de la Playa de Camiones Los pliegos se podrán adquirir del 20 al 26 de diciembre en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, por un valor de $3.450. La apertura de sobres se realizará el 27 de este mes. La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Necochea lanzó el llamado a Licitación Pública N° 15/16 para la obra de Reconstrucción, mejoras y reconformación de acceso, salida y Playa de Camiones Quequén – Necochea, con un Presupuesto Oficial de $3.450.000. Los interesados podrán adquirir los Pliegos para participar de la convocatoria a partir del 20 y hasta el 26 de diciembre de 2016 en dicha dependencia, en calle 56 Nº 2945, en el horario de 8:15 a 13:45; o realizar su consulta comunicándose con el teléfono (02262) 42-2176. Con un valor de tres mil cuatrocientos cincuenta pesos ($3.450) y con fecha de apertura estipulada para el próximo 27, a las 10, para adquirir los pliegos es condición necesaria establecer domicilio especial en la ciudad de Necochea. Se viene la última inspección bimestral de remís del año De carácter obligatoria, será durante todos los días hábiles de la semana que viene, en el Polideportivo Municipal, de 9 a 14 hs. Se informa la documentación a presentar. La próxima semana se realizará la última inspección bimestral de vehículos habilitados como remis, la cual tiene carácter obligatorio y en este caso se desarrollará en las instalaciones del Polideportivo Municipal. El ingreso será por calles 63 o 67. En la coordinación, se encuentra la Dirección General de Transporte, que dispuso que las inspecciones se lleven a cabo del lunes 26 al viernes 30, inclusive, en el horario de 9 a 14 hs. La documentación a presentar es la siguiente: *Cédula Verde (a nombre del titular de la habilitación) *Verificación Técnica Vehicular (V.T.V.) *Seguro actualizado (póliza y último recibo de pago) *Tarjeta G.N.C. (prueba hidráulica) * Comprobante de matafuego, cargado y homologado * Póliza o certificado cobertura seguro accidentes personales) *Licencia de conducir con categoría habilitante *Credencial de chofer (Expedido por la Dirección General de Transporte) *Libreta sanitaria *Comprobante de pago de la inspección anterior Se controlará asimismo, que cada unidad tenga instalado y en correcto funcionamiento, el sistema de Posicionamiento Global (GPS), como botón antipánico, exigido por la reglamentación vigente. Por otra parte, informan también que se prestará especial atención al estado de limpieza e higiene de las unidades, que de no encontrarse en condiciones regulares serán rechazadas. Además, se recuerda a los titulares de remises que los autos deberán llevar a la vista del pasajero, el certificado de habilitación, que es suministrado por la misma Dirección de Transporte. Finalmente, vale destacar que de no poder concurrir a la inspección en la fecha fijada, deberán presentar una nota firmada por el titular de la habilitación del vehículo, en la cual justifique la inasistencia en la Dirección de Transporte, y no podrán desarrollar la actividad hasta realizar la mencionada inspección, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que correspondan. Regresa la colorida oferta de Frescura Natural Este viernes, catorce productos cosechados en el día por horticultores locales integrarán los económicos bolsones que se comercializarán en la Biblioteca Sarmiento por ciento cincuenta pesos.

Desde las 9 de este viernes 23, la saludable oferta del grupo horticultor local Frescura Natural se podrá adquirir en la sede de la Biblioteca Popular “Sarmiento”, ubicada en Avenida 59 Nº 439, en el barrio Puerto de nuestra ciudad. Con un valor de venta al público de ciento cincuenta pesos ($150), los paquetes estarán compuestos por catorce productos de estación y cosechados en el núcleo periurbano de Necochea y Quequén. En detalle: atados de perejil, cebolla de verdeo, puerro, remolacha, rúcula y corte; cebollas, tomates y zapallitos por kilogramo; ajo, repollo, apio y lechuga arrepollada, por unidades; y medio kilo de Zucchini. Cabe destacar que “Frescura Natural” es un programa impulsor de la economía social ejecutado por la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Necochea, en conjunto con INTA, SENASA y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina, que tiene por objetivo asegurar la percepción de un precio justo por los productos comercializados por los horticultores y forjar una tendencia hacia el consumo responsable por parte del comprador. PUNTO ROJO► Venta de obras de arte​ Como ya es costumbre finalizamos el año con esta venta vertiginosa de obras de arte en pequeño formato, el evento PUNTO ROJO. //Son 40 obras de 30 Artistas locales a un único precio// Imperdible! En esta ocasión participan: ABRAHIM, NATALIA AGUERREBEHERE, DARIO ALVAREZ, LISANDRO CONSIGLIERE, GEORGINA CONTI, DIEGO DIMARCO, NATALIA DUCA, CELINA EL TOTO FARIAS, NATALIA GAVILAN, NORBERTO GIL, DANIELA HERNANDEZ, MANUEL LAGHEZZA, YESICA LHOMY, MIRTA MAIDANA, MARILYN MARRARO, CORA MARTINELLI, LIS MORENO, PAOLA OHOLEGUY, MARIANO OSMA, LIS PEREZ, LORENA POLIMENI, ROSARIO RICALDONI, HERNAN RODRIGUEZ, ADRIANA RODRIGUEZ, NELSON SEGOVIA, CARLOS SERQUEIRA, SEBASTIAN VALLEJOS, BRUNO VILLAR, FERNANDA